Правда ли, что старый волк покидает свою стаю, чтобы не быть обузой для семьи?

«Семья — это то, ради чего мы живем, дышим и умираем» — одна из заповедей, которую знает наизусть каждый истинный волчара. Ради своей стаи пожилые волки даже готовы пожертвовать своей жизнью, лишь бы не становиться балластом семьи. Или нет?
Старость для большинства волков — недостижимая мечта. Они погибают от столкновений с охотниками, от ран, полученных во время беготни за едой или стайных разборок, их выкашивают болезни, паразиты и нехватка пафосных цитат в организме.
Большая часть волков не переживает свое восьмилетие, не говоря о почтенном возрасте. Другими словами, старый волк — это чрезвычайно редкое явление в суровых природных условиях. Однако и такое случается. И в этот момент стареющий хищник осознает, что пользы для семьи он больше принести не может. С тоской он понимает, что стал обузой для стаи, и пришло время отправиться в последний путь... И он уходит. Так ведь? Нет!
Из стаи уходят по двум причинам. Первая — молодецкая удаль, когда юный волк решил сколотить собственную банду. Вторая — голод. Из-за нехватки провианта в одиночное плавание уходят те, кто способен подолгу добывать пропитание самостоятельно. Старый волк сделать этого не в силах.
Если пожилые волки из стаи не уходят, может быть, их выгоняют? Тоже нет! В добровольную ссылку промахнувшегося Акелу никто не отправляет. Когда хищнику стукает первый круглый юбилей, он уже может претендовать на бесплатный проезд в общественном транспорте и стабильную пенсию. Правда, животные их ещё не придумали. Поэтому стая обеспечивают своих пенсионеров достойной жизнью, как может. Родственники приносят им пищу, защищают и помогают в охоте.
То, что молодняк помогает пожилым, совсем не значит, что пенсионер сидит тяжким бременем на шее стаи. Старые волки продолжают бегать с остальными на охоту, пока есть порох в пороховницах, и коленки стреляют не так громко. А когда энергия заканчивается, мохнатые деды берут на себя обязанности нянек, оберегая волчат и цитируя им Джейсона Стетхема!
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Пафосные цитаты в организме??? Кого цитируем?