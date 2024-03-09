Японских мужчин заставили пережить менструальную боль

Япония как всегда впереди планеты всей, даже на 8 марта. Там этот праздник понимают по-своему, как повод напомнить о равенстве в своем, японском духе. Потому в честь праздника мужчин били током.
С праздником, дорогие… кто?
В крупном офисе токийской телекоммуникационной фирмы устроили «акцию понимания». Суть которой сводилась к тому, что мужчинам ставили различные стимуляторы на живот и его нижнюю часть.
Нажатием кнопки у них вызывались мышечные спазмы при помощи электрических импульсов.
Мужчинам было больно, они корчились.
- Боль была такой сильной, что я не мог прямо стоять. Я не мог двигаться, сконцентрировался только на боли, - поделился один из работников офиса Масая Шибасаки 26 лет от роду.
Ученые, изобретшие этот пыточный аппарат, сказали, что их цель – создать на рабочих местах среду, в которой более 90% мужчин-сотрудников смогут поддерживать коллег-женщин, когда те плохо себя чувствуют.
- Теперь я понимаю, каково это – работать каждый месяц с такой болью. Удивительно, как они умудряются ходить при этом на работу, - сказал второй испытуемый.
На самом деле в Японии есть закон, по которому женщины могут брать отгул на месячные. Но оплаты за этот день не предусмотрено, потому женщины предпочитают его не брать. Экономическая ситуация сейчас в Японии не такая, чтобы позволить себе «быть слабой женщиной».
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Суть акции показать, что нельзя судить о другом человеке, не пройдя и мили в его ботинках, очень верная. Мужчинам и правда стоит задуматься, что у некоторых женщин могут быть боли, с которыми они вынуждены жить каждый месяц.
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Наибольшие страдания людям причиняет глупость! Этих придурков кто то заставляет страдать, терпя женскую боль? Зачем это? Что бы они что? Поняли каково быть женщиной? А зачем?....