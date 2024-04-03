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Самый неудачливый китайский воришка, которого даже жаль

Самый неудачливый китайский воришка, которого даже жаль

Автор:
03 апреля 2024 09:12
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Китай   в мире   вор   жаль   китайский воришка   люди   неудачливый воришка   фото   
2690
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Китаец купил сверхреалистичную маску старика, чтобы совершить грабеж. Он все продумал: в Китае везде камеры считывают лицо, потому ему нужно реальное лицо, которое невозможно найти по базам и выследить. Лицо, которое можно «скинуть». Но да, он просчитался, но где?!

Китайская афера в духе Тома Круза

6 марта в Шанхае кто-то обнес сразу четыре квартиры на первом этаже жилого комплекса. Преступник попал внутрь через окно и украл денег и ценностей на 100 000 юаней (1 272 000 рублей).

Полицейские просмотрели записи камер (а в Китае везде камеры, и полицейские получают к ним доступ - это ужасно удобно для поиска мелких преступников, нам бы так), и увидели на них пожилого мужчину, который совершал взлом.

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В одной из взломанных квартир полиция нашла улики, которые привели ее к преступнику. Оказалось, что по адресу подозреваемого жил совсем не тот старик на камерах, а 40-летний мужчина. Тут была бы интрига…

Если бы преступник не забыл выкинуть силиконовую маску! Ее полиция нашла тут же у него в квартире и сложила два плюс два. И маска даже оказалась не особо дорогой и «человечной», но ее хватило для камер с плохим разрешением, чтобы сойти за настоящего старика.

Правда, китайские полицейские не говорят, что именно «сдало» преступника, чтобы другие воришки не взяли себе на заметку его ошибки. Многие предполагают, что его просто отследили по SIM-карте, которые со времен ковид помогают отслеживать местоположение человека. Тогда это правило ввели, чтобы следить за нарушением комендантского часа. Ввели тогда, а после пандемии отменять не стали, удобно же следить за каждым.

Кстати, продать вещи лже-старик не успел, так что они вернулись к их владельцам.

Горе-вор и история его нелепых попыток

Купить маску для гениальной кражи и спалиться вот так с ней в руках – не единственная неудача воришки по фамилии Тонг. Когда китайцы узнали о его неудаче, она их так развеселила, что народ в интернете раскопал о нем все – и истории покупок, и прошлые приводы и аресты.

И вот они – просто поэма неудач человека, который мечтал стать преступником, но у которого не было к этому никакого таланта.

В ноябре 2023 года мужчину арестовали за громкий храп… во время проникновения со взломом! Он проследил за владельцем квартиры, когда тот на работе, влез в его дом, но устал во время ограбления и прилег поспать. Полицию вызвали из-за храпа бдительные соседи!

А еще 10 лет назад Тонга поймали за смех… да, да, опять во время взлома. Он обворовывал квартиру на первом этаже, в то время как хозяин был на втором. Но по телевизору шло комедийное шоу, так что преступник громко смеялся шуткам, чем себя и выдал.

Вот нет у человека таланта к криминалу, а мечта есть. Даже жалко его немного, горемычного, так старается.

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Метки: Китай   в мире   вор   жаль   китайский воришка   люди   неудачливый воришка   фото   
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54k
Aleksandr 41 минуту назад
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1k
Exciter 51 минуту назад
Вот раньше , идешь в магазин и на 50 копеек набираешь; бутылку молока,батон хлеба,пачку масла,палку колбасы! А сейчас что? Понаставили камер!
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4k
просто Дмитрий 55 минут назад
как же иногда не хватает нашего.... Задорного
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297
DuckTales Час назад
Ну в следующий раз повезет
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2062 поста (2012 в горячем)

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