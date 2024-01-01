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В Японии произошло мощное землетрясение с цунами около крупной АЭС "Ксивадзаки-Карива"

В Японии произошло мощное землетрясение с цунами около крупной АЭС "Ксивадзаки-Карива"

Автор:
01 января 2024 11:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Япония   аэс   землетрясение   угроза цунами   цунами   
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Сильные толчки ощущались в Осаке и Киото, но больше всех волнует состояние атомной электростанции.

Землетрясения магнитудой 5,6 и 7,4 произошли с разницей в несколько минут на западе Японии. Толчки ощущались и в Осаке, и в Киото, и в Токио.


Объявлена угроза цунами с высотой волны до 5-х метров. Жителей прибрежных городов просят немедленно эвакуироваться.


Сейчас проходит проверка состояния объектов атомной энергетики страны. Особое внимание уделяется АЭС "Ксивадзаки-Карива" в Японии. ТЕРСО уточняет состояние станции, сообщает ТВ.


А пока японские телеканалы отменили развлекательные программы и сообщают о цунами и землетрясении.



Предупреждение об угрозе цунами действует на все западное побережье страны от северного Хокайдо до южного острова Кюсю. Сейчас пока максимальная высота волны, зафиксированная Метеорологическим агентством, не превышает 1,2 м, но в Японии все настороже.


В префектуре Исикава остановлено движение всех скоростных поездов. При канцелярии премьера Японии открыт экстренный штаб по сбору и анализу информации после серии землетрясений.

А пока жители регионов, попавших под удар стихии делятся видео последствий:


Сообщается, что более 35 тысяч домов в центральной части Японии остались без электричества. У многих домовладений есть разрушения. Для ликвидации последствий землетрясений и цунами будут задействованы силы ВС страны - об этом сообщили в правительстве. Но главное, что сбоев в работе АЭС пока не зафиксировано.



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Метки: Ynews   Видео   Япония   аэс   землетрясение   угроза цунами   цунами   
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17  комментариев
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1k
Darki 3 часа назад
Да уж,так себе начало года
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27k
Вован Полчаса назад
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945
ProFanas 37 минут назад
Ну что ж...
Ждём другую Факсниму и под шумок слом какой-нить европецкой АЭС в 404-ой...
Жуть...
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1k
alex 42 минуты назад
если это в японском море, то Владивосток с другой стороны. почему никаких сообщений?
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0
Антон alex Полчаса назад
потому что это никак на владивосток не повлияет
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34k
Юр21 43 минуты назад
Следует запретить в Японии АЭС, иначе они весь мир отравят.
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9k
mbr Час назад
Сейчас опять какая-нибудь АЭС долбанёт?
А косоглазые папуасы опять будут пучить глазки, что не знаю что делать.
А океан тем временем засираться радиацией будет.
С Фукусимой они же так ничего и не решили.
Нельзя им сложную и ответственную технику доверять. Делали бы моторные повозки, на своём уровне и не лезли бы в высокие технологии.
Не их это.
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 2 часа назад
Плевать на этих уродов !
Пусть хоть спермой захлебнуться (американской) ...
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−12
Pasha Panfilov 2 часа назад
Весело у них там. Выйдешь такой поутру - полдома нет, а во дворе рыбацкий кораблик посреди огорода ))
Ну а так - Япония, фигли, там постоянно трясет. В прибрежных районах недвижимость по слухам крайне дешевая, потому что там постоянно то тайфун зальёт, то цунами прополощет.
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6k
Alex 2 часа назад
Да зае**ли уже эти пид**ры строить АЭС по берегам.
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5k
Losterdin 2 часа назад
да и посрать на этих малодушных самураев
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25k
Виталий Касандров 2 часа назад
Землетрясения магнитудой 5,6 вообще ни о чём ,Там каждый год там бывает.
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20k
Александр 3 часа назад
Очень встревожен судьбой японцев
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