Мужчина ударил пенсионерку в электричке за сделанное замечание

Пожилая женщина не смогла в силу возраста пожаловаться в полицию, но вместо неё это сделал прокурор.
Очередной конфликт в транспорте закончился избиением пассажира. На этот раз в подмосковной электричке обезумевший мужчина избил престарелую женщину, которая попросила его убрать ноги с прохода. Дебошир остервенело накинулся на пенсионерку и ударил её несколько раз кулаком по лицу, сломав ей в итоге нос. После нападения пассажир сбежал с места преступления, но его личность оперативно установили благодаря установленным в салоне камерам.
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В отношении 35-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Отмечается, что пенсионерка не подавала заявления в полицию, за неё это сделал Московско-Курский транспортный прокурор.
"Поскольку потерпевшая в силу своего возраста не способна защитить свои права и законные интересы, уголовное дело, относящееся к категории дел частного обвинения, было возбуждено дознавателем с согласия прокурора", — сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
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всего?
Бабка вцепилась в его сумку, он пытался сумку вырвать и рубанул бабку по руке.
Нет, я не оправдываю его.
Бабок не надо бить, но похоже тут был конфликт, а мы увидели концовку.
Впрочем как обычно
Мужик пытался свалить. Бабка сама пошла в рукопашную - вцепилась в его сумку.
Я вообще думал, что чёрт ограбил бабку... Читаю... "обезумевший мужчина избил престарелую женщину, которая попросила его убрать ноги с прохода".
По моему, не за замечание он ее отпи*зил, а за то, что она вцепилась в его сумку, когда он споткнулся о ее ноги. Еще мне кажется, что у них до этого был конфликт, о котором нам не рассказывают.