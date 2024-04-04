FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2170 постов • 785 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Китайская гангстерша, которая держала в плену 16 молодых юношей с одной единственной целью

Китайская гангстерша, которая держала в плену 16 молодых юношей с одной единственной целью

Автор:
04 апреля 2024 09:12
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Китай   Сестра Се   гангстер Се Цайпин   гангстерша   держала в плeну   история   люди   факты   фото   
3615
6

Говоря о боссах банд, многие люди чаще представляют мужчин со свирепыми лицами и суровым нравом, однако в темной среде преступного мира Китая, женщина-гангстер Се Цайпин, известная как "Сестра Се", долгие годы удерживала свою власть над игорными заведениями и преступными группировками, являясь силой с которой стоит считаться.

Однако её путь к власти оборвался, когда она была приговорена к 18 годам тюремного заключения за участие в преступной деятельности в городе Чунцин. Этот шокирующий поворот событий открыл глаза общественности на её различные тайные приcтpacтия, вроде поxищeний десятков молодых юношей с одной единственной целью.

×
×

Сестра Се родилась в районе Банань провинции Чунцин в 1963 году. В ранние годы она работала в сфере налогообложения. Но позже пристрастилась к азартным играм и играла в карты на улице до двух часов ночи каждый день.

Позже у Сестры Се возникла идея. Раз она любит играть в карты, почему бы не открыть своё собственное казино? Благо она являлась невесткой Вэнь Цяна, бывшего начальника городской полиции, а затем и директора Муниципального бюро юстиции Чунцина. Он не только помог ей открыть своё собственное подпольное казино, но позднее также участвовал в руководстве её преступной организацией и совершал множество противозаконных действий.

Получив первую прибыль со своего нелегального казино, женщина осознала, что с лёгкостью получает в десять раз больше своей зарплаты каждый месяц. Поддавшись искушению высокого заработка, Сестра Се уволилась со своей официальной работы и сосредоточилась на управлении подпольным казино.

Сестра Се быстро приступила к работе. За пару лет управления казино и опытом работы в сфере налогооблажения, она хорошо управлялась с финансами, включая управление отношениями, найм головорезов и продвижение казино. Она уже знала ряд процедур.

Чтобы не допустить обнаружения казино и обеспечить безопасность игрокам, она также изобрела ряд правил: любой, кто желает получить членство в этом казино, должен сделать пройти проверку личности и сделать разовый взнос в размере 20 000 юаней (250 тысяч рублей) перед тем, как иметь возможность попасть в казино и начать делать ставки. Кроме того, игроков обычно приглашали в её казино, а не наоборот (исходя из опыта старых знакомств). Если новый клиент хочет присоединиться, он должен знать другого клиента в качестве гаранта, иначе ему не разрешат присоединиться к казино.

Вскоре по всему Китаю было открыто более 80 казино, приносящих десятки миллионов юаней. Она владела одной из крупнейших банд, и в её подчинении было несколько сотен гангстеров. Её уверенность была настолько велика, что один игорный зал находился в отеле напротив Высокого суда Чунцина и рядом с городской прокуратурой.

Разбогатев, Сестра Се начала наслаждаться жизнью. Она переехала в дорогую виллу, ела вкусные морепродукты, посещала элитные клубы, носила элитные бренды и водила спортивные автомобили, но из-за того, что её муж злоупотреблял запрещенными вeщeствами, да и в целом они наскучили друг другу, отношения между ними оставались лишь партнерскими.

Заметив очень красивого юношу в ночном клубе, Сестра Се познакомилась с ним и предложила юноше "прислуживать" ей за шанс заработать немного денег. Он согласился и получал сотни тысяч наличными, а также пользовался её кредитной картой и покупал себе всё, что захочет.

Однако вскоре юноша наскучил ей, а постоянно тратить сотни тысяч юаней на новых молодых мужчин, чтобы удерживать их рядом с собой и которые наглели с каждым днём заставило Сестру Се перейти к более суровым действиям. Она приказала своим бандидам пoxитить нескольких молодых людей, которые понравились ей в разных клубах.

По итогу в её доме оказалось 16 молодых мужчин, которые по очереди (а иногда и все вместе) должны были yдoвлeтворять свою госпожу. Они не могли покинуть её дом, пользоваться телефоном или интернетом. Единственное на что они могли рассчитывать, так это на возможность сообщить родственникам, что они уехали работать на перспективную работу, и каждый месяц отсылать домой заработную плату (которая была достаточно солидной).

Но даже при всех бонусах, вроде хороших финансовых заработков, юноши всё ещё находились в рабстве.

В Китае есть поговорка: «Когда ты в тепле и сыт, то непременно начнешь думать о пoxоти». Именно это и сделало её мишенью для полиции. Се Цайпин была настолько безудержной, наглой от заработанных денег и pacпутной, что вскоре привлекла внимание соответствующих ведомств, которые раскрыли все её преступные деяния.

Хотя Сестра Се совершила так много преступлений, её финал был не таким ужасным: юноши не указали на то, что их держали против воли, из-за страха не получить заработанных денег, да и в целом на суде женщине созналась в том, что поступила плохо открыв казино. Поэтому обвинить женщину в похищeнияx было невозможно. За признание и раскаяние в создании организованной преступности и нелегальных казино в 2009 году её приговорили к 18 годам тюремного заключения и штрафу в размере 1 миллиона юаней.


Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Китай   Сестра Се   гангстер Се Цайпин   гангстерша   держала в плeну   история   люди   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
ron Час назад
на их месте должен был быть я! )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
21k
Robin Hood 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Сергей 49 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир Час назад
печальный конец...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1829 постов (1537 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

392508



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Самаре обнародовали фото с гей-свадьбы сотрудника Агентства по молодежной политике
В Самаре обнародовали фото с гей-свадьбы сотрудника Агентства по молодежной политике
Девяностые. Россия. Судьбы: атмосфера непростого времени в авторских снимках
Девяностые. Россия. Судьбы: атмосфера непростого времени в авторских снимках
Набирающие популярность в сообществах
Коллекция весёлых анекдотов с чёрным юмором
Коллекция весёлых анекдотов с чёрным юмором
18 новых российских сериалов — их стоит посмотреть, если ещё не видели⁠⁠
18 новых российских сериалов — их стоит посмотреть, если ещё не видели⁠⁠
Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество
Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#факты#интересное#история#авто аварии#собака#кот#криминал#СССР
#автомобили#Юмор#люди#забавно#ДТП#Автовсячина#задержание#дети#милота#подборка
#автомир#животные#в мире#Прикол#аварии#Разное#Китай#интересно#позитив#полиция
Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество Этот мужчина купил безлимитный билет на пожизненные авиапутешествия, но через 20 лет и 10 000 рейсов его ожидал неприятный сюрприз Этот мужчина купил безлимитный билет на пожизненные авиапутешествия, но через 20 лет и 10 000... Как из наложницы стать императрицей Китая? Как из наложницы стать императрицей Китая? Китайцы под мостом ловят деньги сетями Китайцы под мостом ловят деньги сетями Самый знаменитый раб в США, о котором писали все газеты. Необычная история Дреда Скотта Самый знаменитый раб в США, о котором писали все газеты. Необычная история Дреда Скотта Дом, который построил псих. Грустная история странного сооружения в китайском селе Дом, который построил псих. Грустная история странного сооружения в китайском селе

На что жалуетесь?

Вернуться