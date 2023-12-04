Таксист жестоко избил девушку из-за надорванной 100-рублёвой купюры

Уфимку Екатерину избил таксист, инцидент попал на камеру наблюдения. По словам девушки, конфликт начался из-за надорванной купюры — таксист начал ворчать и потребовал её заменить.
«Я заменила эту купюру, потом он начал дотошно проверять все сторублёвки. Поездка стоила 520 рублей, я отдавала ему 600 и сказала, что сдачи не надо. Он потребовал отдать ему 20 рублей. Я положила на пассажирское сиденье всю мелочь, что у меня была и вышла из машины. Он вышел вслед за мной, ударил по ноге, потом по лицу, и я упала», — рассказала журналистам пострадавшая
В Яндексе сообщили, что мужчина отстранен от работы. Также таксиста уже задержали полицейские.
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В любом случае, чтобы там не произошло - это не повод бить женщину...