В Китае закормили нищего-аниматора

Актер так убедительно страдал от голода и нищеты, исполняя роль аниматора-попрошайки, что его стали кормить и давать денег. Другое дело, что у китайцев очень забавное представление о парке развлечений – зачем там аниматор-попрошайка?
Что он там вообще делал?
Если в Китае туристическая зона в городском парке Миллениум в Кайфэне. Там воссоздан кусочек исторического Китая, каким он был 1000 лет назад, а для достоверности туда наняли аниматоров. Включая актера, который бы играл уличного попрошайку в традиционном костюме той эпохи.
Парк очень популярный на материковом Китае, потому что воссоздает пейзаж очень известной в Китае картины « Вдоль реки во время фестиваля Цинмин». Потому и проходимость очень высокая, приезжают со всей страны.
И актер по имени Ли Цзинган играет в парке жителя тех времен. Просто ему досталась такая роль – нищего. Он работает в этом парке уже 12 лет, и чаще всего его ставят на роль нищего, потому что у него очень убедительно получается выглядеть бедным и несчастным.
У него есть зарплата в 10 000 юаней (127 тысяч рублей), это считается хорошей зарплатой, тем более для простого аниматора. Но он еще и получает кучу денег и подарков от сердобольных туристов.
Примерно половина верит, что это реальный нищий. В день ему подают от 100 юаней (1300 рублей). Туристы признаются, что хотя их предупреждают об актерах, уж слишком жалостливое лицо у актера, сердце просто разрывается.
Посмотрев на фото, я вынуждена с ними согласиться, умеет на слезу надавить, чертяка!
На обед тратиться не надо
Еще ему приносят очень много еды. Не проходит и дня, чтобы ему не принесли жареную курицу или лапшу на вынос. Он даже немного от этого страдает.
- Когда я сыт, я все равно стараюсь как можно старательнее есть подаренную мне еду перед гостями, чтобы их не расстраивать. Но стараюсь поделиться со своими коллегами излишками, - говорит Ли Цзиган, и прямо приятно такое слышать. Человек искреннее радеет за то, чтобы никто не расстраивался в парке развлечений, а не думал уместно он сделал доброе дело или никому это на самом деле не нужно.
А когда туристы приносят ему булочки на пару бао-цзы, «нищий» плачет от счастья, когда их ест. Все, чтобы те ощутили максимально иммерсивное погружение в историю.
Ли очень ответственно подходит к своей роли. Он признается, что в самом начале своей нищей карьеры решил голодать несколько дней, чтобы понять, что такое не есть несколько дней. Этот опыт ему очень помог, правда в итоге родня вызвала ему скорую и отправила в больницу.
- Мне так часто приносят еду, чтобы покормить, что я порой ощущаю себя не в парке развлечений, в животным в зоопарке, - признается актер.
Мне очень понравилась эта история. И тем, что в Китае странные арки развлечений, где у людей вызывают жалость и сострадание. Ничего себе у них Диснейленд.
И еще подходом нищего к своей роли. Вот уж поистине, отдавайся своему делу на 110%, и к тебе придет признание и слава.
Источник:
- Китайцы под мостом ловят деньги сетями
- Правда ли, что китайцы научились использовать для охраны природы искусственный интеллект?
- В Японии туристам запретили фотографировать гейш
- Гениальный индийский маркетинг – смартфоны с лучком
- Женщины в Китае перестали кормить грудью