Белтекс: эта порода овец выглядит просто безумно

Но если белтексы такие супер выгодные, то почему их не заводят повсеместно? Потому что у овцепсов тоже есть свои недостатки. Из-за тонкого костяка зверям нужна качественная и сбалансированная диета. Просто так гулять на лугу и щипать травку для них не подойдёт. К тому же белтексы больше болеют респираторными, паразитарными и прочими болячками, чем другие породы. Организм тратит все силы на набор массы, а не на иммунитет. Ещё одна заковырка в разведении — само разведение. Роды у овцематок проходят сложно. Мало того, что ягнята крупные, так они ещё и выходят на свет целой компанией — одна самка приносит по 2-3 детёныша.