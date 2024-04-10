Ватусси: Бесполезные монстры африканских деревень

Какое самое главное качество для таких коровок, как на фото? Спокойный характер! Страшно представить, что может натворить зверюга под 800 килограмм с толстенными 2,5-метровыми рогами!
Но переживать не стоит: коровы на фото обидеть могут разве что пучок травы. Знакомьтесь, перед вами анколе-ватусси — необычные, красивые и очень интересные, но при этом супер невыгодные. Эти бурёнки считаются одними из самых низкопродуктивных пород крупнорогатого скота.
Молока анколе дают в лучшем случае 4 литра в день, мышечную массу набирают долго и невыгодно, телят приносят по одной штуке в год. Да ещё и рожищами везде цепляются, ужас! Так ради каких таких целей фермеры вообще заводят этих животин?
Тут смотря какие фермеры. В Африке, на родине анколе-ватусси, их заводят по простой причине: так повелось изначально, и поменять сейчас ничего не получается. Порода (а точнее, породная группа) суперрогатых бурёнок получилась около 4000 лет назад от скрещивания горбатого индийского зебу и древних египетских длинноногих коров. Полученные гибриды широко распространились по континенту. Но поскольку каждое племя вело свою более-менее независимую селекцию, сегодня популяция копытных в Африке отличается своей неоднородностью и разномастностью.
Анколе-ватусси по сей день содержат богатые фермеры племён нколе, тутси и некоторых других. Почему богатые? В условиях континента сложно и энергозатратно ухаживать даже за одной коровой, что уж говорить про стадо! Так что длинноногие коровы — это символ обеспеченности в ряде африканских обществ.
А вот в Евразии и Америке причин завести анколе-ватусси только две — для красоты и улучшения характеристик местных пород. В первом случае животины живут на фермах, в контактных зоопарках и прочих богодельнях, где на них можно полюбоваться за деньги. А что, многим хочется потрогать эти гигантские рожки!
Рога, кстати, нужны по большей части для отвода лишнего тепла. Внутри рогов проходит целая сеть кровеносных сосудов, что охлаждается и вновь возвращается в тело. Почти как у слонов — уши. Только тут животина может этими теплоотводами ещё и наподдать!
Во втором случае животин заводят как улучшателей молочных показателей и выносливости местных пород. Африканские бурёнки отличаются завидным иммунитетом к паразитам, скачкам температуры, всяким инфекциям и сглазам. А их молоко отличается повышенной жирностью — целых 10% сливок на литр молока! Довольно много, учитывая, что среднестатистические европейские породы дают всего 3-4%.
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