Стая собак во главе с алабаем напала на нескольких жителей Башкирии

Хозяину среднеазиатской овчарки грозит уголовная статья.
Следственный комитет начал доследственную проверку по признакам уголовного преступления (ст. 293 УК) после нападения своры собак на жителей башкирского города Салават. Сегодня утром, 27 октября, в одном из районов города алабай с ошейником и дворняжки, которые признали огромного пса вожаком, напали как минимум на троих прохожих, включая ребёнка. К счастью, тяжёлых травм собаки нанести никому не успели.
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Первым пострадавшим стал местный житель по имени Павел. Как рассказал мужчина, он возвращался домой после того, как отвёл детей в школу и детский сад. И несмотря на полученные травмы, он рад, что собаки встретились ему на пути, когда рядом не было детей.
Алабай, по его словам, даже не гавкал, а напал мгновенно, вцепившись в правую руку. К счастью, на помощь подоспел водитель, который на машине заехал на тротуар, помог отбиться от собак, а затем отвёз его в больницу.
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Сообщается, что алабая и его бездомную свиту через несколько часов отловили сотрудники специальной службы. Сейчас среднеазиатская овчарка находится в спецприёмнике. Следственный комитет намерен найти и наказать не только хозяина алабая, но и дать правовую оценку бездействию должностных лиц, которые отвечают за организацию отлова безнадзорных животных.
"Следователям предстоит опросить пострадавших, очевидцев, работников администрации и специализированной организации по отлову безнадзорных животных, назначить судебно-медицинские экспертизы, истребовать и проанализировать необходимую документацию. В ходе проверки действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка. В случае установления хозяина напавшего животного его действиям также будет дана правовая оценка", — сообщили в СК.
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надо чтобы не только грозила, но и была применена
и только так.
и огромные штрафы нерадивым владельцам за причинённый ущерб здоровью.
и реальный срок за увечия и, не дай Бог, гибель человека.
и разрешение на завод собак определённых пород с обучением основ кинологии и сдачей экзаменов, в том числе справкой от психолога и нарколога.
иначе будем все в постоянной потенциальной опасности быть убитыми или покалеченными бродячими собаками, особенно дети, старики и женщины..
также как и кавказцы.
могут кинуться нисчего, даже на ребёнка.
добрый, адекватный человек такую тварь дома не заведёт, только урод моральный.
Или они "бедненьких собачек" защищают до тех пор, пока на них свора псов не напала?
А потом кардинально меняют свои взгляды?
Отстреливать надо такие стаи.
ещё бы зубы кусачие вырывали для полноты своего уродского восприятия, хуманисты херовы..