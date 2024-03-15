Парашют спас семью от гибели в авиакатастрофе

8 марта легкомоторный самолёт Cirrus SR22, следовавший из Невады в Калифорнию, потерпел крушение. Супруги и их двухлетняя дочь чудом спаслись благодаря аварийной системе с парашютом.
Муж и жена, обоим по 38 лет, и их маленькая дочь отделались лишь незначительными порезами и ссадинами. Спасатели обнаружили их на месте крушения неподалеку от посёлка Уайтхорн в Калифорнии.
По словам властей, самолет Cirrus SR22 2004 года выпуска вылетел из аэропорта Шелтер-Коув в Санта-Розу, где живет семья. В небе над Калифорнией двигатель самолёта вышел из строя.
"Пилот начал выяснять с чем связана потеря мощности, но заметил, что самолёт стремительно теряет высоту", - говорится в пресс-релизе офиса шерифа округа Мендосино.
Мужчина активировал аварийную систему, и парашют замедлил падение воздушного судна.
Самолёт приземлился на деревья в густой лесистой местности.
"Похоже, это была последняя попытка спастись", - прокомментировал шериф Куинси Кромер.
Начальник пожарной службы Ник Пейп добавил: "Шансы на выживание без парашюта были мизерными".
Он добавил, что семья покинула самолёт к тому времени, когда на место происшествия прибыли службы.
Власти Шелтер-Коув отметили, что за последние девять месяцев это уже второе крушение легкомоторного самолёта в этом районе, в котором все пассажиры остались живы.
Так, самолёт упал в океан, но двое пострадавших выбрались на берег с помощью спасателей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Эдак выходит, что каждый лётчик, покидающий отказавший самолёт, "спасается чудом".