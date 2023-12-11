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Долгое спасение женщины, которая пропала на виду у всех

Долгое спасение женщины, которая пропала на виду у всех

Автор:
11 декабря 2023 12:34
Сообщество : Истории
Метки: Система   Таня Райдер   авария   история   исчезновение   муж   овраг   поиски   пропажа   расследование   
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Никто не может предсказать, как обернётся очередной обычный день. И когда он закончится.

Был обычный сентябрьский вечер 2007 года. Жительница городка Мейпл Велли в Вашингтоне 33-летняя Таня Райдер торопилась с работы домой. Ей оставалось немного времени, чтобы отдохнуть и отправиться на следующую работу: они с мужем мечтали о доме, поэтому хватались за любую возможность заработать.

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Но домой женщина так и не попала. Её супруг Том не волновался, поскольку из-за несовпадения графиков и тотальной занятости они могли по несколько дней не видеться. Но 38-летнему мужчине позвонили с работы жены на следующий день и сообщили, что Таня так и не вышла на смену в круглосуточный супермаркет.

Телефон Тани молчал, перенаправляя звонки на голосовую почту. Дома женщины не оказалось. Машины на месте не было. Не пришла Таня и на первую работу в торговый центр, где трудилась помощником консультанта.

Том в панике колесит по округе по пути следования жены, обзванивая больницы, морги и даже тюрьмы. Связывается с родными Тани и обращается в полицию.

Полицейские не особенно охотно приняли заявление и не торопились с поисками, заявив мужчине, что жена – взрослая женщина без зависимостей, психических заболеваний и других проблем. Преследованиям или угрозам не подвергалась, а потому вольна уехать без предупреждения куда и когда захочет.

Тома такой ответ не устроил. И он обратился в прессу с просьбой опубликовать фото Тани и её автомобиля. Только спустя 5 дней после пропажи медленно завертелись колёса бюрократической машины.

Райдер предоставил детективу доступ в дом без ордера, поскольку первым и попал под подозрение. Масла в огонь подлила и коллега Тани, позвонившая в полицию и потребовавшая проверить мужа. Полицейские попытались отследить телефон пропавшей, но сотовая компания отказалась предоставлять информацию без судебного решения.

Пока тянулась волокита с оформлением бумаг, Том не находил себе места. Почти не спал и перестал есть. 24 сентября его вызвали для допроса на полиграфе. Наконец-то дело сдвинется с мёртвой точки. Но после лавины однотипных вопросов, психологического давления и ледяного равнодушия он понял, что полиция просто хочет вынудить его признаться в преступлении, чтобы закрыть дело.

Так продолжалось ещё три дня. Пока во время очередного допроса, когда бедняга был уже на грани, в допросную не вошёл полицейский и не сказал заветную фразу: «Она нашлась».

Телефонный оператор ввиду исключительных обстоятельств не стал ждать получения разрешения и согласился предоставить информацию. Последней точкой, где был зафиксирован телефон Тани, стало место в радиусе трёх километров на той самой дороге, по которой женщина ехала домой. Спасательная команда выехала на место. И обнаружила возле одного из оврагов на обочине сломанные ветки и примятую траву. На дне лежал разбитый автомобиль пропавшей.

Поразительно, но Таня всё ещё была жива. В результате ночной аварии женщина не справилась с управлением, и автомобиль выбросило в овраг. У Райдер была сломана нога, несколько рёбер, повреждены позвонки, вывихнуто плечо и рассечена кожа на лбу. Нога оказалась зажата под приборной панелью, кровь в конечности плохо циркулировала, что грозило её потерей. Но всё обошлось.

Женщина провела в беспамятстве без еды и воды 8 дней. Помнила только ощущение тупой боли, когда выходила из забытья, и бесконечные звонки телефона. На которые она, будучи зажата ремнями, не могла ответить. Медики сказали, что эту ночь пострадавшая уже не пережила бы: сказывались истощение, обезвоживание и практически полностью отказавшие почки.

На реабилитацию ушло много времени. Но в результате женщина выжила. Потом она рассказывала, что в определённый момент времени  поняла, что умирает. Жажда и голод отступили, и начались галлюцинации. Таня видела зелёные лужайки, залитые солнечным светом, и давно умершую собаку. Ей  чудилось, что она смогла дотянуться до телефона и позвонить в полицию, но это оказалось лишь видением.

Таня со слезами благодарила мужа за то, что не послушал полицию и не сдался под давлением, продолжив поиски. Самое поразительное, что поиски машины после получения сведений о месте нахождения телефона заняли всего 20 минут. А неделя, которая практически стоила человеку жизни, ушла на преодоление бюрократических препонов и борьбу с бездушной системой.

Источник:

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Метки: Система   Таня Райдер   авария   история   исчезновение   муж   овраг   поиски   пропажа   расследование   
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6k
Alex Полчаса назад
Мусора и в пиндосии - мусора.
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6k
hhwost 23 минуты назад
есть услуга "где ....", не то чтобы прям точно, но к какой вышке телефон сейчас подключен покажет. и никаких разрешений не надо. у меня жена и дети подключены и я у них.
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34k
Teodor 48 минут назад
Вот уроды, ничерта работать не хотели...
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28k
Сталкер 50 минут назад
Та ладно! Это не в России такое приключилось? В омериге такая бездушная полиция?!
Выфсьовриоти!
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