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Американский посадочный модуль Peregrine не сможет сесть на Луну

Американский посадочный модуль Peregrine не сможет сесть на Луну

Автор:
09 января 2024 16:37
Сообщество : Космос
Метки: NASA   Peregrine   Луна   США   поломка   посадочный модуль   
1332
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Существует вероятность, что из-за неполадок аппарат даже не достигнет орбиты спутника Земли и сгинет в космосе.

Частный лунный посадочный модуль Peregrine, запущенный в понедельник с мыса Канаверал, уже точно не сможет прилуниться из-за критичной утечки топлива. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) сообщила компания-разработчик Astrobotic Technology. Миссия не заладилась с самого начала — уже через несколько часов после старта, аппарат занял неправильное положение по отношению к Солнцу.


Как пишут представители Astrobotic Technology, утечка топлива произошла из-за проблем с двигательной установкой. На опубликованном фото с наружной камеры модуля видны повреждения на многослойной изоляции.

В Astrobotic Technology надеются, что аппарат сможет хотя бы выйти на окололунную орбиту, чтобы провести хоть какие-то научные исследования. Двигательная система Peregrine уже не работает, но функционируют боковые двигатели маневрирования, благодаря чему удаётся получать энергию от Солнца. Для этого вспомогательным двигателям нужно продержать аппарат ещё 40 часов в стабильном положении.


"На данный момент задачей Peregrine является как можно ближе приблизиться к Луне до того, как он потеряет способность ориентироваться на Солнце и в результате не сможет заряжаться энергией", — сообщили в Astrobotic Technology.

Добавим, что на борт посадочного модуля, помимо пяти научных инструментов NASA и груза от ряда международных партнеров миссии, загрузили камень с Эвереста и мемориальные капсулы ритуальной компании Celestis с прахом и ДНК создателя "Звёздного пути" Джина Родденберри, нескольких актеров из оригинального сериала, а также четырёх президентов США — Джорджа Вашингтона, Дуайта Эйзенхауэра, Джона Кеннеди и Рональда Рейгана.

Peregrine — первый американский космический аппарат, предназначенный для полёта к Луне, созданный в США за последние 50 лет. Компания Astrobotic Technology разработала лендер для лунной программы NASA "Артемида". Предполагается, что подобные модули будут использоваться для доставки экспериментального оборудования NASA и других полезных грузов на Луну.

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Метки: NASA   Peregrine   Луна   США   поломка   посадочный модуль   
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15  комментариев
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93k
Херанука Паибалу Час назад
нынче уже не наепёшь с посадкой на Луну....
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68k
doker 7 минут назад
Блин, развеется теперь прах президентов и днк американцев по всей солнечной системе - вот ЗАРАЗА!
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58k
zloykoyot 18 минут назад
Не собираюсь злорадствовать по поводу неудачи американцев. Это высокотехнологичное направление и тут всякое бывает. Не собираюсь и оправдывать неудачу посадки нашего модуля. По опять-таки той же причине. Но меня не может не радовать что сейчас все имбецилы, восторженно дрочащие на пиндосов, засунули свои языки в сраки.
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357
ruslan d zloykoyot 14 минут назад
А что собственно случилось ? Это у не такая крупная неудача , запустят еще ... И мы запустим
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20k
Александр 23 минуты назад
Надо подождать адептов верящих в полёт на луну, пусть они прояснят и скажут что это другое
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4k
Горожанин Полчаса назад
"... и сгинет в космосе"...
------------
... прах американских президентом во главе с Джорджем Вашингтоном... Вот всякого ожидал от Петрова и Боширова. Но такого!!!
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1k
Nick Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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380
ДедМаздай 43 минуты назад
"Видно в понедельник их мама родила!" Дж.Стетхем.
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29k
AzuveR 44 минуты назад
Неожиданно ,не правда ли ?
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16k
Дядюшка Ау 49 минут назад
Ничего у них не получится. Вон "Луна-25" и то разбилась. А их поделка и подавно.
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280
unclejohn Час назад
Где-то читал, что из 3-х запущенных на Луну аппаратов, цели достигает только один.
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16k
Kucher Час назад
Кубрика уже четверть века больше нет, вот и не получается у пиндосов на Луну слетать.
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267
Алексей Губин Час назад
...не сгниет
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