Щенячья лицензия – это особый закон природы, защищающий детей от насилия

Щенячья лицензия — вовсе не задумка жадных бюрократов. Это подарок от самой природы! Поэтому и существует она не только в человеческом обществе. Практически все животные, ведущие стадный, стайный, табунный, косячный и прочие виды групповой жизнедеятельности в уставе своего сообщества имеют эту самую лицензию. Так в чём же её суть?

Если говорить простыми словами, то щенячья лицензия — это право детёныша безнаказанно безобразничать. В разумных пределах, естественно. Малышня может по-всякому доставать взрослых, заигрывать с ними, кричать, пищать, бегать, беситься и творить почти всё, что их ребячьему настроению вздумается.