Трагедия семьи Кляйн. Куда исчезли трое их сыновей?

Мы все слышали душераздирающие истории об исчезновении маленьких детей. Трудно представить, через какие страдания проходят их близкие. Но бывают ещё более печальные истории, когда пропадает не один, а сразу несколько детей.
Дело, о котором я собираюсь рассказать сегодня, связано с бесследным исчезновением трёх братьев Кляйн. К сожалению, даже спустя 70 лет их до сих пор не нашли. Так что же с ними случилось?
Поход в парк
Суббота, 10 ноября 1951 года, выдалась холодной, но во всём остальном она была такой же как, и все другие выходные дни. Семья Кляйн, которая жила на Колфакс-авеню в Миннеаполисе, по современным меркам была большой и состояла из родителей Кеннета и Бетти (она к тому же была на 7-м месяце беременности), а также их 4 сыновей.
Мальчиков звали: Гордон (9 лет), Кеннет-младший (8 лет), Дэвид (6 лет) и Дэнни (4 года). В тот день трое младших мальчиков настойчиво просили мать отпустить их в парк Фарвью, находившийся всего в 3 кварталах от дома семьи. Бетти сначала колебалась из-за того, что в тот день было довольно ветрено и прохладно, но, в конце концов, разрешила им пойти.
Братья, довольные тем, что их мать передумала, весело переговариваясь друг с другом, около 13:30 ушли в парк. Их старший брат, Гордон, возился со своими сломанными ножнами и хотел их починить, поэтому сказал братьям, что придёт в парк примерно через час или полтора, и попросил дождаться его под большим дубом. Однако, когда Гордон добрался до места, его братьев нигде не было.
Небольшое отступление
Когда делу более 70 лет, иногда очень трудно найти подробную информацию, если таковая вообще имеется. В этом случае мне повезло наткнуться на материалы журналиста Джека Эль-Хая, которые и послужили источником вдохновения для написания статьи.
Оказалось, что Эль- Хай подошёл к расследованию дела более чем скрупулезно и лично познакомился с семьей Кляйн в 1997 году. А самим исчезновением он заинтересовался после того, как увидел объявление, размещенное в газете "Sunday Star Tribune", где родители в очередной раз искали любую информацию о своих пропавших сыновьях.
Джек провел подробное расследование и позже написал целую книгу, озаглавленную как: "Пропавшие братья: семейные поиски, длившиеся десятилетия".
Начало поисков
Во второй половине дня старший из братьев, Гордон, пришёл в парк, чтобы присоединиться к своим братьям и поиграть. Он не помнит точное время, но кажется, что это произошло примерно через 1,5 часа после того, как младшие мальчики покинули дом.
Обыскав всё вокруг, он не обнаружил никаких признаков присутствия своих братьев и, приблизительно, в 16:00 Гордон вернулся домой, чтобы рассказать о случившемся родителям.
Кеннет и Бетти тут же связались с властями, хотя сначала полиция хотела подождать 24 часа с момента исчезновения мальчиков, прежде чем начать розыск. Но родители настояли на своём, и поиски все же начались. В первый день они не были масштабными, зато 11 ноября к полиции присоединились бойскауты и поисковики с собаками-ищейками.
Бетти Кляйн обратилась к неравнодушным жителям Миннеаполиса с эмоциональным призывом "искать везде, где только можно", и вскоре собралось несколько сотен добровольцев, которые в поисках детей обходили квартал за кварталом.
Что касается свидетелей, то тут всё обстояло неоднозначно. В тот день в парке было много взрослых и ещё больше детей. Взрослые были заняты своими делами, дети бегали и играли, поэтому никто не запомнил братьев Кляйн. Тем не менее, если бы их увели оттуда силой, то люди, наверняка, обратили бы на это внимание.
Примерно в полутора километрах от парка протекала река Миссисипи. Её несколько раз обыскали водолазы, причём сделали это и выше, и ниже по течению, но следов детей нигде не было. Хотя чуть позже именно там будет сделано открытие, которое полностью изменит ход полицейского расследования.
Находка в реке
Железнодорожник Хельге Маттсон, был одним из тех, кто вызвался искать братьев Кляйн. Днём, 13 ноября, он шёл вдоль западного берега реки и в двух-трёх метрах от края воды заметил две шерстяные шапки, которые лежали на тонком льду.
Кляйны не могли сказать наверняка, принадлежали шапочки их детям или нет. Братья носили фабричные шапки, которые почти невозможно было отличить от других, выпущенных той же фабрикой.
Бетти и Кеннет были почти готовы согласиться с тем, что найденные шапки принадлежали их сыновьям, однако, как и многие другие, не верили, что головные уборы плавали по реке 3 дня, а потом, каким-то чудом, оказались на льду рядом с берегом. Почти все считали, что их подбросили туда намеренно.
