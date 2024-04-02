Белтекс: эта порода овец выглядит просто безумно

Как-то давно у одного фермера было небольшое стадо овец и овчарка с очень нездоровыми наклонностями. Люди предупреждали фермера, что до добра такое не доведёт, но он их не слушал. И вот однажды получился он — овцепёс, овцепёс, единственный в мире малыш овцепёс!
Конечно, это всего лишь шутки. На самом деле овце-собак люди вывели собственноручно! Познакомьтесь с одной из самых жутких пород мелкорогатого скота — белтекс.
Всё началось с селекционных работ над голландской породой мясных овец породы Тексель. От природы они отличались шикарной мускулатурой, но люди решили, что этого недостаточно. Овечки в зал не ходят и гантелей не тягают, поэтому мышцы копытным накачивали селекционным путём.
Сначала Бельгийские фермеры и учёные из Льежского университета вывели мутацию голландских овец на новый уровень — барашки стали в два раза мясистее. Далее совершенствованием занялись в Великобритании: овечек скрестили с мясной породой суффолк. Так без СМС, тренировок и регистрации люди получили идеальную мясную породу! Правда, во время всех манипуляций на морду не особо смотрели... Но разве важно, какая у тебя физиономия, когда твоя попа крепкая как орех без фитнеса и приседаний?
По итогу получились белтексы — коренастые копытные ростом в 50-60 см и весом до 90 кг. Если судить только по цифрам, то габариты белтексов вроде бы ничем не отличаются от родительских пород. Но если взглянуть на барашков изнутри (в прямом смысле этого слова), всё сразу встанет на свои места.
В отличие от других мясных овец, белтексы отличаются нежным, тонким костяком и минимальным количеством жира. А это значит, что из 90 килограмм живой массы большая часть — это мясо. То есть весят овцесобаки так же, как и другие барашки, но готового продукта от них получается куда больше!
Но если белтексы такие супер выгодные, то почему их не заводят повсеместно? Потому что у овцепсов тоже есть свои недостатки. Из-за тонкого костяка зверям нужна качественная и сбалансированная диета. Просто так гулять на лугу и щипать травку для них не подойдёт. К тому же белтексы больше болеют респираторными, паразитарными и прочими болячками, чем другие породы. Организм тратит все силы на набор массы, а не на иммунитет. Ещё одна заковырка в разведении — само разведение. Роды у овцематок проходят сложно. Мало того, что ягнята крупные, так они ещё и выходят на свет целой компанией — одна самка приносит по 2-3 детёныша.
Из-за этих проблем не каждое хозяйство может позволить себе чистокровное разведение белтексов. Поэтому фермеры идут на хитрость: закупают высококлассных баранов этой породы и скрещивают их со своими овечками. При таком раскладе можно значительно улучшить мясные качества получаемого приплода и не потерять на капризах белтексов. Профит!
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