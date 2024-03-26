Чем занимаются простые китайцы, когда не работают

Китайцы, как и все азиаты в целом, народ крайне трудолюбивый и нацеленный на достижение максимального количества земных благ. Ради этого они готовы проводить на работе по 12-15 часов в сутки, забывая о выходных и отпусках и покидая пост лишь для того, чтобы перекусить или поспать.
Некоторые не делают и этого, предпочитая ночевать в офисе, чтобы выполнить как можно больше поручений и сверхурочной работы.
Подобный трудоголизм китайцев легко объясним: им с самого раннего детства закладывают в головы простые и понятные истины – что-то вроде «без труда не выловишь и рыбку из пруда». Проще говоря, если хочешь в этой жизни чего-то достичь – вкалывай и не жалуйся. Вот китайцы и вкалывают…
Однако не стоит думать, что помимо работы у рядовых китайских граждан нет никаких других радостей. Они также любят вкусно покушать, хорошенько выпить в приятной компании или заняться своим любимым хобби. А вот что это за хобби такие, об этом сегодня и поговорим.
Стараясь не отставать от других стран, Китай ведет активную пропаганду политики по оздоровлению нации, дабы донести до наибольшего количества китайцев, что спорт – это залог хорошего настроения, крепкого здоровья и долголетия.
К слову, отличной и совершенно незапланированной рекламной акцией здорового образа жизни являются китайские пенсионеры, которые, благодаря большому количеству свободного времени и отсутствию лишних денег, частенько тренируются прямо на улице, тем самым, привлекая к этому делу всех желающих. Возрастные китайцы занимаются спортом на уличных тренажерах, в парках – цигун и танцуют по вечерам под музыку из старых магнитофонов.
Кроме того, китайские пенсионеры, уважающие физкультуру, нередко посвящают свое свободное время тай-чи или тайцзицюань – традиционному боевому искусству, которое, благодаря плавным движениям и особенным типам дыхания, частенько используется старшим поколением в качестве оздоровительной гимнастики. Хорошая нагрузка и минимальная возможность получить травму делает тай-чи идеальной практикой для китайских пенсионеров.
Занятия на открытом воздухе, как вы уже поняли, характерны для старшего поколения китайцев, когда как молодежь, отдавая дань моде, предпочитает заниматься спортом в тренажерных залах. Некоторой популярностью в Китае пользуются залы типа «хардкор», где китайцы действительно выжимают из себя все соки, таская огромные веса.
Однако в большинство своем молодые китайцы ходят в тренажерные залы просто для того, чтобы в разговоре с друзьями можно было ввернуть фразочку «Я занимаюсь в тренажерке». Никакими занятиями так и не пахнет. Чаще всего, китайцы просто идут по беговой дорожке (или крутят педали), «залипают» в телефон или…курят.
Да-да, вы не поверите, но еще 8 лет назад курящий китаец, стоящий между спортивными снарядами и отдыхающий между подходами, был вполне обычным явлением. Вот уж действительно удивительная нация! Сегодня, правда, такого уже не увидеть… но не потому, что китайцы стали меньше курить. Думаю, все из-за запрета курения в общественных местах.
Что ж, спорт – весьма распространенное времяпрепровождение, и ничего удивительного в нем нет. Но китайцы не были бы китайцами, если бы не придумали себе оригинальное хобби -такое, как, например, запуск воздушных змеев. И, кстати, редким это хобби уж точно не назовешь, поскольку запускать воздушных змеев любят и взрослые, и дети по всему Китаю.
Причем иногда подобное времяпрепровождение превращается в настоящий фестиваль, во время которого китайские граждане в буквальном смысле соревнуются, чей воздушный змей круче, и чей навык управления лучше. Главное, чтобы с погодой повезло!
Еще одним распространенным китайским хобби является карвинг - художественная резьба по овощам, фруктам и ягодам, по шоколаду и сыру. В общем, по любому хорошо режущемуся съедобному (или не съедобному) материалу.
Причем увлекаются карвингом не только поклонники кулинарии, но и активные пользователи Интернета. Прикольные видео, на которых озорные китайцы вырезают из арбуза или сыра цветы или фигурки животных, набирают огромное количество просмотров, обеспечивая, тем самым, их авторам популярность и востребованность. А это, как вы понимаете, очень важно для китайских парней и девушек, помешанных на создании пестрого контента!
Следующее китайское хобби, которое постепенно набирает обороты и в России, это раскрашивание собак. Вы наверняка обращали внимание на миниатюрных собачек с розовыми хвостами или челками. Так вот, эта мода украшать домашних питомцев при помощи краски для волос, пришла к нам из Китая.
Вероятно, китайцам хочется, чтобы их домашние любимцы стали похожи на фантастических существ, а, быть может, они просто пытаются добавить в свою жизнь немного ярких красок. Истинная причина появления моды на «цветные хвостики» неизвестна. Однако тот факт, что подобное хобби уже давно вышло за пределы Китая – факт. Что ж, как я люблю говорить, каждый сходит с ума по-своему. Главное, чтобы это не навредило домашним животным.
Помимо всего прочего, у китайцев есть одно, так называемое, национальное хобби, привычка или даже традиция – чаепитие в кругу родных или друзей. Китайцы обожают чайные церемонии, поэтому практически в каждом доме, в каждой семье имеются специальные приспособления для ее проведения: от доски и кисточки для чайника до статуэток, на которые сливают первую заварку.
У кого-то они попроще, у кого-то побогаче, но главное, что суть чайного набора не зависит от его визуальной составляющей. Чайная церемония для китайцев – важный, наполненный смыслом процесс, далекий от простого чаепития после сытного обеда или ужина. Это что-то про духовность, про внутреннее состояние, что ли.
Кроме всего вышеперечисленного, китайцы также любят играть в баскетбол, волейбол или в футбол; играют в компьютерные игры и покоряют вершины киберспорта, а также поют и играют на разнообразных музыкальных инструментах. Жаль только, что времени на это все у китайцев очень и очень немного…
Источник:
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