Но тут полиция Миннеаполиса приняла решение, которое не поддается никакой логике. После обнаружения шапок, власти заявили, что, по их мнению, произошёл несчастный случай, и мальчики утонули. Дело было закрыто всего через 5 дней после исчезновения братьев.
Несостыковки
Несмотря на то, что дело было закрыто, в нем осталось несколько неувязок. Во-первых, братья не просились на реку, все они хотели пойти именно в парк. Река, где были найдены шапки, находилась примерно в 1,6 километрах от парка Фарвью, где, как считается, в тот день находились мальчики.
Во-вторых, их старший брат, Гордон, был непреклонен в том, что братья точно не отправились бы на реку без него. Они знали, что старший брат скоро собирается присоединится к ним, и всегда дожидались его в таких случаях. Кроме того, не было ни одного сообщения о том, что в тот день мальчиков видели у реки или рядом с ней (тогда там находилась пешеходная зона).
В итоге, после того, как полиция закрыла дело, Кеннету и Бетти Кляйн пришлось взять поиски пропавших детей в свои руки. Они назначили вознаграждение в размере 500 долларов за любые наводки и подсказки, которые помогли бы им отыскать братьев, и принялись за дело.
Жители Миннеаполиса искренне сочувствовали Кляйнам, но, увы, ничем не могли помочь. При этом, родителям пропавших детей приходилось иметь дело со странными немыми звонками и жестокими письмами, где говорилось, что "нужно было лучше следить за детьми". Была даже записка о выкупе, но когда ФБР помогло организовать встречу с автором письма, он так и не появился.
Продолжение поисков...
Кляйны делали все, что было в их силах, но этого было недостаточно. Отчаявшись, Бетти и Кеннет, зашли так далеко, что проконсультировались со знаменитой лошадью-экстрасенсом по имени Леди Уандер.
Эта лошадь-провидец использовала специальное устройство, сделанное её хозяйкой, Клаудией Фонд, при помощи которого она поднимала определённые буквы и тем самым давала ответ. Любопытно, что когда её спросили о братьях Кляйн, Леди Уандер дала название одной из улиц (Channel St.) в соседнем городе Сент-Пол.
Кеннет посетил эту улицу, но ничего там не нашел. Много позже, в 1990 году, Кляйны обратились в телешоу "Неразгаданные тайны", чтобы осветить дело своих детей. Однако, незадолго до начала съемок, их, без объяснения причин, отменили. Примерно та же история повторилась с другой телепередачей.
На протяжении десятилетий Кеннет и Бетти регулярно размещали в газетах объявления с просьбой отыскать хоть какую-нибудь информацию об их пропавших детях. Одно из объявлений гласило:
- Мы очень хотим, чтобы 3 наших мальчика вернулись домой. Мы знаем, что они живы. Шапки, найденные в реке, были лишь отвлекающей уловкой. Звоните и пишите нам, если вы что-то знаете.
Через 3 года после исчезновения сыновей, Кляйны переехали в город Монтичелло (тоже находится в штате Миннесота), и у них родилось ещё 4 мальчика. Но несмотря на это, желание отыскать своих пропавших сыновей их не покидало никогда.
Версии
Поскольку полиция очень быстро закрыла дело, в нем не было ни одного фигуранта. Без сомнения, мальчики действительно могли утонуть, и эта версия остаётся одной из самых правдоподобных, но она отнюдь не единственная.
Ричард Фосс
В парке Фарвью в 1951 году работал Ричард Фосс и, как говорят, мальчики были с ним знакомы. Как удалось выяснить Джеку Эль-Хаю, мужчина покинул Миннеаполис всего через пару недель после исчезновения детей.
Интересно то, что в 1955 году Фосс попал под следствие по делу об убийстве трех других мальчиков из Чикаго: Пита Петерсона (13 лет), Джона (13 лет) и Антона (11 лет) Шусслеров. Но причастность Ричарда Фосса так и не была доказана, и он умер на свободе в 1962 году.
Ллойд Пэддок
Другой возможный преступник - Ллойд Пэддок, водитель грузовика, живший рядом с Кляйнами. Он вёл себя слишком странно в то время, когда пропали мальчики.
По словам одного из соседей, Пэддок примерно в то же время залил новый бетонный пол в своем подвале. Причём ранее он договорился об этом с бригадой строителей, но когда они приехали, Ллойд сказал им, что не нуждается в помощи и сделает всё сам. Помимо этого, мужчина в ноябре-декабре 1951 года заменил обшивку кузова в своём пикапе.
А когда вышеупомянутый сосед спросил Пэддока, собирается ли тот присоединиться к поискам мальчиков, он ответил: "Их не стоит искать". Важно также отметить, что если бы мальчики захотели срезать путь, то их дорога проходила бы мимо дома Пэддока.
Арендатор
Ещё одного возможного подозреваемого нашёл Майкл Садович, частный детектив, нанятый семьей Кляйн. О нём рассказала одна из жительниц Миннеаполиса.
