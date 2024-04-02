Пропавшую студентку 25 дней искали в дикой тайге, а она пряталась от спасателей

Существует мнение, что женщина способна на всё. Случай, произошедший в 1981 году со студенткой Наташей Косоруковой, доказал правильность этого утверждения. 17-летняя девушка провела одна в тайге 25 дней, не имея при себе ничего, кроме спичек, лупы и небольшого количества сухарей. Огромное количество людей, вертолётов, лодок были заняты изнуряющими поисками, во время которых даже произошла гибель одного из участников. Но что послужило причиной таких масштабных поисков? Банальная легкомысленность или женская гордыня? Впрочем, обо всём по порядку.

Поиск алмазов

Молодая москвичка, студентка геолого-разведочного техникума в начале лета 1981 года приехала проходить практику в Амакинскую экспедицию. Экспедиция, кстати, занималась разведкой алмазных месторождений. Именно благодаря ей было открыто месторождение, которое мы сейчас знаем как кимберлитовую трубку "Мир".

Девушку определили в отряд к Эрику Алексееву, опытному геологу, который описал в походном дневнике практикантку как самостоятельного и работящего человека.

"Студентка мне попалась отменная – грамотная (учится на красный диплом), работящая, быстро усваивает науку таёжной жизни, неприхотливая, хотя и москвичка, да всего лишь 17-ти лет. Поисковые маршруты удалось проделать вовремя лишь благодаря тому, что она шлиховала наравне со мной – ведь у меня нет промывальщика." — писал в своем дневнике руководитель отряда.