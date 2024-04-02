Пропавшую студентку 25 дней искали в дикой тайге, а она пряталась от спасателей

Эта история совершенно не укладывается в голове, да и вопросиков остаётся масса. Тем не менее случай вполне реальный. Есть множество документальных подтверждений и даже рассказы очевидцев.
Существует мнение, что женщина способна на всё. Случай, произошедший в 1981 году со студенткой Наташей Косоруковой, доказал правильность этого утверждения. 17-летняя девушка провела одна в тайге 25 дней, не имея при себе ничего, кроме спичек, лупы и небольшого количества сухарей. Огромное количество людей, вертолётов, лодок были заняты изнуряющими поисками, во время которых даже произошла гибель одного из участников. Но что послужило причиной таких масштабных поисков? Банальная легкомысленность или женская гордыня? Впрочем, обо всём по порядку.
Поиск алмазов
Молодая москвичка, студентка геолого-разведочного техникума в начале лета 1981 года приехала проходить практику в Амакинскую экспедицию. Экспедиция, кстати, занималась разведкой алмазных месторождений. Именно благодаря ей было открыто месторождение, которое мы сейчас знаем как кимберлитовую трубку "Мир".
Девушку определили в отряд к Эрику Алексееву, опытному геологу, который описал в походном дневнике практикантку как самостоятельного и работящего человека.
"Студентка мне попалась отменная – грамотная (учится на красный диплом), работящая, быстро усваивает науку таёжной жизни, неприхотливая, хотя и москвичка, да всего лишь 17-ти лет. Поисковые маршруты удалось проделать вовремя лишь благодаря тому, что она шлиховала наравне со мной – ведь у меня нет промывальщика." — писал в своем дневнике руководитель отряда.
Конечно, ей и ещё одной молодой девушке в отряде провели обязательный инструктаж по технике безопасности. Подробно объяснили, что если вдруг они заблудятся в лесу, нужно найти любой ручей и идти вниз по течению, так обязательно выйдешь к реке Вилюй.
Практика проходила успешно, как-то вечером Наташа сидела перед палаткой и вязала, а на утро отряд обнаружил, что девушка исчезла. Геологи бросились на поиски, осмотрели близлежащие территории, стреляли в воздух. Были выдвинуты различные предположения: Наташа поссорилась с кем-то из команды и ушла, заблудилась в лесу и не может отыскать дорогу, кто-то предполагал нападение медведя.
Когда самостоятельные поиски не увенчались успехом, пришлось доложить о пропаже в главный штаб геологов.
Поиски
Начальник экспедиции координировал поиски, сформировал группу из двадцати двух опытнейших геологов и подключил к поискам несколько вертолётов. Всё это не принесло никакого результата – следов Наташи нигде не было. О ЧП доложили в Якутск, оттуда прислали ещё вертолеты и дополнительную поисковую группу. Пришлось также сообщить родителям девушки о том, что их дочь исчезла в тайге.
Радиус поисков становилось всё больше, но надежда найти студентку живой таяла с каждым днём. А тут ещё вмешалась непогода, пошёл холодный дождь, что затруднило розыск. Две моторные лодки безостановочно патрулировали берег реки, надеясь, что Наташа рано или поздно выйдет туда, она ведь слушала инструктаж.
И вот, спустя девять дней после исчезновения, 24 июня обнаружены следы Косоруковой! Они находились очень далеко от лагеря, но главное – практикантка жива! Все группы и техника в срочном порядке были переброшены на место нахождения следов, и тут опытные геологи поняли, что Наташа двигается не в том направлении, уходя всё дальше и дальше от лагеря. Наземные группы прочёсывают лес, вертолеты вновь поднимаются в воздух и тут происходит беда: один из членов поисковой группы попадает под винт вертолёта и погибает.
Всего в поисках было задействовано 70 человек. Вертолеты облетали тайгу вдоль реки и вокруг лагеря, на дорогах были патрули, по самой реке постоянно курсировали лодки, а спасатели искали хоть какие-то признаки Наташи. Вот интересная запись из дневника поисковой экспедиции:
"Каким-то непонятным образом она прошла мимо молодняковой фермы, где три пастуха содержат около 450 голов скота и блокируют огромный участок долины р. Ботомоойу, включая нижнее течение р. Айгыр, северо-западнее которой я с Колей прослеживали её следы еще 19.06."
Получается, что девушка была очень близко к людям, но почему-то никак не "находилась".
Партийное руководство требует продолжать поиски, родители Наташи звонят каждый день с одним вопросом, нашли их дочь или нет. Но больше никаких следов… Геологи понимают, что выжить в тайге без тёплой одежды и запаса еды городской девчонке практически нереально. Ведь все опытные таежники как один утверждают, что выжить в тайге больше недели даже им проблематично.
В начале июля пошли разговоры, что группы нужно отзывать, а поиски прекратить. Руководство честно говорит о том, что нужно найти хотя бы тело студентки, поэтому люди продолжали искать. Без надежды на благоприятный исход, монотонно прочесывая километры тайги.
