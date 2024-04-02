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В Волгограде подростки жестоко избили мужчину в автобусе

В Волгограде подростки жестоко избили мужчину в автобусе

Автор:
02 апреля 2024 12:42
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Волгоград   автобус   конфликт   нападение   подростки   следственный комитет   
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Следственный комитет уже отреагировал, малолетним беспредельщикам грозит до 5 лет колонии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подростков, которые жестоко избили мужчину в салоне автобуса в Волгограде. Как рассказали очевидцы, конфликт произошёл из-за замечания одного из пассажиров, он попросил их вести себя потише. После словесной перепалки подростки набросились на 37-летнего мужчину и принялись остервенело избивать. На кадрах очевидцев видно, что уже изрядно избитого мужчину они вытащили из салона на улицу и стали добивать ногами.



"Мы сели в 25-й автобус. Едем. Заходит компания парней, их много. Мужчина в желтой куртке попросил их вести себя тише, потому что они шумели. Они начинают его избивать со всей силой, а потом выкинули его на улицу. Сначала топтали его, а потом плевали. Я поворачиваюсь — а у него изо рта кровь. Мы позвонили в полицию и скорую. Было страшно, потому что они шли в нашу сторону. Я никогда такой жестокости в людях не видела", — рассказала одна из пассажирок автобуса.

Сообщается, что инцидент произошёл первого апреля в автобусе №25 на остановке "Проспект Металлургов". Пострадавший пассажир получил множественные травмы, ему вызвали скорую, но от госпитализации он отказался.


Примечательно, что после инцидента в автобусе те же подростки устроили ещё один "забив" с прохожим на улице Штеменко. По данным очевидцев, они отобрали у второго пострадавшего деньги и банковские карты.


"Эти же уроды в 12 ночи на Штеменко, 31 избили еще одного мужчину. Я была на сутках, моя дочь видео снимала. У пострадавшего отобрали деньги и документы", — рассказали очевидцы.

Пока в отношении малолетних беспредельщиков возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Если информация с кражей денег подтвердится, то их ждёт более суровая статья. Подозреваемых ещё не задержали.

Источник:

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Метки: Видео   Волгоград   автобус   конфликт   нападение   подростки   следственный комитет   
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25  комментариев
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792
Quantimus 47 минут назад
Давно уже пора снижать возраст уголовной ответственности до 12 лет или, хотя бы, до 14
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249
sioma08 2 минуты назад
Хулиганство... Это покушение на убийство! На зону скотов!
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6k
TirAn 3 минуты назад
Продолжайте снимать и рекламировать кино про малолетних бандюков и показывать повсюду.
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1k
Андрей Граф 3 минуты назад
почему не один мужик им е.б.л.о в хлам не разнес??? пох на последствия вообще
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5k
Ухалус Посовиномус 3 минуты назад
У мальчиков адреналина не хватает? Ну так в районе Часова Яра им будут очень рады.
Вообще, имхо, надо пользоваться случаем и таких вот умников сразу запускать в штурм-роты на передний край. Неплохая чистка генофонда выйдет
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3k
владимир 10 минут назад
Нужно пересматривать законодательство. Уголовная ответственность должна быть с 12 лет.
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61k
dima423 13 минут назад
Хулиганство? А то что они отобрали деньги и карты разве не попадает под статью грабеж? Вообще конечно закрывать таких надо надолго, а на зоне создавать такие херовые условия чтобы они в страшных снах потом видели возвращение туда...
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23k
Shtoppi 37 минут назад
теперь как бы не оказалось что у отморозков родители являются высокопоставленными и влиятельными, а так, похоже поедут эти урелы за забором сидеть лет на 10-15 каждый.
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8k
Alex 39 минут назад
Сжечь живьем.
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5k
Димка Смола/67 50 минут назад
Выродки и шакалы!!! Только стадом могут!!! В колонию по максималке!!! Причем по всем каналам показать как они рыдают и просятся к маме из сизо!!! А родителям штраф по 500 000 за то что выродков выростили!!!
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12k
Б.Касторский 51 минуту назад
Что за звери. И жаль, что не задержали. Двоих избили группой лиц, одного еще и ограбили. Там такой букет, что выйдут не скоро.
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26k
сеньор Леонсио 53 минуты назад
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39k
albedo 58 минут назад
Жаль, что отменили телесные наказания.
Надо восстановить.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1931 пост (1940 в горячем)
Лесник
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