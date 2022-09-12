Трагедия семьи Кляйн. Куда исчезли трое их сыновей?

Дело, о котором я собираюсь рассказать сегодня, связано с бесследным исчезновением трёх братьев Кляйн. К сожалению, даже спустя 70 лет их до сих пор не нашли. Так что же с ними случилось?

Поход в парк

Суббота, 10 ноября 1951 года, выдалась холодной, но во всём остальном она была такой же как, и все другие выходные дни. Семья Кляйн, которая жила на Колфакс-авеню в Миннеаполисе, по современным меркам была большой и состояла из родителей Кеннета и Бетти (она к тому же была на 7-м месяце беременности), а также их 4 сыновей.

Мальчиков звали: Гордон (9 лет), Кеннет-младший (8 лет), Дэвид (6 лет) и Дэнни (4 года). В тот день трое младших мальчиков настойчиво просили мать отпустить их в парк Фарвью, находившийся всего в 3 кварталах от дома семьи. Бетти сначала колебалась из-за того, что в тот день было довольно ветрено и прохладно, но, в конце концов, разрешила им пойти.