Почему обеспеченный китаец ушел в бездомные

В Гонконге 50-летний мужчина ушел из обеспеченной устроенной жизни в бомжи и вот уже больше восьми лет… безумно счастлив. Почему он стал таким? Интересное зеркало социальной жизни китайского Гонконга.
В других странах, и в России в том числе, к бездомной жизни приводит пьянство, либо – большая жизненная трагедия. Ничего подобного с Саймоном Ли не случилось.
У него высшее химическое образование, постоянная работа в престижном офисе. Но постоянно напряжение и стресс делали его несчастным, в какой-то момент он понял, что все вещи, которые он может купить на зарплату, не искупают ежедневной боли.
После попыток найти менее нервную работу он понял, что социум не предлагает ему выбора, где можно соблюдать баланс между спокойной жизнью и честной работой.
В Гонконге ты либо работаешь на износ, либо не можешь найти работу. На любое место найдется желающий, тебя выгонят за любой просчет.
И тогда он решил переехать в Макао, где открыто много казино, и быть бездомным там. Считается, что там самые большие подаяния, потому что выходящие из клуба игроки на волне выигрыша дают очень щедрые чаевые.
У него получилось прожить на подаяния, потому когда власти депортировали его из Макао обратно в Гонконг за бродяжничество, Саймон Ли не смог больше заставить себя вернуться на работу.
Не потому что его не брали, а потому что если даже работать на пол ставки, ты все равно будешь беднее нищего. А если работать в Гонконге на полную ставку, то это подразумевает сверхурочные до 12 часов работы в дом.
Три брата и родители оборвали с ним всякие связи, потому что жить на улицах и не работать в китайской семье - это полный позор.
Некуда бежать
На самом деле Саймон – просто один из людей, пойманных системой высокой конкуренции Китая. Маленькие квартирки Гонконга, высокая стоимость жизни не дает им остановиться в гонке ни на минуту.
Если ты хочешь жить более размеренно – у тебя нет шансов. В Китае очень узкая прослойка профессий для «дауншифтинга», стресс и переработки для выживания везде.
При этом ты можешь получать много на важной стрессовой должности, но на низкой должности ты будешь получать мало, но работа будет такой же тяжелой и нервной.
И выходит, что единственный выход – стать бомжом, даже если ты не пьешь и мозги у тебя работают, как надо. Либо – переехать в другую страну, но многие азиаты не любят оказываться в чужой языковой среде, им не нравится зарубежная еда.
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