Москвичи, добрый день: удивительные ситуации из столичной подземки

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Уважаемые жители Москвы, что за жесть происходит в вашей подземке? Уточните, могли ли иметь место ситуации, описанные в данном посте? Либо все эти фотографии - натуральный Фотошоп?
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12. Механизм крепления интересен, но, пожалуйста, не скидывайте свои варианты в комментарии. Пост могут заблокировать
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