В Японии «токсичная» кошка поставила на уши весь город

Для её поисков организовали настоящую спецоперацию.
В японской Фукуяме локальное ЧП - кошка упала в чан с опасным химикатом, а потом сбежала. Началось с того, что работяги с Nomura Plating Fukuyama Factory пришли на работу и обнаружили кошачьи следы у чана с шестивалентным хромом.
Когда проверили камеры видеонаблюдения - действительно увидели мохнатую нарушительницу спокойствия. Прошлым вечером она дождалась, пока все сотрудники уйдут, пробралась к чану и стала его исследовать. Кто-то из работников не задвинул крышку и кошка бултыхнулась в хром.
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Шестивалентный хром - канцероген с высокой кислотностью. Если попадёт на кожу, может вызвать раздражение, а в лёгкие - проблемы с дыханием.
Первое, на что он воздействует, - на бронхолегочную систему, вызывая экзему до рака легких. Если шестивалентный хром попадет в питьевую воду или воду, которую употребляют без очистки, то действие идет на желудочно-кишечный тракт. Идет провокация раковых опухолей. Поэтому две мишени - лёгкие и ЖКТ, - рассказала доцент Института экологии РУДН кандидат биологических наук Анна Курбатова.
У кошки не было познаний доцента, и она не знала, что опасно траванулась, поэтому просто сбежала. Скорее всего, она уже умерла. Но её всё равно ищут, власти даже усилили патрулирование местности из-за опасений, что кто-нибудь найдёт мохнатую раньше них и решит погладить. После этого, ничего хорошего его не ждёт. Поэтому полиция и экологи работают изо всех сил, но пока животное не нашли.
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