Летом 1951 году она сдала комнату в этом районе "жуткому мужчине 50 лет и странному подростку". Женщина утверждала, что видела, как её арендатор играл в баскетбол с мальчиками, которых она не знала. Это происходило примерно в то время, когда пропали Кляйны. По возрасту они соответствовали пропавшим детям, но их внешность ей не запомнилась.
Арендатор съехал через пару месяцев после пропажи детей, и, как ей показалось, он очень торопился. Женщина долгое время хранила молчание об этом человеке, так как боялась его даже после того, как он уехал.
Похищение
Есть ещё одна теория, которая не связана с определённым человеком - это усыновление на чёрном рынке. Хотя нет никаких доказательств того, что это могло произойти с братьями Кляйн, подобные случаи в то время не являлись редкостью.
Возможно, предложение о "весёлом приключении" могло бы легко убедить трех маленьких мальчиков пойти куда-нибудь с тем, кого они не знали. Родные пропавших братьев Кляйн склоняются как раз к этому сценарию.
К примеру, их младшие братья, родившиеся после 1951 года, всегда представляли, что пропавшие дети воспитываются в хорошей семье, и они счастливы. Если подумать, то представлять такую версию намного легче и спокойнее, чем другие возможные варианты.
Утонули в реке?
Что касается полицейской теории о том, что мальчики утонули в реке, то у неё было и остаётся очень много критиков. Так, бывший судмедэксперт округа Хеннепин, который в то время находился на пенсии сказал, что версия полиции не выдерживает никакой критики:
- Вероятность того, что братья Кляйн утонули, близка к 1 на 1 000 000. Если бы 3 человека утонули в реке, то хотя бы один из них должен был всплыть, но этого не произошло. К тому же, водолазы обыскали дно несколько раз. Вывод напрашивается сам собой...
Главная улика
Ещё один удар по этому расследованию был нанесён в начале 2000-х годов, когда пропала коробка с шапками, которые могли принадлежать исчезнувшим детям.
Неизвестно, что с ней случилось. Была ли она украдена или потерялась случайно? У семьи на этот счёт есть разные версии. Но печальнее всего то, что теперь невозможно проверить их на наличие следов ДНК.
Случайность это или нет, но как раз в это время родные братьев Кляйн собирались отправить улики на ДНК-тестирование, которое стало доступно для частных лиц. Мог ли похититель всё это время следить за семьёй и выкрасть шапки, чтобы преступление не было раскрыто?
Интерес полиции
Удивительно, но в последние десятилетия правоохранительные органы вновь начали проявлять интерес к этому делу. В 2013 году заместители шерифа Миннеаполиса, Джессика Миллер и Лэнс Саллс, хотели вплотную заняться этим делом.
Они связались с Джеком Эль-Хаем, сделав копии его заметок по делу, а также пообщались с членами семьи Кляйн. Увы, на этом всё закончилось, повторное расследование замерло, едва начавшись.
Конечно, хорошо, что об этом исчезновении до сих пор помнят и над ним работают. Также стоит отметить, что члены семьи Кляйн предоставили свои ДНК в реестры сверки по пропавшим без вести, но на 2021 год совпадений не было.
Эпилог
Что касается моих мыслей, то мне трудно поверить, что мальчики в тот день утонули. Я не вижу причин, по которым они хотели бы отправиться на реку без Гордона, принимая во внимание тот факт, что он собирался к ним присоединиться. В тот день было холодно и ветрено, парк находился в нескольких кварталах, а до реки - нужно было пройти полтора километра.
Странно, что никто не видел мальчиков ни идущими в парк, ни на территории Фарвью. А это был большой город и середина субботнего дня, поэтому, без сомнения, вокруг было много людей. Добрались ли они вообще до парка? Или они направились в другое место? Я думаю, что бы ни случилось с братьями Кляйн, это произошло вскоре после того, как они покинули дом.
К сожалению, Кеннет Кляйн скончался в 2005 году, так и не узнав о судьбе своих пропавших детей. Бетти Кляйн умерла в 2013 году в возрасте 88 лет. Несколько десятилетий они неустанно искали своих потерянных детей. Оставшиеся братья, в особенности Гордон, продолжают это печальное дело.
Я даже не могу представить, с каким горем все эти годы жила семья Кляйн. Бог дал им ещё детей, но каждый день их преследовали мысли о пропавших мальчиках.
- Со стороны кажется, что мы прожили насыщенную и счастливую жизнь, но внутри каждого из нас осталась огромная дыра. Вернее сказать, их было три. Мальчики всегда в наших мыслях... - сказала однажды Бетти Кляйн.
Похоже, что мы никогда не узнаем о событиях, произошедших в тот день, но для родных Кеннета-младшего, Дэвида и Дэнни Кляйна, которые 10 ноября 1951 года исчезли навсегда, это, безусловно, трагедия, умноженная на три.
Источник:
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