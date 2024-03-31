Щенячья лицензия – это особый закон природы, защищающий детей от насилия

Если вам больше 18 лет, то у меня для вас грустные новости. Ваша щенячья лицензия истекла! И продлить её, к сожалению, уже никогда не получится. Что, вы об этом слышите в первый раз? Не переживайте, сейчас всё расскажем!
Щенячья лицензия — вовсе не задумка жадных бюрократов. Это подарок от самой природы! Поэтому и существует она не только в человеческом обществе. Практически все животные, ведущие стадный, стайный, табунный, косячный и прочие виды групповой жизнедеятельности в уставе своего сообщества имеют эту самую лицензию. Так в чём же её суть?
Если говорить простыми словами, то щенячья лицензия — это право детёныша безнаказанно безобразничать. В разумных пределах, естественно. Малышня может по-всякому доставать взрослых, заигрывать с ними, кричать, пищать, бегать, беситься и творить почти всё, что их ребячьему настроению вздумается.
До определенного возраста все старшие особи группы закрывают на бо́льшую часть детских проделок глаза. Выдаётся такая лицензия негласно сразу после рождения и распространяется на весь молодняк группы, независимо от социального статуса матери. Так что даже если вдруг детёныш от низкоранговой особи начнёт приставать к вожаку, ему это в большинстве случаев спустят на тормозах.
Дело в том, что все малыши как один появляются на свет совершенно безо всяких понятий о «правильном» поведении. Что щенок, что человеческий ребёнок имеют только базовые инстинкты и рефлексы, которые им нужно развивать. Так уж задумано природой — детки должны изучать, играть, бегать и безобразничать вне зависимости от вида. Так они знакомятся с миром и узнают себя. И все животные понимают, что молодняк нельзя вот так сразу загонять в социальные рамки, иначе ничему они не научатся. Потому что у всех должно быть детство.
Щенячья лицензия детёныша подкрепляется сразу двумя вещами. Первое — гормональный статус особи. В организме малыша нет «взрослых» гормонов, вроде тестостерона или эстрогена. В отличие от нас, животные прекрасно считывают физиологический возраст именно по запаху.
Второе — поведение. Для подтверждения своей маленькости детёныши используют набор поз, движений и звуков, которые как бы говорят взрослым: «я ещё ребёнок, не трогай меня!». Щенки плюхаются на живот, подгибают хвостик, вылизывают старшим губы, жеребята закладывают уши, открывают и закрывают рот, телята отворачивают голову — у каждого вида свои особенные жесты. Увидев такие сигналы, взрослые особи отступают и перестают злиться.
Конечно, если малыш переходит все рамки дозволенного и начинает перегибать палку, старшие могут слегка проучить негодника. Речь не идёт о физическом воздействии — детёныша слегка треплют и ставят на место, чтобы успокоить.
Реальные наказания за проступки начинаются вместе с половым созреванием животины. Когда их гормоны бушуют, взрослые перестают воспринимать их как малышей. В это же время щенячья лицензия истекает. Малыш превращается в подростка и начинает свою борьбу за место в иерархической лестнице.
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