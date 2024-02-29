Друзья смеялись над мальчиком из-за мечты о космосе — но всё изменил астронавт НАСА

Детство — время, когда мы чаще всего много и смело мечтаем. Особенно о том, кем хотим стать, когда вырастем. Этот 6-летний мальчик очень любит космос и всё, что с ним связано. Но ребята в садике смеялись над его мечтами о космосе, и футболках с астронавтами и планетами.. Пока для него не записал видео настоящий астронавт НАСА.
Девушка по имени Мег недавно выложила в своём ТикТоке видео, которое посмотрели более 14 миллионов раз. Там она рассказала, что над её 6-летним братом насмехались в садике. Однажды мальчик пришёл домой, и выкинул все свои футболки с изображением космоса и планет — потому что дети из его садика посчитали их "глупыми". Сестра мальчика опубликовала видео, где она в слезах объясняет ситуацию.
По словам девушки, дети в садике назвали её брата "не крутым", потому что он носил не брендовые вещи, а обычные футболки с изображением планет, космоса и астронавтов. Сам мальчик очень любит космос и всё, что с ним связано — но из-за насмешек друзей больше их не носит, и забросил свои мечты о космосе. Миллионы людей в комментариях поддержали мальчика, но позже его ждало одно необычное послание..
Мальчику записал видео-ответ один из астронавтов НАСА, Хосе Эрнандес. Его дочка показала ему видео Мег, и мужчина решил опубликовать ответ. Он сказал, что никогда не стоит отказываться от своей мечты:
"Продолжай носить футболки с космосом, планетами и ракетами. Я никогда не сдавался. Даже если мои друзья говорили, что это глупая затея, я просто шёл вперёд к своей мечте. Ты не должен бояться носить одежду с космической тематикой. Ты должен гордиться ею, и надеюсь, если ты будешь хорошо учиться, когда-нибудь мы поработаем с тобой вместе здесь, в НАСА," - сказал астронавт на видео.
Оказалось, над самим Хосе тоже когда-то насмехались — и он никогда бы не полетел в космос, если бы послушал чьё-то мнение. Его путь в космос был непростым: ему 11 раз отказывали в НАСА, прежде чем он наконец полетел на космическом шаттле "Дискавери". Благодаря тому, что он остался верен себе, он достиг своей мечты.
Мальчик был невероятно рад такому видео-ответу. По словам Мег, он сначала не поверил тому, что её видео смотрел настоящий астронавт. Но затем обрадовался и сказал, что возможно, будет носить футболки с космосом снова.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Мечты сбываются, у того кто прикладывает все силы для её исполнения!
Пусть во взрослой жизни они придут несколько не туда, куда хотели. Но детская мечта - это такой мощный стимул для становления характера, для учебы, познания.
Те, у кого нет своей мечты, будут исполнять чужие.