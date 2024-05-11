FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2212 постов • 786 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Почему обеспеченный китаец ушел в бездомные

Почему обеспеченный китаец ушел в бездомные

Автор:
11 мая 2024 09:33
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Жизнь   Китай   бездомный   история   китаец   люди   фото   
995
6

В Гонконге 50-летний мужчина ушел из обеспеченной устроенной жизни в бомжи и вот уже больше восьми лет… безумно счастлив. Почему он стал таким? Интересное зеркало социальной жизни китайского Гонконга.

В других странах, и в России в том числе, к бездомной жизни приводит пьянство, либо – большая жизненная трагедия. Ничего подобного с Саймоном Ли не случилось.

У него высшее химическое образование, постоянная работа в престижном офисе. Но постоянно напряжение и стресс делали его несчастным, в какой-то момент он понял, что все вещи, которые он может купить на зарплату, не искупают ежедневной боли.

×

После попыток найти менее нервную работу он понял, что социум не предлагает ему выбора, где можно соблюдать баланс между спокойной жизнью и честной работой.

В Гонконге ты либо работаешь на износ, либо не можешь найти работу. На любое место найдется желающий, тебя выгонят за любой просчет.

И тогда он решил переехать в Макао, где открыто много казино, и быть бездомным там. Считается, что там самые большие подаяния, потому что выходящие из клуба игроки на волне выигрыша дают очень щедрые чаевые.

У него получилось прожить на подаяния, потому когда власти депортировали его из Макао обратно в Гонконг за бродяжничество, Саймон Ли не смог больше заставить себя вернуться на работу.

Не потому что его не брали, а потому что если даже работать на пол ставки, ты все равно будешь беднее нищего. А если работать в Гонконге на полную ставку, то это подразумевает сверхурочные до 12 часов работы в дом.

Три брата и родители оборвали с ним всякие связи, потому что жить на улицах и не работать в китайской семье - это полный позор.

Некуда бежать

На самом деле Саймон – просто один из людей, пойманных системой высокой конкуренции Китая. Маленькие квартирки Гонконга, высокая стоимость жизни не дает им остановиться в гонке ни на минуту.

Если ты хочешь жить более размеренно – у тебя нет шансов. В Китае очень узкая прослойка профессий для «дауншифтинга», стресс и переработки для выживания везде.

При этом ты можешь получать много на важной стрессовой должности, но на низкой должности ты будешь получать мало, но работа будет такой же тяжелой и нервной.

И выходит, что единственный выход – стать бомжом, даже если ты не пьешь и мозги у тебя работают, как надо. Либо – переехать в другую страну, но многие азиаты не любят оказываться в чужой языковой среде, им не нравится зарубежная еда.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Жизнь   Китай   бездомный   история   китаец   люди   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 778 постов (728 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

52097



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Эстонцы пришли через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы в российском Ивангороде
Эстонцы пришли через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы в российском Ивангороде
Белый дом: "Вторую мировую выиграли американцы с украинцами..."
Белый дом: "Вторую мировую выиграли американцы с украинцами..."
Набирающие популярность в сообществах
Теория заговоров про Солнечную систему
Теория заговоров про Солнечную систему
О ходе эксперимента по вживлению мозгового импланта человеку
О ходе эксперимента по вживлению мозгового импланта человеку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Прикол#Китай#задержание#интересное#Еда
#в мире#факты#история#СССР#Юмор#ученые#Санкт-Петербург
#животные#интересно#наука#Россия#Москва#Бразилия#Жизнь
Китаец отказался платить выкуп за невесту, она сделала аборт на 5 месяце Китаец отказался платить выкуп за невесту, она сделала аборт на 5 месяце Китайская гангстерша, которая держала в плену 16 молодых юношей с одной единственной целью Китайская гангстерша, которая держала в плену 16 молодых юношей с одной единственной целью Учёный утверждает, что понимает язык животных Учёный утверждает, что понимает язык животных Собственники 25 лет платили деньги несуществующему ТСЖ Собственники 25 лет платили деньги несуществующему ТСЖ Фото, ставшие последними в жизни их героев Фото, ставшие последними в жизни их героев

На что жалуетесь?

Вернуться