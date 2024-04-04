История человека, который выиграл в лотерею 14 раз

История Стефана Манделя, "человека, сломавшего систему" или, как его ещё называют "обманувшего лотерею", началась в далёких теперь уже 60-х годах прошлого столетия, когда Румыния переживала крайне тяжёлые времена, а сам Мандель едва сводил концы с концами.
Зарплата молодого экономиста на тот момент не превышала 360 леев (порядка 10 долларов США), и, конечно же, прожить на столь скромное жалование было крайне непросто даже с учётом царивших в стране голода и нищеты.
Стефан Мандель понимал, что так дальше продолжаться не может, и ему необходимо было где-то найти деньги... большие деньги, и желательно быстро. Но идти по преступному пути, которым последовали многие его соотечественники в поисках средств для существования, Мандель не хотел. Он видел несколько иной, простой и одновременно сложный выход из ситуации - лотерея.
Однако играть "по правилам" и надеяться на удачу молодой экономист не хотел - это было бы слишком глупым решением. Тем более, что Мандель не верил в чудеса, зато верил в числа, которые были его маленькой страстью. Всё своё свободное от работы бухгалтера время Мандель посвящал изучению теоретических работ по вопросам вероятности - старинных трактатов, написанных в 13 веке итальянским математиком Леонардо Фибоначчи.
Результатом изучения этих работ стал «алгоритм выбора чисел», в основу которого Мандель заложил собственный авторский метод под названием “комбинаторная конденсация", который и использовал для игры в лотерею.
О да, название и, правда, звучит невероятно сложно, но вот принцип работы сего метода понять достаточно просто. Если игрок выбирает 6 чисел из 49 шаров, то его шансы на победу равны 1 к 13 983 816. Если он выбирает 15 чисел (для чего требуется выкупить 5 005 партий - по одной на каждую возможную комбинацию), то шансы на выигрыш возрастают до 1 к 2 794. Мандель утверждал, что его алгоритм позволяет сократить эти 5 005 комбинаций всего до 569.
Если же 6 выигрышных номеров попадают в число 15 выбранных вариантов, это гарантирует игроку как минимум 2-ой приз и сотни более мелких призов. Кроме того, у игрока появляется шанс 1 к 10 выиграть главный приз.
Конечно, в одиночку проверить свой план на практике у Манделя едва бы получилось, поэтому он подключил к этому делу четверых своих друзей, которые под его чутким руководством выкупили по 228 билетов на один тираж. И что вы думаете произошло дальше? Всё верно, Стефан Мандель выиграл главный приз в 72 783 лея (на тот момент примерно 15 000 долларов). Однако останавливаться на этом не собирался и, погасив все финансовые издержки, на оставшиеся деньги он подкупил чиновников из министерства иностранных дел и бежал из Румынии, чтобы начать новую жизнь и попробовать сорвать куш посолиднее.
В течение 4 с лишним лет Стефан Мандель колесил по Европе в поисках "своего" места, но в конечном итоге обосновался в Австралии, где и решил заработать излюбленным способом - сыграть в лотерею. Вообще типичная лотерея устроена таким образом, что в ней случайно выбирается ряд чисел из определённого диапазона (от 1 до 25, от 1 до 50 и так далее). Если отмеченные игроком числа совпадают с выпавшими в любом порядке, то игрок выигрывает главный приз.
Однако Мандель обратил внимание на то, что в определённых лотереях джекпот мог более чем втрое превосходить общую стоимость выкупа всех комбинаций. К примеру, если в лотерее необходимо выбрать шесть чисел от 1 до 40, то количество возможных комбинаций чисел будет равняться 3 838 380. А если джекпот в этой же лотерее составляет 10 миллионов долларов, то Мандель вполне мог приобрести по одному билету на каждую комбинацию, заплатив не больше доллара за билет. Такой ход не только гарантировал ему выигрыш, но и солидную прибыль даже после вычета всех налогов.
Всё гениальное - просто, а Стефана Манделя "игра с лотерей" ещё и здорово забавляла, поскольку он, я напомню, очень любил числа и считал, что любой, освоивший математику на уровне старших классов, может вычислить выигрышные комбинации и сорвать куш. Мандель продолжил совершенствовать свой метод и даже убедил инвесторов создать совокупный капитал, так называемый «лотерейный синдикат».
А после этого разработал специальную компьютеризированную систему, которая автоматически выполняла алгоритм, заполнявший билеты. Раньше всё это приходилось делать вручную, и единственная ошибка могла похоронить долгие месяцы работы. "Лотерейный синдикат" и автоматизация "производства" позволили Манделю выиграть 12 лотерей (и собрать мелких призов на 400 тысяч долларов) в одной только Австралии. А в 1986 году ещё и получить заветный выигрыш в 1,1 миллион долларов!
Но аппетит, как известно, приходит во время еды, и Мандель начал искать лотереи с ещё большим джекпотом. И такой стала виргинская лотерея, особенность которой заключалась в том, что игрокам позволялось приобретать билеты в неограниченном количестве и печатать их дома. Я опущу все нюансы подготовки к розыгрышу, уж слишком много нюансов: и организация фиктивной компании для привлечения капитала на покупку билетов, и установка дополнительных компьютеров и принтеров для печати билетов, и наём сотрудников...
В общем, результатом проделанной работы стал крупнейший за всю историю виргинской лотереи выигрыш в 27 036 142 долларов! Мандель сорвал куш, причём сделал это абсолютно легально, полагаясь в основном на свои собственные знания, однако сотрудникам лотерейной службы показалось, что он просто "обманул" систему. Стефан Мандель попал под следствие, в котором участвовали 14 спецслужб разных государств, в том числе, ЦРУ, ФБР, Налоговая служба США, Австралийская комиссия по преступности и Австралийская комиссия по ценным бумагам. Однако вышел "сухим из воды" и даже снискал в Австралии славу народного героя.
В настоящее время Стефан Мандель проживает на тропическом острове в Вануату – одном из государств Океании. Ему уже 90 лет, и живёт он тихой и неприметной жизнью, далёкой от славы и лотерей.
Источник:
- "Позвонила мужу, а трубку взяла его девушка": пользователи рассказали, как спалили измену
- Эксперт отказался оценивать артефакт, связанный с работорговлей
- "Возвращайся быстрее домой!": женщины рассказали, как их мужья сидят с детьми
- "Жалею, что женился": пользователи рассказали о самых больших провалах в жизни
- "Длинные ногти и гороскопы": мужчины рассказали, что их сразу отталкивает в девушках
Ага, а устроители лотерей такие тупые, что не догадались, что можно просто каждую комбинацию прописать и 100% выиграть джекпот. Может, просто не верили, что кто-то способен просчитать каждую комбинацию. Вручную это суперсложно, но вот на компе...
P.S. Умиляет реклама "Выигрывает каждый второй (третий) билет...".
Хочу заметить, что если билет стоит 100 рублей, а "выиграл" он 50, то это не выигрыш, а проигрыш 50-и рублей. Выигрышный билет это тот, который перекрывает стоимость, но тогда нет смысла в проведении лотереи. Короче, сплошное наипалово.
1. Нет никаких способов обыграть лотерею. Читайте теорию игр. Если бы такие способы существовали, лотерея давно прекратила бы своё существование.
2. Стоимость билетов лотереи всегда рассчитывается так, чтобы совокупная стоимость билетов со всеми возможными вариантами превышала конечный выигрыш.
3. Чуваку просто не дали бы выиграть третий и уж тем более четвёртый раз подряд. Так как любой здравомыслящий человек разглядел бы за таким фактом мошенничество. Его бы тот час "взяли за жабры".