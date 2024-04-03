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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
03 апреля 2024 10:22
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1188
24
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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26  комментариев
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39k
Андрей Иванов 2 часа назад
Комментарий к фото
- А привези ты мне, батюшка, чудище заморское, для утех сексуальных и извращений!
- Да ты что, доченька, я же отец тебе - я не могу этого позволить!
- (вздыхая) Хорошо... пойдем по длинному пути.... Привези мне, батюшка,
цветочек аленький.
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26k
sssss3 4 минуты назад
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"Вставайте ....., Вас ждут великие дела".
Так пафосно про ежеутренний туалет....
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23k
Слепой Пью 17 минут назад
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Стоматолог обязан знать сто матерных выражений.
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23k
Слепой Пью 18 минут назад
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Раз наши админы при мне извлекли мумию мыша из системного блока...
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2k
Victor 18 минут назад
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Преподаватель студентке в театральном ВУЗе:
Изобразите, пожалуйста, что-нибудь эротическое с обломом в конце!!!
А-а-а-а-а-...-апчхи!!
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2k
Victor 23 минуты назад
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Представляю как девушка печатала эротические фотографии, упаковывал их в конверты, подписывала кому эти конверты, клеила марки...
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2k
Victor Полчаса назад
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Купим тебе это сейчас, но это на день рождения
Вырастешь - все девушки твои будут
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19k
banzai7 37 минут назад
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Я однажды сказал:
-Всё хорошо, только давайте подлинней сделаем.
Мастер завис, а потом увидел мою глумливую рожу и мы оба посмеялись.
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36k
Юрий Час назад
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Изначально лосинами называлась разновидность мужских брюк, изготовленных из лосиной кожи, которые использовались как элемент военной формы с начала XVIII века, откуда и название. Также из оленьей кожи, позже из замши.
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4k
wwwoffka 1 Час назад
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Кинескоп посадишь.
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5k
Владимир Час назад
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соображают на троих...
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1k
Александр Сергеев 2 часа назад
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Ага,и ты в этом вагоне один сидишь в противогазе,как идиот!:)
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8k
ekarataev 2 часа назад
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Оставь эту палку на улице, в другой раз пойдешь гулять - возьмешь.
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30k
Serg2001 2 часа назад
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"Попа слипнется"
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19k
banzai7 2 часа назад
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А что мальчик ответит на вопрос "сколько тебе лет"?
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4k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
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Покажи мне как ты выглядишь я никогда не встану на ту кассу где ты

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35k
Korolev 2 часа назад
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Оставь палку у подъезда! Завтра гулять пойдёшь, опять возьмёшь...
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35k
Korolev 2 часа назад
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Вот вырастешь, будешь большие деньги зарабатывать!
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3k
kirka72 2 часа назад
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