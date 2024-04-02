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Мужчина ударил пенсионерку в электричке за сделанное замечание

Мужчина ударил пенсионерку в электричке за сделанное замечание

Автор:
02 апреля 2024 16:48
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Подмосковье   задержание   нападение   пенсионерка   электричка   
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Пожилая женщина не смогла в силу возраста пожаловаться в полицию, но вместо неё это сделал прокурор.

Очередной конфликт в транспорте закончился избиением пассажира. На этот раз в подмосковной электричке обезумевший мужчина избил престарелую женщину, которая попросила его убрать ноги с прохода. Дебошир остервенело накинулся на пенсионерку и ударил её несколько раз кулаком по лицу, сломав ей в итоге нос. После нападения пассажир сбежал с места преступления, но его личность оперативно установили благодаря установленным в салоне камерам.

В отношении 35-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Отмечается, что пенсионерка не подавала заявления в полицию, за неё это сделал Московско-Курский транспортный прокурор.


"Поскольку потерпевшая в силу своего возраста не способна защитить свои права и законные интересы, уголовное дело, относящееся к категории дел частного обвинения, было возбуждено дознавателем с согласия прокурора", — сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. 

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Метки: Видео   Подмосковье   задержание   нападение   пенсионерка   электричка   
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38  комментариев
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23k
Shtoppi Час назад
«При самом негативном стечении обстоятельств ему грозит 4 месяца ареста»
-----------
всего?
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2k
Baklanavr Минуту назад
Не понял что-то. По видео мужик встает, бабка цепляется в его сумку, он эту сумку пытается отбить, вырывает и сваливает. В чем тут вина?
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3k
Вольдемар 2 минуты назад
это для 35 летнего лба перелом носа - легкий вред здоровью, а для пенсионера - может быть и летальным, а еще и сердце и т.д.
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226
Константин Котов 3 минуты назад
Рукоприкладство не одобряю но описание совершенно не соответствует видео.
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17k
GROMOZEKA 4 минуты назад
Тот случай, когда описание не соответствует видео ну никак.
Бабка вцепилась в его сумку, он пытался сумку вырвать и рубанул бабку по руке.
Нет, я не оправдываю его.
Бабок не надо бить, но похоже тут был конфликт, а мы увидели концовку.
Впрочем как обычно
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18k
Сергей 5 минут назад
Предыстории не видно, но если по этому отрезку судить, то бабулька сама его за сумку схватила. Это конечно не повод её бить, но ведь и она не "божий одуванчик"
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21k
Robin Hood 7 минут назад
Мужчину тут я не увидел... Так педераст средней паршивости
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639
Dart Pav 18 минут назад
Я вот только не вижу, чтобы это он НАКИНУЛСЯ на пенсионерку...
Мужик пытался свалить. Бабка сама пошла в рукопашную - вцепилась в его сумку.
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11k
Zемляк Полчаса назад
Извинился и все? Ппц, конечно. Иду грабить банк. Потом извинюсь.
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14k
кот базилий 41 минуту назад
Надо два года зоны, а сейчас петуху "условно" дадут и он пойдет из зала суда улыбаясь.
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23k
BiZ 51 минуту назад
по видео видно, что бабка смотрела в окно, мужик встал и пошел, бабка схватилась за его сумку и не отпускала, пока он ее не выдрал. какое еще избиение?
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42k
Сергей Час назад
Что за мода пошла, гандонам лицеморду замазывать. Надо наоборот расклеивать по всем углам , что такой то гандон + ФИО кидается на старушек.
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6k
Дмитрий ! Час назад
Какие ноги в проходе? Описание - пи...еж.
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3k
Pinhead Час назад
Вот зачем ем лица мылят? Они же "ХЕРОИ", знать их должны лица - всё! При встрече проверить, правда это "ремба" или мама погулять отпустила
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36k
Fat Lynx Час назад
Бля... Я сначала видос глянул, потом прочитал описание... Вот они сидят, даже смотрят друг на друга, потом он встает начинает уходить. Спотыкается о ноги бабки. Бабка вцепляется в его сумку ,он начинат вырывать сумку из рук бабки. Бабка не отпускает сумку и выпадает в проход, где чёрт ее бъет.
Я вообще думал, что чёрт ограбил бабку... Читаю... "обезумевший мужчина избил престарелую женщину, которая попросила его убрать ноги с прохода".
По моему, не за замечание он ее отпи*зил, а за то, что она вцепилась в его сумку, когда он споткнулся о ее ноги. Еще мне кажется, что у них до этого был конфликт, о котором нам не рассказывают.
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8k
Alex Час назад
Сжечь живьем урода
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14k
Владимир Час назад
А чего иплет закрыли? Страна должна знать героев в лицо. Чтоб потом ему его сломать.
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7k
0rfans Час назад
Сломанный нос - это лёгкие телесные??!
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11k
Дмитрий Час назад
Зачем она его за рюкзак схватила? Вроде спокойно уходил?
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19k
Роберт Шекли Час назад
А может, ему тоже нос сломать
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8k
Умница-красавица Час назад
А чего харю замазали-то, несовершеннолетний он что ли?
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Burzum
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