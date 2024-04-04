История человека, который выиграл в лотерею 14 раз

Однако Мандель обратил внимание на то, что в определённых лотереях джекпот мог более чем втрое превосходить общую стоимость выкупа всех комбинаций. К примеру, если в лотерее необходимо выбрать шесть чисел от 1 до 40, то количество возможных комбинаций чисел будет равняться 3 838 380. А если джекпот в этой же лотерее составляет 10 миллионов долларов, то Мандель вполне мог приобрести по одному билету на каждую комбинацию, заплатив не больше доллара за билет. Такой ход не только гарантировал ему выигрыш, но и солидную прибыль даже после вычета всех налогов.