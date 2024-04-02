Мужчина ударил пенсионерку в электричке за сделанное замечание

Очередной конфликт в транспорте закончился избиением пассажира. На этот раз в подмосковной электричке обезумевший мужчина избил престарелую женщину, которая попросила его убрать ноги с прохода. Дебошир остервенело накинулся на пенсионерку и ударил её несколько раз кулаком по лицу, сломав ей в итоге нос. После нападения пассажир сбежал с места преступления, но его личность оперативно установили благодаря установленным в салоне камерам.