Китайская гангстерша, которая держала в плену 16 молодых юношей с одной единственной целью

Сестра Се родилась в районе Банань провинции Чунцин в 1963 году. В ранние годы она работала в сфере налогообложения. Но позже пристрастилась к азартным играм и играла в карты на улице до двух часов ночи каждый день.

Позже у Сестры Се возникла идея. Раз она любит играть в карты, почему бы не открыть своё собственное казино? Благо она являлась невесткой Вэнь Цяна, бывшего начальника городской полиции, а затем и директора Муниципального бюро юстиции Чунцина. Он не только помог ей открыть своё собственное подпольное казино, но позднее также участвовал в руководстве её преступной организацией и совершал множество противозаконных действий.

Получив первую прибыль со своего нелегального казино, женщина осознала, что с лёгкостью получает в десять раз больше своей зарплаты каждый месяц. Поддавшись искушению высокого заработка, Сестра Се уволилась со своей официальной работы и сосредоточилась на управлении подпольным казино.