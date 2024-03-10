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Женщины про алименты: деньги, суды и обиды

Женщины про алименты: деньги, суды и обиды

Автор:
10 марта 2024 21:28
Метки: Девушка   алименты   деньги   дети   женщина   семья   
737
13

Безотцовщина - это плохо, но в жизни бывают разные ситуации. Но в этом посте мы поговорим лишь о финансовой стороне воспитания детей, когда их родители в разводе.

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Метки: Девушка   алименты   деньги   дети   женщина   семья   
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7  комментариев
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12k
Гомерчик Полчаса назад
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17k
GROMOZEKA 7 минут назад
Больше всего в этих ситуациях жаль детей, которые не виноваты в том, что его родители мразоты, ненавидящие друг друга
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35k
Teodor 22 минуты назад
Комментарий к фото
Законченный мудак этот папа.
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13k
Copycat 23 минуты назад
Ну я тут 2 вещи могу назвать, к сожалению у нас в СНГ не принято после развод детей отдавать отцам, всё с мамами оставляют, и не слышал я про "женские алименты"

во вторых я считаю что надо законодательно закрепить тему что подать на алименты можно только после сдачи ДНК теста
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434
Тоша Copycat 2 минуты назад
Я лично знаю троих пап которым оставили детей, один из этих пап мой дядя. Дядя через суд детей себе забрал, старшая дочь вообще не его родная (мать, опека и суд были не против). Двое из пап получают алименты, дядя сам отказался от алиментов.
И ещё двоих пап не лично знаю (через знакомых) которым жены оставили детей, что у них по алиментам не знаю.

Некоторые даже не пытаются бороться за детей.
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