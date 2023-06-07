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Москвичи, добрый день: удивительные ситуации из столичной подземки

Москвичи, добрый день: удивительные ситуации из столичной подземки

Автор:
07 июня 2023 13:11
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Москва   Прикол   Юмор   метро Москвы   подземка   смех   
1545
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Уважаемые жители Москвы, что за жесть происходит в вашей подземке? Уточните, могли ли иметь место ситуации, описанные в данном посте? Либо все эти фотографии - натуральный Фотошоп?

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Метки: Метро   Москва   Прикол   Юмор   метро Москвы   подземка   смех   
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9  комментариев
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53k
dima423 43 минуты назад
я тут недавно вообще молодого Цоя в метро видел))
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45k
Aleksandr 19 секунд назад
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1k
ФЫВАПРОЛ 5 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
A 6 минут назад
Tide racing team -это гоночная команда в NASCAR
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1k
ФЫВАПРОЛ 8 минут назад
Уважаемый, это не москвичи, это жители дальних регионов нашей большой страны, которые хотят чем-то выразится, но у них плохо получается.
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814
Victor 12 минут назад
надувные
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27k
Киры4 24 минуты назад
Вообще по ....ю)
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13k
Shtoppi Полчаса назад
Комментарий к фото
чтобы пропеллер в заднице заводить )))
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Richard

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