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Дикая и печальная история Малин Матсдоттер

Дикая и печальная история Малин Матсдоттер

Автор:
22 марта 2024 11:49
Сообщество : Исторические факты
Метки: Ведьма   Великий шум   Малин Матсдоттер   Швеция   дочь   казнь   наказание   обвинение   оговор   семья   
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Люди заводят детей с разными намерениями. Среди главных причин, конечно, желание продолжить свой род, чадолюбие и стремление о ком-то заботиться и дарить свою любовь.

Эта женщина и помыслить не могла, что причиной её смерти – страшной, жестокой и знаковой станут её собственные дочери.

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У шведов были свои обычаи, по которым обвинённых в колдовстве ведьм отправляли в вечность. Ведьму сжигали, но (что радует) не заживо; сначала осуждённую обезглавливали или вешали. И только потом тела превращали в пепел. За время так называемого Великого шума – охоты на ведьм в Швеции 1668-1676 годов таким образом погибло около 280 человек. Преимущественно женщин.

Все закончилось в августе 1676 года. В этот день в Стокгольме за колдовство были казнены две разительно отличающиеся друг от друга женщины.

Анна Симонсдоттер Хак, также известная как «Тыск-Анника» смирилась со своей участью и безропотно отдала себя на суд. За «хорошее» поведение полагалась награда: «Тыск-Аннике» просто отрубили голову, избавив от мучений.

Малин Матсдоттер, обвинённая собственными дочерьми в том, что она водила своих внуков на сатанинские мессы, упорно отказывалась признавать вину. Естественно, отказ от признания стал для суда дополнительным свидетельством того, что сатана укрепляет её непокорность.

Без признания власти не могли подарить «Румпаре-Малин» лёгкую смерть в виде обезглавливания. «Справедливый» закон требовал сожжения бедняжки на костре.

Матсдоттер настаивала на своей невиновности до самого восхождения на костёр, огорчая исповедников. А когда одна из её дочерей призвала её признаться в преступлении, «отдала свою дочь в руки дьявола и прокляла её на веки вечные».

После того как руки и ноги женщины были привязаны к столбу, ей на шею надели мешочек с порохом. Малин раз за разом повторяла свои заявления о невиновности.

Стойкая Матсдоттер умерла без криков, без мольбы, без признания того, что она говорила, неправдой. Она стала последней шведкой, казнённой за колдовство во время Великого шума. «Свидетели» сломались и признались в своей лжи; остальные обвиняемые, томившиеся за решёткой, были освобождены из тюрьмы. В 1677 году церковным лидерам было дано указание сообщить своим прихожанам, что все ведьмы – хорошие или плохие – были изгнаны из страны.

Собственно, сами церковники, надо полагать, тоже устали в восьмилетней гонке за  показателями. Печальный конец Матсдоттер стал поворотным пунктом в шведской охоте на ведьм. Дела постепенно иссякли, существующие приговоры были отменены. В Швеции состоялась ещё только одна казнь ведьм – в 1704 году.

К концу 1676 года несколько самых известных обвинителей в процессах над ведьмами были привлечены к ответственности за лжесвидетельство в тех же самых залах суда, где твердили о невиновности оговоренные ими жертвы. По некоторым сохранившимся данным, дочь Матсдоттер была казнена за своё обвинение матери.

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Метки: Ведьма   Великий шум   Малин Матсдоттер   Швеция   дочь   казнь   наказание   обвинение   оговор   семья   
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