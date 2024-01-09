Американский посадочный модуль Peregrine не сможет сесть на Луну

Существует вероятность, что из-за неполадок аппарат даже не достигнет орбиты спутника Земли и сгинет в космосе.
Частный лунный посадочный модуль Peregrine, запущенный в понедельник с мыса Канаверал, уже точно не сможет прилуниться из-за критичной утечки топлива. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) сообщила компания-разработчик Astrobotic Technology. Миссия не заладилась с самого начала — уже через несколько часов после старта, аппарат занял неправильное положение по отношению к Солнцу.
Как пишут представители Astrobotic Technology, утечка топлива произошла из-за проблем с двигательной установкой. На опубликованном фото с наружной камеры модуля видны повреждения на многослойной изоляции.
В Astrobotic Technology надеются, что аппарат сможет хотя бы выйти на окололунную орбиту, чтобы провести хоть какие-то научные исследования. Двигательная система Peregrine уже не работает, но функционируют боковые двигатели маневрирования, благодаря чему удаётся получать энергию от Солнца. Для этого вспомогательным двигателям нужно продержать аппарат ещё 40 часов в стабильном положении.
"На данный момент задачей Peregrine является как можно ближе приблизиться к Луне до того, как он потеряет способность ориентироваться на Солнце и в результате не сможет заряжаться энергией", — сообщили в Astrobotic Technology.
Добавим, что на борт посадочного модуля, помимо пяти научных инструментов NASA и груза от ряда международных партнеров миссии, загрузили камень с Эвереста и мемориальные капсулы ритуальной компании Celestis с прахом и ДНК создателя "Звёздного пути" Джина Родденберри, нескольких актеров из оригинального сериала, а также четырёх президентов США — Джорджа Вашингтона, Дуайта Эйзенхауэра, Джона Кеннеди и Рональда Рейгана.
Peregrine — первый американский космический аппарат, предназначенный для полёта к Луне, созданный в США за последние 50 лет. Компания Astrobotic Technology разработала лендер для лунной программы NASA "Артемида". Предполагается, что подобные модули будут использоваться для доставки экспериментального оборудования NASA и других полезных грузов на Луну.
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... прах американских президентом во главе с Джорджем Вашингтоном... Вот всякого ожидал от Петрова и Боширова. Но такого!!!