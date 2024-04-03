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Для Луны разработают единый стандарт времени

Для Луны разработают единый стандарт времени

Автор:
03 апреля 2024 19:45
Сообщество : Космос
Метки: NASA   Атомные часы   Луна   Программа Артемида   астронавты   единый стандарт времени   
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NASA дали поручение сделать это к 2026 году.

Глава Управления по научно-технической политике США Арати Прабхакар поручила NASA к концу 2026 года разработать единый стандарт времени для Луны и других космических объектов. Называться оно будет скоординированным лунным временем (Coordinated Lunar Time, LTC).


Отмечается, что на Луне земные часы отстают на 58,7 микросекунды за сутки и имеют другие периодические отклонения. В своей записке NASA Прабхакар отмечает, что без единого временного стандарта возникнут сложности в обеспечении безопасности передачи данных между космическими кораблями и синхронизации связи между Землей, лунными спутниками, базами и астронавтами.


"Те же часы, что у нас на Земле, на Луне двигались бы с другой скоростью. Подумайте об атомных часах в Военно-морской обсерватории США. Они сердцебиение нации, синхронизирующее все. Вам захочется услышать сердцебиение на Луне", — заявил глава отдела космической связи и навигации NASA Кевин Коггинс.

Как известно, на Земле стандартизированы всемирным координированным временем (UTC), которое основано на сети атомных часов, установленных в разных точках планеты. Отмечается, что для LTC тоже потребуется установка на поверхности Луны атомных часов.


Внедрение единого временного стандарта для Луны в первую очередь необходимо для "Артемиды" — международной программы по деятельности на Луне и в космосе. В программе участвует 36 стран, но Россия и Китай не подписывали соглашение на участие в ней.


Ранее сообщалось, что NASA планируют высадить астронавтов на Луну в сентябре 2026 года, для этого, видимо, и собираются внедрять LTC. Китай, к слову, анонсировал высадку людей на спутник Земли к 2030 году, Индия — к 2040-му.

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Метки: NASA   Атомные часы   Луна   Программа Артемида   астронавты   единый стандарт времени   
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6  комментариев
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20k
Bill Час назад
Как же Штаты раньше на Луну летали, без часов? Скажем, время лететь обратно, а астронавт задержался, потому что часы на летнее время забыл перевести.
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143
Sneg Полчаса назад
Часы, это условной счетчик времени. Пофиг, как они идут на луне и на Земле.
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БамбарбияКиргуду 45 минут назад
Нефть искать собираются?
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1940 постов (1945 в горячем)
Лесник
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