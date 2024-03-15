Парашют спас семью от гибели в авиакатастрофе

По словам властей, самолет Cirrus SR22 2004 года выпуска вылетел из аэропорта Шелтер-Коув в Санта-Розу, где живет семья. В небе над Калифорнией двигатель самолёта вышел из строя.

"Пилот начал выяснять с чем связана потеря мощности, но заметил, что самолёт стремительно теряет высоту", - говорится в пресс-релизе офиса шерифа округа Мендосино.