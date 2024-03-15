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Парашют спас семью от гибели в авиакатастрофе

Парашют спас семью от гибели в авиакатастрофе

Автор:
15 марта 2024 08:47
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Калифорния   Спасение   крушение   парашют   самолёт   семья   
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8 марта легкомоторный самолёт Cirrus SR22, следовавший из Невады в Калифорнию, потерпел крушение. Супруги и их двухлетняя дочь чудом спаслись благодаря аварийной системе с парашютом.

Муж и жена, обоим по 38 лет, и их маленькая дочь отделались лишь незначительными порезами и ссадинами. Спасатели обнаружили их на месте крушения неподалеку от посёлка Уайтхорн в Калифорнии.

По словам властей, самолет Cirrus SR22 2004 года выпуска вылетел из аэропорта Шелтер-Коув в Санта-Розу, где живет семья. В небе над Калифорнией двигатель самолёта вышел из строя.

"Пилот начал выяснять с чем связана потеря мощности, но заметил, что самолёт стремительно теряет высоту", - говорится в пресс-релизе офиса шерифа округа Мендосино.

Мужчина активировал аварийную систему, и парашют замедлил падение воздушного судна.

Самолёт приземлился на деревья в густой лесистой местности.

"Похоже, это была последняя попытка спастись", - прокомментировал шериф Куинси Кромер.

Начальник пожарной службы Ник Пейп добавил: "Шансы на выживание без парашюта были мизерными".

Он добавил, что семья покинула самолёт к тому времени, когда на место происшествия прибыли службы.

Власти Шелтер-Коув отметили, что за последние девять месяцев это уже второе крушение легкомоторного самолёта в этом районе, в котором все пассажиры остались живы.

Так, самолёт упал в океан, но двое пострадавших выбрались на берег с помощью спасателей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Калифорния   Спасение   крушение   парашют   самолёт   семья   
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4  комментария
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18k
Kucher 2 часа назад
А почему "чудом спаслись"? Для спасения аварийная система и предназначена.
Эдак выходит, что каждый лётчик, покидающий отказавший самолёт, "спасается чудом".
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23k
BiZ Полчаса назад
парашют - тема. его бы к пассажирским приладить..
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6k
Babangdida Час назад
Ссылка www.youtube.com
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