Следы
Третьего июля, в день, когда за много километров оттуда прошли похороны погибшего поисковика, вновь найдены свежие следы! Они обнаружены в сорока километрах от тех, что нашли ранее. Вопреки здравому смыслу, Наташа идёт вверх по течению реки.
Значит нужно продолжать поиски, хотя группы уже полностью измотаны. Наконец, 10 июля по рации передали долгожданную новость – студентка нашлась живая! Начальник отряда Эрик Алексеев с товарищем обходили очередной квадрат местности и в буквальном смысле наткнулись на Наташу.
Она прошла в общей сложности около двухсот километров по тайге, имея при себе лупу, спички, промокшие в первый же день, и небольшой кулёк сухарей. Как рассказала сама студентка, в лесу у неё ни разу не получилось разжечь огонь, спички были сырые, а пользоваться лупой она не умела.
Косорукову погрузили на борт вертолёта и доставили в больницу. И тут вновь неожиданность, хоть и приятная: Наташа полностью здорова, чувствует себя хорошо. Уже на следующий день она попросила её выписать.
Правда или нет?
Вообще, история о том, что неподготовленная девушка смогла почти месяц выживать в тайге и при этом не только осталась жива, но ещё и бодра и весела, выглядит очень неправдоподобно. Ведь там комары, звери какие-то, банально нечего есть. Да и огонь она не смогла развести.
Вот что говорят обо всей этой истории люди, знакомые с тамошними местами:
"В конце июня ещё белые ночи, мошкары немного, лето в Якутии короткое, но очень жаркое, особенно с середины июня до середины июля, вода есть всегда, если она шла вдоль реки, то там часто встречаются зимовья (домики охотников и рыбаков), в них всегда есть сухари, чай, сахар и тому подобное. Что пряталась от вертолётов, это норма для этого возраста. Мне в то время было 14 лет, и мы проводили всё свободное время в тайге, нас всегда искали с собаками. При виде любого вертолёта мы всегда прятались, равно как и от людей. В этом была некая тайна и подростковое самоутверждение. В тайге можно выжить даже без опыта, знаю, о чем говорю."
И вот второе мнение, которое высказал один из очевидцев тех событий:
"Мой нач.отряда участвовал в ее поисках. Там район довольно цивилизованный, в отличие, например, от рек Муны, Моторчуны или Сюнгююде. Тайга проходимая во всех направлениях, так как представлена угнетённым вариантом лиственницы даурской. Непроходимы там только некоторые мари и участки вдоль рек, поросшие тальником. Поэтому передвижение именно по берегу реки в некоторых местах просто невозможно. В районе, где потерялась студентка, присутствуют дороги, а так же сеть сейсмопрофилей, которые по сути своей тоже дороги. То есть вышел на профиль и иди по нему, или просто стой. Тебя всегда заметят. Борта первым делом профиля облетают. Но как мне рассказывал начальник, она их проходила в крест, при этом реально пропуская вертолеты, прячась в зелёнке. То есть делала всё, что бы её не нашли. Если бы на неё фактически не наступили, бегала бы до осени. Нашли бы уже в Красноярском крае. Когда её нашли, первое, что спросила, не пропадёт ли у нее молоко. Заверили, что не пропадёт, и отправили бортом в Нюрбу."
Лично у меня не очень большой опыт выживания в тайге, но про зимовья правда. Даже в самых отдалённых и труднодоступных местах нет-нет да встретишь какой-нибудь домик охотника или рыболова. А ведь Наташа ходила даже не по особой глухомани, судя по рассказам очевидцев. С комарами тоже всё не очень однозначно. Я в прошлом году летом была в Салехарде (это на Ямале), готовилась быть искусанной комарами и мошками. Но за 4 дня в тундре не видела ни одного комара. И я не преувеличиваю. Просто потому что была аномальная жара и ветер. Кроме этого, есть достаточно известный факт, что одних людей комары кусают, а вторых игнорируют.
Может быть, Наташа была из последних?
Почему пряталась?
После выписки наступило самое трудное — разговор с начальником экспедиции. Наташа честно призналась, что знала, что её ищут, но первое время пряталась от вертолётов, ведь она дала себе слово отыскать дорогу к палаткам самостоятельно. Ей было стыдно, что весь лагерь бросил работу из-за её оплошности, и в ней заговорило женское упрямство. Так какую цену пришлось заплатить за это упрямство? Поиски продолжались 25 дней, своё совершеннолетие Наташа встретила в лесу в одиночестве, 70 человек были оторваны от работы, техника работала безостановочно, один поисковик погиб. Поэтому когда практикантка попросила оставить её в экспедиции, начальник был непреклонен и отправил её домой к родителям.
До сих пор причины такого поведения девушки неизвестны.
Позволю себе высказать два предположения:
О дальнейшей судьбе Натальи Косоруковой, к сожалению, ничего не известно. Есть только данные, что она в 1991 году окончила Томский Государственный университет, геолого-географический факультет, заочное отделение ТГУ, кафедру петрографии.
Связала ли она свою жизнь с геологией или полностью поменяла планы на жизнь? Изменился ли её характер после блуждания по тайге? И смогла ли она простить сама себе свой поступок? Как вы думаете?
Источник:
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