Правда ли, что старый волк покидает свою стаю, чтобы не быть обузой для семьи?

Большая часть волков не переживает свое восьмилетие, не говоря о почтенном возрасте. Другими словами, старый волк — это чрезвычайно редкое явление в суровых природных условиях. Однако и такое случается. И в этот момент стареющий хищник осознает, что пользы для семьи он больше принести не может. С тоской он понимает, что стал обузой для стаи, и пришло время отправиться в последний путь... И он уходит. Так ведь? Нет!