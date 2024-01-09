Американский посадочный модуль Peregrine не сможет сесть на Луну

Частный лунный посадочный модуль Peregrine, запущенный в понедельник с мыса Канаверал, уже точно не сможет прилуниться из-за критичной утечки топлива. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) сообщила компания-разработчик Astrobotic Technology. Миссия не заладилась с самого начала — уже через несколько часов после старта, аппарат занял неправильное положение по отношению к Солнцу.





Как пишут представители Astrobotic Technology, утечка топлива произошла из-за проблем с двигательной установкой. На опубликованном фото с наружной камеры модуля видны повреждения на многослойной изоляции.