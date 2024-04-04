Говоря о боссах банд, многие люди чаще представляют мужчин со свирепыми лицами и суровым нравом, однако в темной среде преступного мира Китая, женщина-гангстер Се Цайпин, известная как "Сестра Се", долгие годы удерживала свою власть над игорными заведениями и преступными группировками, являясь силой с которой стоит считаться.
Однако её путь к власти оборвался, когда она была приговорена к 18 годам тюремного заключения за участие в преступной деятельности в городе Чунцин. Этот шокирующий поворот событий открыл глаза общественности на её различные тайные приcтpacтия, вроде поxищeний десятков молодых юношей с одной единственной целью.
Сестра Се родилась в районе Банань провинции Чунцин в 1963 году. В ранние годы она работала в сфере налогообложения. Но позже пристрастилась к азартным играм и играла в карты на улице до двух часов ночи каждый день.
Позже у Сестры Се возникла идея. Раз она любит играть в карты, почему бы не открыть своё собственное казино? Благо она являлась невесткой Вэнь Цяна, бывшего начальника городской полиции, а затем и директора Муниципального бюро юстиции Чунцина. Он не только помог ей открыть своё собственное подпольное казино, но позднее также участвовал в руководстве её преступной организацией и совершал множество противозаконных действий.
Получив первую прибыль со своего нелегального казино, женщина осознала, что с лёгкостью получает в десять раз больше своей зарплаты каждый месяц. Поддавшись искушению высокого заработка, Сестра Се уволилась со своей официальной работы и сосредоточилась на управлении подпольным казино.
Сестра Се быстро приступила к работе. За пару лет управления казино и опытом работы в сфере налогооблажения, она хорошо управлялась с финансами, включая управление отношениями, найм головорезов и продвижение казино. Она уже знала ряд процедур.
Чтобы не допустить обнаружения казино и обеспечить безопасность игрокам, она также изобрела ряд правил: любой, кто желает получить членство в этом казино, должен сделать пройти проверку личности и сделать разовый взнос в размере 20 000 юаней (250 тысяч рублей) перед тем, как иметь возможность попасть в казино и начать делать ставки. Кроме того, игроков обычно приглашали в её казино, а не наоборот (исходя из опыта старых знакомств). Если новый клиент хочет присоединиться, он должен знать другого клиента в качестве гаранта, иначе ему не разрешат присоединиться к казино.
Вскоре по всему Китаю было открыто более 80 казино, приносящих десятки миллионов юаней. Она владела одной из крупнейших банд, и в её подчинении было несколько сотен гангстеров. Её уверенность была настолько велика, что один игорный зал находился в отеле напротив Высокого суда Чунцина и рядом с городской прокуратурой.
Разбогатев, Сестра Се начала наслаждаться жизнью. Она переехала в дорогую виллу, ела вкусные морепродукты, посещала элитные клубы, носила элитные бренды и водила спортивные автомобили, но из-за того, что её муж злоупотреблял запрещенными вeщeствами, да и в целом они наскучили друг другу, отношения между ними оставались лишь партнерскими.
Вскоре 43 летняя женщина почувствовала, что со всей её властью и деньгами ей не хватает физической близocти
Заметив очень красивого юношу в ночном клубе, Сестра Се познакомилась с ним и предложила юноше "прислуживать" ей за шанс заработать немного денег. Он согласился и получал сотни тысяч наличными, а также пользовался её кредитной картой и покупал себе всё, что захочет.
Однако вскоре юноша наскучил ей, а постоянно тратить сотни тысяч юаней на новых молодых мужчин, чтобы удерживать их рядом с собой и которые наглели с каждым днём заставило Сестру Се перейти к более суровым действиям. Она приказала своим бандидам пoxитить нескольких молодых людей, которые понравились ей в разных клубах.
По итогу в её доме оказалось 16 молодых мужчин, которые по очереди (а иногда и все вместе) должны были yдoвлeтворять свою госпожу. Они не могли покинуть её дом, пользоваться телефоном или интернетом. Единственное на что они могли рассчитывать, так это на возможность сообщить родственникам, что они уехали работать на перспективную работу, и каждый месяц отсылать домой заработную плату (которая была достаточно солидной).
Но даже при всех бонусах, вроде хороших финансовых заработков, юноши всё ещё находились в рабстве.
В Китае есть поговорка: «Когда ты в тепле и сыт, то непременно начнешь думать о пoxоти». Именно это и сделало её мишенью для полиции. Се Цайпин была настолько безудержной, наглой от заработанных денег и pacпутной, что вскоре привлекла внимание соответствующих ведомств, которые раскрыли все её преступные деяния.
Хотя Сестра Се совершила так много преступлений, её финал был не таким ужасным: юноши не указали на то, что их держали против воли, из-за страха не получить заработанных денег, да и в целом на суде женщине созналась в том, что поступила плохо открыв казино. Поэтому обвинить женщину в похищeнияx было невозможно. За признание и раскаяние в создании организованной преступности и нелегальных казино в 2009 году её приговорили к 18 годам тюремного заключения и штрафу в размере 1 миллиона юаней.
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