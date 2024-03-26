Чем занимаются простые китайцы, когда не работают

Вероятно, китайцам хочется, чтобы их домашние любимцы стали похожи на фантастических существ, а, быть может, они просто пытаются добавить в свою жизнь немного ярких красок. Истинная причина появления моды на «цветные хвостики» неизвестна. Однако тот факт, что подобное хобби уже давно вышло за пределы Китая – факт. Что ж, как я люблю говорить, каждый сходит с ума по-своему. Главное, чтобы это не навредило домашним животным.