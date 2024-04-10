Ватусси: Бесполезные монстры африканских деревень

Тут смотря какие фермеры. В Африке, на родине анколе-ватусси, их заводят по простой причине: так повелось изначально, и поменять сейчас ничего не получается. Порода (а точнее, породная группа) суперрогатых бурёнок получилась около 4000 лет назад от скрещивания горбатого индийского зебу и древних египетских длинноногих коров. Полученные гибриды широко распространились по континенту. Но поскольку каждое племя вело свою более-менее независимую селекцию, сегодня популяция копытных в Африке отличается своей неоднородностью и разномастностью.