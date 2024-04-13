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Как китайский городок продает сверчков за миллионы

Как китайский городок продает сверчков за миллионы

Автор:
13 апреля 2024 09:21
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Еда   Китай   в мире   люди   насекомые   продажа   сверчки   фото   
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В одной китайской деревне у реки люди как сумасшедшие собирают красивые камни на продажу. А в этой деревне в маленьком городке Сидиане все как оголтелые ловят живущих в округе сверчков. Потому что их можно продать по 50 000 юаней (640 тысяч рублей).

Сверчки высшей пробы

Все потому что вокруг города живет популяция превосходнейших крупных сверчков. Да ладно крупных, главное – агрессивных. Ведь они собираются для того, чтоб продать их на бойцовскую арену!

В Мексике любят петушиные бои, где-то собачьи, а вот в китайской традиции любят свиные и сверчковые бои.

При этом традиция борьбы на сверчках невероятно древняя, о ней упоминается еще в артефактах из династии Тан (618-904 гг.). И уже в то время императоры отправляли ловчих именно в деревню Сидиан, потому что их придворные вели летописи побед.

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И согласно этим свиткам чаще всего победу владельцу приносили сверчки из Сидиана. Как могли жители уже современного этого города не использовать тот факт, что их местно внести в Великие сверчковые свитки!?

Потому вся деревня в той или иной степени кормится тем, что ловит летом сверчков и продает их азартным игрокам, либо – хитрым ретейлерам сверчков.

80% населения городка занимаются ловлей на ежедневной основе, часть жителей знает секреты обучения бойцового сверчка, чтобы выгодно показать его в деле, когда придет время «показать товар лицом».

Почем сверчок для народа

Самый дорого сверчок, как говорят, был продан за 50 000 юаней (643 тысячи рублей, если точнее). Но это особый, большой и злобный, в среднем цена за бойца около 15 000 юаней (193 тысячи рублей).

В 2014 году в газетах писали, что самый дорогой сверчок, когда-либо проданный в деревне Сидиан, стоил 300 000 юаней (почти 4 миллиона рублей).

Можно купить очень дешевого старого сверчка всего за доллар. Или двоих и заставить их драться. Просто чтобы ощутить себя частью индустрии сверчковых боев, где крутятся большие деньги и проматываются фамильные состояния!

Самое шикарное – тут под продажу сверчков работает целая индустрия. Недалеко от места продаж открыты гостиницы, где снимают номера заезжие покупатели со всего Китая. Нередко такие гостиницы держат родители сыновей, которые занимаются активной сверчковой ловлей.

Кстати, бои сверчков были запрещены во время Культурной революции как буржуазное развлечение, но что значат 20-30 лет на фоне тысячелетней истории. Они очень быстро возродились, как древняя традиция. А из Шанхая даже пустили специальный сезонный автобус для тех, кто хочет попасть на сверчковый рынок.

Правда ловить насекомых стали так усиленно, что почти вдвое сократили популяцию. Видимо, через несколько поколений местные сверчки эволюционируют от крупных и агрессивных еще и к быстрым и неуловимым.

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Метки: Еда   Китай   в мире   люди   насекомые   продажа   сверчки   фото   
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1  комментарий
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Ви 44 минуты назад
Когда нибудь, они эволюционируют и дадут нам пи...ды. Вместе с бойцовыми рыбками и бойцовыми петухами
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Musteline
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