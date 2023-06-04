Школьник из Москвы угостил одноклассников тортом, но потерял мамины тарелки

15-летний Рустам специально испёк для одноклассников торт и попросил у мамы посуду с ножом. Та решила не скупиться — и, чтобы всё выглядело красиво, вручила сыну две большие фарфоровые тарелки (стоили они 6 тысяч рублей). Торт в итоге одноклассникам вроде бы понравился, но, вернувшись домой, Рустам как-то притих.



Всё встало на свои места, когда его мама вышла выгулять собаку и заметила на улице развешанные объявления о поиске подозрительно похожих тарелок — там же красовался телефон Рустама. Тогда-то ему и пришлось во всём сознаться: оказалось, после чаепития в школе парень зашёл на почту, чтобы отправить посылку, но замешкался и забыл пакет с маминой посудой. Тарелки оказались настолько важными, что мама мальчика обратилась в полицию, — теперь их ищут и правоохранители