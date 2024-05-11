Почему обеспеченный китаец ушел в бездомные

В других странах, и в России в том числе, к бездомной жизни приводит пьянство, либо – большая жизненная трагедия. Ничего подобного с Саймоном Ли не случилось.

У него высшее химическое образование, постоянная работа в престижном офисе. Но постоянно напряжение и стресс делали его несчастным, в какой-то момент он понял, что все вещи, которые он может купить на зарплату, не искупают ежедневной боли.