Друзья смеялись над мальчиком из-за мечты о космосе — но всё изменил астронавт НАСА

Мальчику записал видео-ответ один из астронавтов НАСА, Хосе Эрнандес. Его дочка показала ему видео Мег, и мужчина решил опубликовать ответ. Он сказал, что никогда не стоит отказываться от своей мечты:



"Продолжай носить футболки с космосом, планетами и ракетами. Я никогда не сдавался. Даже если мои друзья говорили, что это глупая затея, я просто шёл вперёд к своей мечте. Ты не должен бояться носить одежду с космической тематикой. Ты должен гордиться ею, и надеюсь, если ты будешь хорошо учиться, когда-нибудь мы поработаем с тобой вместе здесь, в НАСА," - сказал астронавт на видео.