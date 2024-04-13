Как китайский городок продает сверчков за миллионы

Сверчки высшей пробы

Все потому что вокруг города живет популяция превосходнейших крупных сверчков. Да ладно крупных, главное – агрессивных. Ведь они собираются для того, чтоб продать их на бойцовскую арену!

В Мексике любят петушиные бои, где-то собачьи, а вот в китайской традиции любят свиные и сверчковые бои.

При этом традиция борьбы на сверчках невероятно древняя, о ней упоминается еще в артефактах из династии Тан (618-904 гг.). И уже в то время императоры отправляли ловчих именно в деревню Сидиан, потому что их придворные вели летописи побед.