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Инцидент в Карачаево-Черкесии обрастает новыми подробностями

Инцидент в Карачаево-Черкесии обрастает новыми подробностями (2 фото + 2 видео)

Автор:
19 февраля 2022 14:58
Сообщество : Криминал
Метки: Карачаево-Черкессия   видео   конфликт   криминал   нападение   туристы   
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В сети появилась аудиозапись, на которой водитель автобуса рассказывает свою версию предыстории конфликта, произошедшего 17 февраля.
Абдуллах Бостанов, который нанёс смертельный удар, позже сам связался с полицией и признался в убийстве. Также в ОВД явился его подельник Руслан Узденов.
Узденов утверждает, что туристы в ответ на замечание набросились на него с кулаками, а он всего лишь защищался. Но другие участники конфликта заявляют, что извинились и пытались разрядить обстановку до того как местные ревнители морали схватились за ножи.

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Метки: Карачаево-Черкессия   видео   конфликт   криминал   нападение   туристы   
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34  комментария
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5k
REDFOXY 52 минуты назад
Все понятно, расходимся...Рафик неуиноватый, это потерпевший сам на нож накинулся.
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3k
Евгений Секунду назад
Странно, что не добавил, что москвич еще выкрикивал националистические лозунги...
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3k
сеньор Леонсио Полминуты назад
Абдуллах сидел у дороги и помогал старушкам и местным аксакалам переходить дорогу,пока никого не было решил перекусить и чистил ножом апельсин.Тут резко подскочил потерпевший,достал член,начал им ссать и размахивать,подскользнулся на моче и 32 раза напоролся на нож.
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1k
alex 5 минут назад
са и па ла реклама
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13k
Bill 7 минут назад
Не понимаю как он собрался "компенсировать потерю родственникам жертвы". Предложит себя усыновить что ли?
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0
joneblade 7 минут назад
Всё "законопослушные и миролюбивые" граждане черного склада ,обязательно носят в кармане нож. Никогда не знаешь где барашка подрезать надо будет. По моему они сами тупые бараны которых надо ..!Чмыри!
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1k
Вадим Курбатов 9 минут назад
Бешенные животные! На хрен вообще в такие дикие края ездить? В мире много хороших мест, где можно потратить деньги и получить за это удовольствие, а не быть избитым, обокраденным или вообще убитым, как в данном случае. Какое удовольствие ехать, смотреть на эти дикие рыла, смотрящие налитыми кровью глазами на туристов, которые их кормят и у которых на уме только мысли о том, как этих туристов обмануть или ограбить.
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−1
Lenochka01 14 минут назад
Ещё бы он не сам нарвался. Ничего другого и не ожидала
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27k
Aqueronte 15 минут назад
А нож то откуда? Я вот не хожу по улице с ножом, даже если будет конфликт я не готов его использовать. А раз это черт взял с собой нож и готов им убивать значит он в принципе мыслит как преступник.
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−2
ravan 16 минут назад
надеюсь, что все участники получат справедливое наказание
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13k
info-kozirev 18 минут назад
Ну как обычно,чурка не виноват,это москвичи пьяные (интересно,у этих ишаков с гор фантазии совсем нет,а то получается,что все русские и поголовно всегда пьяные)......давно пора ввести черту оседлости,не умеют животные жить в людском мире не создавая проблем.
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39k
Геша Бородач 19 минут назад
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6k
Дарья 20 минут назад
А если бы женщина или ребенок писали, или еще хуже - какали в кустах на обочине? Их бы прямо с машины с автомата расстреляли что ли?
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1k
Моя Родина - СССР. 22 минуты назад
Ничего нового, как чурка понял что убил человека сразу включил заднюю, я добрый и порядочный, это все ненормальные русские, а ножик ну я всегда с собой ношу, хлебушек порезать. Ослоеб х..ев.
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3k
leto2016 24 минуты назад
При чем тут мама не мама? Что за бред. Если я на трассе ссать захочу, я что должен в штаны дуть? Долбанные чурки. Там зассанец разве что не на километр отошел от дороги.
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9k
кот базилий Полчаса назад
Писать на обочина их район - надо деньга платить
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6k
SuperTroll Полчаса назад
Толерантность, многоноциональность, терпимость..это все ссанина, которую вливают нам лживые СМИ. Подавляющее большинство "горных тоже россиян" это дикие опасные, животные. Они уже на протяжении 150 лет не могут и не будут вести себя, как цивилизованные люди. Только жесткие силовые меры могут навести с ними порядок, они по другому не понимают
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−2
Tanya Полчаса назад
ДА, этим ребятам не стоит верить))
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2k
Сладких снов 36 минут назад
Комментировать действия этих дикарей желания нет, а вот биту в руке почувствовал реально и конкретно.
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17k
Vital Idol 38 минут назад
Я так понял, в компании мужиков, один поссал на обочине... не в их машине! При чём тут чья-то мама?!
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2k
Roman 39 минут назад
Ну набуцкали бы их и делов, чего за ножи хвататься ...
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