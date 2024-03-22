Дикая и печальная история Малин Матсдоттер

Все закончилось в августе 1676 года. В этот день в Стокгольме за колдовство были казнены две разительно отличающиеся друг от друга женщины.

Анна Симонсдоттер Хак, также известная как «Тыск-Анника» смирилась со своей участью и безропотно отдала себя на суд. За «хорошее» поведение полагалась награда: «Тыск-Аннике» просто отрубили голову, избавив от мучений.