Стая собак во главе с алабаем напала на нескольких жителей Башкирии

Первым пострадавшим стал местный житель по имени Павел. Как рассказал мужчина, он возвращался домой после того, как отвёл детей в школу и детский сад. И несмотря на полученные травмы, он рад, что собаки встретились ему на пути, когда рядом не было детей.





Алабай, по его словам, даже не гавкал, а напал мгновенно, вцепившись в правую руку. К счастью, на помощь подоспел водитель, который на машине заехал на тротуар, помог отбиться от собак, а затем отвёз его в больницу.