В Волгограде подростки жестоко избили мужчину в автобусе

Следственный комитет уже отреагировал, малолетним беспредельщикам грозит до 5 лет колонии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подростков, которые жестоко избили мужчину в салоне автобуса в Волгограде. Как рассказали очевидцы, конфликт произошёл из-за замечания одного из пассажиров, он попросил их вести себя потише. После словесной перепалки подростки набросились на 37-летнего мужчину и принялись остервенело избивать. На кадрах очевидцев видно, что уже изрядно избитого мужчину они вытащили из салона на улицу и стали добивать ногами.
"Мы сели в 25-й автобус. Едем. Заходит компания парней, их много. Мужчина в желтой куртке попросил их вести себя тише, потому что они шумели. Они начинают его избивать со всей силой, а потом выкинули его на улицу. Сначала топтали его, а потом плевали. Я поворачиваюсь — а у него изо рта кровь. Мы позвонили в полицию и скорую. Было страшно, потому что они шли в нашу сторону. Я никогда такой жестокости в людях не видела", — рассказала одна из пассажирок автобуса.
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Сообщается, что инцидент произошёл первого апреля в автобусе №25 на остановке "Проспект Металлургов". Пострадавший пассажир получил множественные травмы, ему вызвали скорую, но от госпитализации он отказался.
Примечательно, что после инцидента в автобусе те же подростки устроили ещё один "забив" с прохожим на улице Штеменко. По данным очевидцев, они отобрали у второго пострадавшего деньги и банковские карты.
"Эти же уроды в 12 ночи на Штеменко, 31 избили еще одного мужчину. Я была на сутках, моя дочь видео снимала. У пострадавшего отобрали деньги и документы", — рассказали очевидцы.
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Пока в отношении малолетних беспредельщиков возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Если информация с кражей денег подтвердится, то их ждёт более суровая статья. Подозреваемых ещё не задержали.
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Вообще, имхо, надо пользоваться случаем и таких вот умников сразу запускать в штурм-роты на передний край. Неплохая чистка генофонда выйдет
Так что не будем раньше времени хоронить нашу правоохранительную систему. Может место их обитания в настоящее время связано с тем, что дело не переквалифицировали или какой-то из эпизодов ещё не вменили.
Надо восстановить.
Бить в ответ? Агрессия порождает лишь агрессию. Есть Закон и жить надо по нему.
Вы теоретизируете, а я практик - око за око, иначе не поймут.