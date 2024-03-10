Женщины про алименты: деньги, суды и обиды

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Безотцовщина - это плохо, но в жизни бывают разные ситуации. Но в этом посте мы поговорим лишь о финансовой стороне воспитания детей, когда их родители в разводе.
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во вторых я считаю что надо законодательно закрепить тему что подать на алименты можно только после сдачи ДНК теста
Очень часто получается так, что мужик платит алименты исправно и полностью, но бывшая жена со своей маманей, ребенку про отца втирают всякую грязь.
И получается, что мужик оплачивает курсы ненависти к себе.
У меня товарищ в такой ситуации был.
Поначалу общался с ребенком, но всё сошло на нет.
И ещё двоих пап не лично знаю (через знакомых) которым жены оставили детей, что у них по алиментам не знаю.
Некоторые даже не пытаются бороться за детей.