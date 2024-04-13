Уховёртка: главный страх детства. Так ли она опасна на самом деле?

Наступлению весны рады, пожалуй, все... Кроме владельцев частных домов, ведь им снова придется столкнуться с их самым лютым кошмаром – уховертками! Это существо, которое способно лишь одним своим видом заставить визжать даже здоровенных мужиков, но так ли оно опасно на самом деле?
Начнем с коротенького ликбеза. В народе эту жуть на ножках называют двухвосткой, что не совсем правильно. Дело в том, что настоящие двухвостки относятся к скрыточелюстным, а уховертки являются представителями отряда кожистокрылых. Что там говорить, настоящая двухвостка выглядит довольно жалко и вряд ли кого сможет напугать:
Почему же наше домашнее чудище называют уховерткой? В народе принято считать, что уховертка способна забраться в ухо спящего человека и покусать его изнутри, повредив барабанную перепонку, но этот миф легко разрушить хотя бы даже с лингвистической точки зрения.
На английский язык слово уховертка можно перевести как earwig, а если быть точнее, то у нас это название появилось путем перевода английского слова, да ещё и миф про барабанные перепонки достался в комплекте. Считается, что само слово earwig могло образоваться от earwing, что можно перевести как "крыло в форме уха", что явно указывает на необычную форму крыльев этого насекомого.
С точки зрения биологии миф про барабанные перепонки и уховерток тоже выглядит, как какая-то фикция. Дело в том, что герои этой статьи действительно любят прятаться в укромных местах, однако случаи нахождения их в ушах фиксировались крайне редко, так редко, что считайте, что таких случаев вообще почти не было.
Настолько жуткая тварь не может оказаться безвредной, скажете вы и будете совершенно правы! Уховертки нажили себе дурную славу тем, что они любят попортить растения в огороде, оставляя дырки в их листьях, под удар попадает картофель, томаты, капуста, горох и многое другое.
Она любит поживиться и плодами, но, справедливости ради, стоит сказать, что выбирает она в основном либо треснутые экземпляры, либо те, которые уже были ранее повреждены птицами.
При всем своем ужасном виде и поведении приносит уховертка и пользу. Она калечит огородный урожай, а взамен поедает других вредителей, вроде тли. Однако это никак не способно обелить репутацию этого червяка с кусачками на заднице, ведь вреда она наносит куда больше.
Мы уже выяснили, что на уши коварная букашка не покушается, но два гвоздя на конце её тушки всё равно могут быть использованы против человека и тут люди, живущие в частных домах не дадут мне соврать – уховертки довольно ощутимо кусаются, если почувствуют, что им угрожает опасность.
За такой укус сапиенсы всегда готовы обрушить на насекомое всю ярость и мощь комнатного тапка. Убить их с первого раза удается редко, спасает прочный хитиновый панцирь. Но в вопросе уничтожениях уховерток люди, укушенные ими, проявляют завидное упорство.
Если подвести итоги, то можно сказать, что серьезного вреда здоровью животинка нанести не может, однако ее нестандартная красота придется по душе не каждому. Давайте на чистоту – она не настолько опасна, чтобы при её виде биться в припадках, нам просто не нравится, как она выглядит. Ну а товарищи-огородники имеют полное право ненавидеть эту живую открывашку по понятным причинам.
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