В Японии произошло мощное землетрясение с цунами около крупной АЭС "Ксивадзаки-Карива"

Сильные толчки ощущались в Осаке и Киото, но больше всех волнует состояние атомной электростанции.
Землетрясения магнитудой 5,6 и 7,4 произошли с разницей в несколько минут на западе Японии. Толчки ощущались и в Осаке, и в Киото, и в Токио.
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Объявлена угроза цунами с высотой волны до 5-х метров. Жителей прибрежных городов просят немедленно эвакуироваться.
Сейчас проходит проверка состояния объектов атомной энергетики страны. Особое внимание уделяется АЭС "Ксивадзаки-Карива" в Японии. ТЕРСО уточняет состояние станции, сообщает ТВ.
А пока японские телеканалы отменили развлекательные программы и сообщают о цунами и землетрясении.
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Предупреждение об угрозе цунами действует на все западное побережье страны от северного Хокайдо до южного острова Кюсю. Сейчас пока максимальная высота волны, зафиксированная Метеорологическим агентством, не превышает 1,2 м, но в Японии все настороже.
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В префектуре Исикава остановлено движение всех скоростных поездов. При канцелярии премьера Японии открыт экстренный штаб по сбору и анализу информации после серии землетрясений.
А пока жители регионов, попавших под удар стихии делятся видео последствий:
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Сообщается, что более 35 тысяч домов в центральной части Японии остались без электричества. У многих домовладений есть разрушения. Для ликвидации последствий землетрясений и цунами будут задействованы силы ВС страны - об этом сообщили в правительстве. Но главное, что сбоев в работе АЭС пока не зафиксировано.
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Ждём другую Факсниму и под шумок слом какой-нить европецкой АЭС в 404-ой...
Жуть...
А косоглазые папуасы опять будут пучить глазки, что не знаю что делать.
А океан тем временем засираться радиацией будет.
С Фукусимой они же так ничего и не решили.
Нельзя им сложную и ответственную технику доверять. Делали бы моторные повозки, на своём уровне и не лезли бы в высокие технологии.
Не их это.
Пусть хоть спермой захлебнуться (американской) ...
Ну а так - Япония, фигли, там постоянно трясет. В прибрежных районах недвижимость по слухам крайне дешевая, потому что там постоянно то тайфун зальёт, то цунами прополощет.