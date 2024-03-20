FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16323 поста • 1705 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Правда ли, что старый волк покидает свою стаю, чтобы не быть обузой для семьи?

Правда ли, что старый волк покидает свою стаю, чтобы не быть обузой для семьи?

Автор:
20 марта 2024 09:20
Сообщество : Животные
Метки: в мире   волк   животные   природа   семья   старый волк   факты   фото   
588
5

«Семья — это то, ради чего мы живем, дышим и умираем» — одна из заповедей, которую знает наизусть каждый истинный волчара. Ради своей стаи пожилые волки даже готовы пожертвовать своей жизнью, лишь бы не становиться балластом семьи. Или нет?

Старость для большинства волков — недостижимая мечта. Они погибают от столкновений с охотниками, от ран, полученных во время беготни за едой или стайных разборок, их выкашивают болезни, паразиты и нехватка пафосных цитат в организме.

×
×

Большая часть волков не переживает свое восьмилетие, не говоря о почтенном возрасте. Другими словами, старый волк — это чрезвычайно редкое явление в суровых природных условиях. Однако и такое случается. И в этот момент стареющий хищник осознает, что пользы для семьи он больше принести не может. С тоской он понимает, что стал обузой для стаи, и пришло время отправиться в последний путь... И он уходит. Так ведь? Нет!

Из стаи уходят по двум причинам. Первая — молодецкая удаль, когда юный волк решил сколотить собственную банду. Вторая — голод. Из-за нехватки провианта в одиночное плавание уходят те, кто способен подолгу добывать пропитание самостоятельно. Старый волк сделать этого не в силах.

Если пожилые волки из стаи не уходят, может быть, их выгоняют? Тоже нет! В добровольную ссылку промахнувшегося Акелу никто не отправляет. Когда хищнику стукает первый круглый юбилей, он уже может претендовать на бесплатный проезд в общественном транспорте и стабильную пенсию. Правда, животные их ещё не придумали. Поэтому стая обеспечивают своих пенсионеров достойной жизнью, как может. Родственники приносят им пищу, защищают и помогают в охоте.

То, что молодняк помогает пожилым, совсем не значит, что пенсионер сидит тяжким бременем на шее стаи. Старые волки продолжают бегать с остальными на охоту, пока есть порох в пороховницах, и коленки стреляют не так громко. А когда энергия заканчивается, мохнатые деды берут на себя обязанности нянек, оберегая волчат и цитируя им Джейсона Стетхема!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в мире   волк   животные   природа   семья   старый волк   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Дядюшка Ау 12 минут назад
"выкашивают болезни, паразиты и нехватка пафосных цитат в организме." (с)

Пафосные цитаты в организме??? Кого цитируем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

843224



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 удивительных вещей и явлений, которые встретишь нечасто
25 удивительных вещей и явлений, которые встретишь нечасто
После 80 лет рабского труда слониха по имени Бабушка Сомбун наконец-то нашла покой в приюте
После 80 лет рабского труда слониха по имени Бабушка Сомбун наконец-то нашла покой в...
Набирающие популярность в сообществах
В этом году фильму «Афоня» (1975) исполняется 49 лет
В этом году фильму «Афоня» (1975) исполняется 49 лет
Форд-совместимый автомобиль
Форд-совместимый автомобиль
Негодования пост
Негодования пост
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#факты#машина#кот#фильм#авто аварии#Автовсячина#Китай#собака
#животные#Юмор#автомобили#люди#кино#аварии#история#улыбнуло#милота#полиция
#Прикол#интересно#автомир#интересное#позитив#ДТП#забавно#дети#США#маразм
Свистопляска, которая закончится не раньше июля Свистопляска, которая закончится не раньше июля Бессмертные организмы: этих животных может убить только голод Бессмертные организмы: этих животных может убить только голод Яичная змея: ради пищи экстремально растягивает глотку и отрастила «зубы» на позвоночнике Яичная змея: ради пищи экстремально растягивает глотку и отрастила «зубы» на позвоночнике 10 видов животных, названных в честь знаменитостей 10 видов животных, названных в честь знаменитостей Тигра спасаем, но птичка умрёт. Как работает зоозащита на самом деле? Тигра спасаем, но птичка умрёт. Как работает зоозащита на самом деле? Серая лиса: что за странные псы-обезьяны? Серая лиса: что за странные псы-обезьяны?

На что жалуетесь?

Вернуться