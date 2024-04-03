Самый неудачливый китайский воришка, которого даже жаль

Китайская афера в духе Тома Круза

6 марта в Шанхае кто-то обнес сразу четыре квартиры на первом этаже жилого комплекса. Преступник попал внутрь через окно и украл денег и ценностей на 100 000 юаней (1 272 000 рублей).

Полицейские просмотрели записи камер (а в Китае везде камеры, и полицейские получают к ним доступ - это ужасно удобно для поиска мелких преступников, нам бы так), и увидели на них пожилого мужчину, который совершал взлом.