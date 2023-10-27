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Стая собак во главе с алабаем напала на нескольких жителей Башкирии

Стая собак во главе с алабаем напала на нескольких жителей Башкирии

Автор:
27 октября 2023 17:29
Сообщество : Криминал
Метки: Башкирия   Видео   алабай   дворняжки   нападение   отлов   следственный комитет   
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Хозяину среднеазиатской овчарки грозит уголовная статья.

Следственный комитет начал доследственную проверку по признакам уголовного преступления (ст. 293 УК) после нападения своры собак на жителей башкирского города Салават. Сегодня утром, 27 октября, в одном из районов города алабай с ошейником и дворняжки, которые признали огромного пса вожаком, напали как минимум на троих прохожих, включая ребёнка. К счастью, тяжёлых травм собаки нанести никому не успели.

Первым пострадавшим стал местный житель по имени Павел. Как рассказал мужчина, он возвращался домой после того, как отвёл детей в школу и детский сад. И несмотря на полученные травмы, он рад, что собаки встретились ему на пути, когда рядом не было детей.


Алабай, по его словам, даже не гавкал, а напал мгновенно, вцепившись в правую руку. К счастью, на помощь подоспел водитель, который на машине заехал на тротуар, помог отбиться от собак, а затем отвёз его в больницу.

Сообщается, что алабая и его бездомную свиту через несколько часов отловили сотрудники специальной службы. Сейчас среднеазиатская овчарка находится в спецприёмнике. Следственный комитет намерен найти и наказать не только хозяина алабая, но и дать правовую оценку бездействию должностных лиц, которые отвечают за организацию отлова безнадзорных животных.


"Следователям предстоит опросить пострадавших, очевидцев, работников администрации и специализированной организации по отлову безнадзорных животных, назначить судебно-медицинские экспертизы, истребовать и проанализировать необходимую документацию. В ходе проверки действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка. В случае установления хозяина напавшего животного его действиям также будет дана правовая оценка", — сообщили в СК.

Источник:

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Метки: Башкирия   Видео   алабай   дворняжки   нападение   отлов   следственный комитет   
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13  комментариев
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Феличита 4 часа назад
Хозяину среднеазиатской овчарки грозит уголовная статья.
---------------
надо чтобы не только грозила, но и была применена
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494
ruslan d 11 минут назад
Нафига заводить таких собак в городе ??? ... идиотизм .
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415
AlexWoyz Полчаса назад
отстрел бродячих собак!
и только так.
и огромные штрафы нерадивым владельцам за причинённый ущерб здоровью.
и реальный срок за увечия и, не дай Бог, гибель человека.
и разрешение на завод собак определённых пород с обучением основ кинологии и сдачей экзаменов, в том числе справкой от психолога и нарколога.
иначе будем все в постоянной потенциальной опасности быть убитыми или покалеченными бродячими собаками, особенно дети, старики и женщины..
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6k
HUBLOT 55 минут назад
Электрощокер. Нет, не надо гоняться за каждой псиной, чтобы приложить её разрядом. Просто потрещать вокруг себя. Псины учуют озон, а они его боятся.
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56k
dima423 Час назад
Я б просто отстреливал и все...вааще не жалко) Хоть я животных и люблю, но если они угрожают людям, то прям без вопросов мочить...
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6k
hhwost 2 часа назад
алабаи вообще неадекватные.
также как и кавказцы.
могут кинуться нисчего, даже на ребёнка.
добрый, адекватный человек такую тварь дома не заведёт, только урод моральный.
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22k
BiZ 3 часа назад
че пищать-то кататься? задавили бы давно. я бы задавил.
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3k
Χάρων 4 часа назад
И где крики зоошизы о жестоком обращении с животными?
Или они "бедненьких собачек" защищают до тех пор, пока на них свора псов не напала?
А потом кардинально меняют свои взгляды?
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415
AlexWoyz Степан Гереро 20 минут назад
уроды просто, кастрируют и назад на улицу выбрасывают.
ещё бы зубы кусачие вырывали для полноты своего уродского восприятия, хуманисты херовы..
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