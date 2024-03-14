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В Японии «токсичная» кошка поставила на уши весь город

В Японии «токсичная» кошка поставила на уши весь город

Автор:
14 марта 2024 16:00
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Япония   кошка   фукуяма   хром   чан   
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Для её поисков организовали настоящую спецоперацию.

В японской Фукуяме локальное ЧП - кошка упала в чан с опасным химикатом, а потом сбежала. Началось с того, что работяги с Nomura Plating Fukuyama Factory пришли на работу и обнаружили кошачьи следы у чана с шестивалентным хромом.

Когда проверили камеры видеонаблюдения - действительно увидели мохнатую нарушительницу спокойствия. Прошлым вечером она дождалась, пока все сотрудники уйдут, пробралась к чану и стала его исследовать. Кто-то из работников не задвинул крышку и кошка бултыхнулась в хром.

Шестивалентный хром - канцероген с высокой кислотностью. Если попадёт на кожу, может вызвать раздражение, а в лёгкие - проблемы с дыханием.

Первое, на что он воздействует, - на бронхолегочную систему, вызывая экзему до рака легких. Если шестивалентный хром попадет в питьевую воду или воду, которую употребляют без очистки, то действие идет на желудочно-кишечный тракт. Идет провокация раковых опухолей. Поэтому две мишени - лёгкие и ЖКТ, - рассказала доцент Института экологии РУДН кандидат биологических наук Анна Курбатова.

У кошки не было познаний доцента, и она не знала, что опасно траванулась, поэтому просто сбежала. Скорее всего, она уже умерла. Но её всё равно ищут, власти даже усилили патрулирование местности из-за опасений, что кто-нибудь найдёт мохнатую раньше них и решит погладить. После этого, ничего хорошего его не ждёт. Поэтому полиция и экологи работают изо всех сил, но пока животное не нашли.

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Метки: Видео   Япония   кошка   фукуяма   хром   чан   
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4  комментария
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8k
V2.Smirnov Час назад
Вот так из-за какого-то дурня, нарушившего ТБ - погиб котик.
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Alex Roland 15 минут назад
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36k
БамбарбияКиргуду 50 минут назад
Такая маленькая страна,а срёт как слон.
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Юр21 Час назад
Я куею с японцев дорогая редакция... Ничему их жизнь не учит, оказывается довольно бардачная нация.
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