Таксист жестоко избил девушку из-за надорванной 100-рублёвой купюры

«Я заменила эту купюру, потом он начал дотошно проверять все сторублёвки. Поездка стоила 520 рублей, я отдавала ему 600 и сказала, что сдачи не надо. Он потребовал отдать ему 20 рублей. Я положила на пассажирское сиденье всю мелочь, что у меня была и вышла из машины. Он вышел вслед за мной, ударил по ноге, потом по лицу, и я упала», — рассказала журналистам пострадавшая