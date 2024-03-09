Японских мужчин заставили пережить менструальную боль

С праздником, дорогие… кто?

В крупном офисе токийской телекоммуникационной фирмы устроили «акцию понимания». Суть которой сводилась к тому, что мужчинам ставили различные стимуляторы на живот и его нижнюю часть.

Нажатием кнопки у них вызывались мышечные спазмы при помощи электрических импульсов.