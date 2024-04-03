Для Луны разработают единый стандарт времени

Глава Управления по научно-технической политике США Арати Прабхакар поручила NASA к концу 2026 года разработать единый стандарт времени для Луны и других космических объектов. Называться оно будет скоординированным лунным временем (Coordinated Lunar Time, LTC).

Отмечается, что на Луне земные часы отстают на 58,7 микросекунды за сутки и имеют другие периодические отклонения. В своей записке NASA Прабхакар отмечает, что без единого временного стандарта возникнут сложности в обеспечении безопасности передачи данных между космическими кораблями и синхронизации связи между Землей, лунными спутниками, базами и астронавтами.