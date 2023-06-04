FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5817 постов • 1268 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Школьник из Москвы угостил одноклассников тортом, но потерял мамины тарелки

Школьник из Москвы угостил одноклассников тортом, но потерял мамины тарелки

Автор:
04 июня 2023 09:42
Сообщество : Истории
Метки: забавно   история   мамины тарелки   пропажа   тарелка   торт   фото   
1037
2

Парень так испугался, что расклеил по району объявления о пропаже.

15-летний Рустам специально испёк для одноклассников торт и попросил у мамы посуду с ножом. Та решила не скупиться — и, чтобы всё выглядело красиво, вручила сыну две большие фарфоровые тарелки (стоили они 6 тысяч рублей). Торт в итоге одноклассникам вроде бы понравился, но, вернувшись домой, Рустам как-то притих.

Всё встало на свои места, когда его мама вышла выгулять собаку и заметила на улице развешанные объявления о поиске подозрительно похожих тарелок — там же красовался телефон Рустама. Тогда-то ему и пришлось во всём сознаться: оказалось, после чаепития в школе парень зашёл на почту, чтобы отправить посылку, но замешкался и забыл пакет с маминой посудой. Тарелки оказались настолько важными, что мама мальчика обратилась в полицию, — теперь их ищут и правоохранители

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: забавно   история   мамины тарелки   пропажа   тарелка   торт   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Djeff Час назад
А что телефон замазали? Если этот высер достоин фишек, давайте тогда всеми фишками искать тарелки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Властелин 2 минуты назад
Ребёнку? В школу? Ценные вещи? В школу? И ребенку?
Каким таким детям в школе важен сервиз и на каких тарелках лежит сладкое.
Дети в школе сожрали забыли и побежали дальше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
MilfFucker 4 минуты назад
Тут на фишках, люди самое дорогое теряют - время!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
−4
15k
Smiley 15 минут назад
Странно, даже не кукурузина это вывалила....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Igor Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Shtoppi 55 минут назад
наверное перед тем как угоститься тортом, они все, несколько часов бухали. потому тарелки и просрал ))))))))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Енот Полиграфович Час назад
Какой хороший мальчик! Сам торт испек, угостил, на красивых фарфоровых тарелках...мальчик наверное был в смокинге?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1156580



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Непослушнее детей могут быть только их родители
Непослушнее детей могут быть только их родители
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пора отдохнуть

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#машина#ДТП#СССР#Автовсячина#Россия#Приколы#аварии#наука
#интересно#животные#автомобили#забавно#в мире#Прикол#дети#интересное#кино#новости
#история#США#автомир#люди#факты#подборка#картинки#полиция#милота#соцсети
Непослушнее детей могут быть только их родители Непослушнее детей могут быть только их родители В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться