Для Луны разработают единый стандарт времени

NASA дали поручение сделать это к 2026 году.
Глава Управления по научно-технической политике США Арати Прабхакар поручила NASA к концу 2026 года разработать единый стандарт времени для Луны и других космических объектов. Называться оно будет скоординированным лунным временем (Coordinated Lunar Time, LTC).
Отмечается, что на Луне земные часы отстают на 58,7 микросекунды за сутки и имеют другие периодические отклонения. В своей записке NASA Прабхакар отмечает, что без единого временного стандарта возникнут сложности в обеспечении безопасности передачи данных между космическими кораблями и синхронизации связи между Землей, лунными спутниками, базами и астронавтами.
"Те же часы, что у нас на Земле, на Луне двигались бы с другой скоростью. Подумайте об атомных часах в Военно-морской обсерватории США. Они сердцебиение нации, синхронизирующее все. Вам захочется услышать сердцебиение на Луне", — заявил глава отдела космической связи и навигации NASA Кевин Коггинс.
Как известно, на Земле стандартизированы всемирным координированным временем (UTC), которое основано на сети атомных часов, установленных в разных точках планеты. Отмечается, что для LTC тоже потребуется установка на поверхности Луны атомных часов.
Внедрение единого временного стандарта для Луны в первую очередь необходимо для "Артемиды" — международной программы по деятельности на Луне и в космосе. В программе участвует 36 стран, но Россия и Китай не подписывали соглашение на участие в ней.
Ранее сообщалось, что NASA планируют высадить астронавтов на Луну в сентябре 2026 года, для этого, видимо, и собираются внедрять LTC. Китай, к слову, анонсировал высадку людей на спутник Земли к 2030 году, Индия — к 2040-му.
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Согласно теории Относительности, да и практика это подтверждает, что чем массивнее объект, тем медленнее возле него течет время. На Луне секунда короче чем на Земле на 58,7 микросекунды. Даже на МКС, которая находится от Земли всего в 400 км уже рассинхрон наблюдается, но, конечно, гораздо меньший. Т.е. в любой точке между Землей и Луной время течет по-разному.