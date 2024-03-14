В Японии «токсичная» кошка поставила на уши весь город

Шестивалентный хром - канцероген с высокой кислотностью. Если попадёт на кожу, может вызвать раздражение, а в лёгкие - проблемы с дыханием.

Первое, на что он воздействует, - на бронхолегочную систему, вызывая экзему до рака легких. Если шестивалентный хром попадет в питьевую воду или воду, которую употребляют без очистки, то действие идет на желудочно-кишечный тракт. Идет провокация раковых опухолей. Поэтому две мишени - лёгкие и ЖКТ, - рассказала доцент Института экологии РУДН кандидат биологических наук Анна Курбатова.

У кошки не было познаний доцента, и она не знала, что опасно траванулась, поэтому просто сбежала. Скорее всего, она уже умерла. Но её всё равно ищут, власти даже усилили патрулирование местности из-за опасений, что кто-нибудь найдёт мохнатую раньше них и решит погладить. После этого, ничего хорошего его не ждёт. Поэтому полиция и экологи работают изо всех сил, но пока животное не нашли.