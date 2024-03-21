В Китае бывают черты лица, которые приносят удачу

А толстая нижняя губа просто китайская примета, что такие девушки более склонны сохранять и быть хозяйственными «все в дом, все в дом».

Самое приятное, что счастливое лицо – это не клон китайской пластической красоты, к которой прибегает все больше девушек. Так что, я считаю, этот миф надо популяризировать. Потому что в Азии очень любят стачивать подбородок до острого. Вместо этого надо говорить девочкам, что их круглый подбородок – большая удача. Да и парням, чтобы обращали внимание не на стандартную красоту, а на природную.

Самая известная девушка в стиле Ван Фу Сян – это Го Цзинцзин, чемпионка Китая по прыжкам в воду с трамплина и четырехкратный олимпийский чемпион.