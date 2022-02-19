Инцидент в Карачаево-Черкесии обрастает новыми подробностями

Абдуллах Бостанов, который нанёс смертельный удар, позже сам связался с полицией и признался в убийстве. Также в ОВД явился его подельник Руслан Узденов.

Узденов утверждает, что туристы в ответ на замечание набросились на него с кулаками, а он всего лишь защищался. Но другие участники конфликта заявляют, что извинились и пытались разрядить обстановку до того как местные ревнители морали схватились за ножи.