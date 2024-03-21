В Китае бывают черты лица, которые приносят удачу

Если у вашей жены определенные черты лица, вас ждет богатство и много друзей, вот такое старое поверье есть в Китае. И девушки даже в соц. сетях и на сайтах знакомств хвастаются, что их лицо «ван фу сян» - удачливое лицо.
Другой уровень конкуренции
Как выглядит лицо женщины, которая принесет удачу мужу? Ван Фу Сян - это круглое лицо с широким лбом и круглым подбородком, а нос должен быть с круглым кончиком и длинной перемычкой. А нижняя губа должна быть толще верхней.
Такие черты лица помогают девушке выглядеть максимально дружелюбно. То есть ее лицо с любым выражением выглядит максимально неагрессивно и гостеприимно. Якобы такое лицо поможет ее мужу привлечь как можно больше друзей.
А толстая нижняя губа просто китайская примета, что такие девушки более склонны сохранять и быть хозяйственными «все в дом, все в дом».
Самое приятное, что счастливое лицо – это не клон китайской пластической красоты, к которой прибегает все больше девушек. Так что, я считаю, этот миф надо популяризировать. Потому что в Азии очень любят стачивать подбородок до острого. Вместо этого надо говорить девочкам, что их круглый подбородок – большая удача. Да и парням, чтобы обращали внимание не на стандартную красоту, а на природную.
Самая известная девушка в стиле Ван Фу Сян – это Го Цзинцзин, чемпионка Китая по прыжкам в воду с трамплина и четырехкратный олимпийский чемпион.
После этого девушки стали смелее, они рекламировали себя «как идеальную для будущего успеха жену».
Вот эта 29-летняя девушка из провинции Хэнань набрала 600 тысяч лайков, когда выставила себя в соц. сетях и назвала себя «женой, которая принесет успех».
Внезапно, но она стала популярнее всяких писанных красавиц с белой кожей и острыми скулами.
Да, она тоже очень красивая, у нее плавные черты лица. Но надо понимать азиатское видение красоты, в которых вечно делают лицо уже похожим на сердечко, а круглое лицо обзывают деревенским.
У нас есть такие приметы насчет черт лица?
Я знаю только шутки про рыжие-бесстыжие. И что если нос чешется - это к деньгам, а если прыщик выскочил на носу, значит, в тебя кто-то влюбился. А вот такого мифа, чтобы сочетание черт лица помогало мужу в будущем... нет такого, а жаль, было бы забавно.
Тем более для Китая такой прорыв, нормальную девушку все лайкают и считают красивой.
Источник:
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