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Таксист жестоко избил девушку из-за надорванной 100-рублёвой купюры

Таксист жестоко избил девушку из-за надорванной 100-рублёвой купюры

Автор:
04 декабря 2023 10:00
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   деньги   конфликт   нападение   неадекват   такси   
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Уфимку Екатерину избил таксист, инцидент попал на камеру наблюдения. По словам девушки, конфликт начался из-за надорванной купюры — таксист начал ворчать и потребовал её заменить.

«Я заменила эту купюру, потом он начал дотошно проверять все сторублёвки. Поездка стоила 520 рублей, я отдавала ему 600 и сказала, что сдачи не надо. Он потребовал отдать ему 20 рублей. Я положила на пассажирское сиденье всю мелочь, что у меня была и вышла из машины. Он вышел вслед за мной, ударил по ноге, потом по лицу, и я упала», — рассказала журналистам пострадавшая

В Яндексе сообщили, что мужчина отстранен от работы. Также таксиста уже задержали полицейские.

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Метки: Видео   деньги   конфликт   нападение   неадекват   такси   
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7  комментариев
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9k
Дмитрий 2 часа назад
Судя по видео дело было не совсем так, как рассказывает дама.
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747
cdzpm 18 минут назад
Очень похоже что дама немного обманывает... но водила может присесть!
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2k
ssdeep Полчаса назад
По моему она херанула ему передней дверью, а после "мадам двери надо закрывать аккуратнее" херанула второй, ну тут он и не выдержал.
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3
Lyzer Полчаса назад
Ой пи.дит барышня! А как она дверью хлопает. Не у каждого нервишки выдержат.
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8k
vasilykopkov Полчаса назад
Дама явно что-то (всё?) недоговаривает.
В любом случае, чтобы там не произошло - это не повод бить женщину...
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192
Виктория 50 минут назад
Вы меня простите, если мои мысли, относительного данного и цедента, не совпадут с вашими, но: "Если кто-то громко плачет - довыё..ся значит!"
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16k
Александр Час назад
Не верю... Не, в то, что таксиста отстранили и задержали - верю, а в "пред*историю" из уст этой мадам - нет!
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