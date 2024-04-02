В Волгограде подростки жестоко избили мужчину в автобусе

Сообщается, что инцидент произошёл первого апреля в автобусе №25 на остановке "Проспект Металлургов". Пострадавший пассажир получил множественные травмы, ему вызвали скорую, но от госпитализации он отказался.

Примечательно, что после инцидента в автобусе те же подростки устроили ещё один "забив" с прохожим на улице Штеменко. По данным очевидцев, они отобрали у второго пострадавшего деньги и банковские карты.