Долгое спасение женщины, которая пропала на виду у всех

Но домой женщина так и не попала. Её супруг Том не волновался, поскольку из-за несовпадения графиков и тотальной занятости они могли по несколько дней не видеться. Но 38-летнему мужчине позвонили с работы жены на следующий день и сообщили, что Таня так и не вышла на смену в круглосуточный супермаркет.

Телефон Тани молчал, перенаправляя звонки на голосовую почту. Дома женщины не оказалось. Машины на месте не было. Не пришла Таня и на первую работу в торговый центр, где трудилась помощником консультанта.

Том в панике колесит по округе по пути следования жены, обзванивая больницы, морги и даже тюрьмы. Связывается с родными Тани и обращается в полицию.