В Китае закормили нищего-аниматора

Парк очень популярный на материковом Китае, потому что воссоздает пейзаж очень известной в Китае картины « Вдоль реки во время фестиваля Цинмин». Потому и проходимость очень высокая, приезжают со всей страны.

И актер по имени Ли Цзинган играет в парке жителя тех времен. Просто ему досталась такая роль – нищего. Он работает в этом парке уже 12 лет, и чаще всего его ставят на роль нищего, потому что у него очень убедительно получается выглядеть бедным и несчастным.