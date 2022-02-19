Инцидент в Карачаево-Черкесии обрастает новыми подробностями

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В сети появилась аудиозапись, на которой водитель автобуса рассказывает свою версию предыстории конфликта, произошедшего 17 февраля.
По его словам, москвичи якобы были пьяны и сами спровоцировали конфликтную ситуацию, в результате которой 35-летний Олег Албегов получил ножевое ранение и скончался по пути в больницу.
Абдуллах Бостанов, который нанёс смертельный удар, позже сам связался с полицией и признался в убийстве. Также в ОВД явился его подельник Руслан Узденов.
Узденов утверждает, что туристы в ответ на замечание набросились на него с кулаками, а он всего лишь защищался. Но другие участники конфликта заявляют, что извинились и пытались разрядить обстановку до того как местные ревнители морали схватились за ножи.
Узденов утверждает, что туристы в ответ на замечание набросились на него с кулаками, а он всего лишь защищался. Но другие участники конфликта заявляют, что извинились и пытались разрядить обстановку до того как местные ревнители морали схватились за ножи.
Скорая помощь, которую вызвали раненому, просто не приехала, и туристам пришлось самим везти истекающего кровью товарища до больницы. Но они не успели, и Олег скончался по дороге.
По последней информации подозреваемые задержаны и дают показания.
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