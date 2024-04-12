«Бездонные сумки» в щеках: рот обычного хомяка может напугать, если задуматься

Как же мне не хватает встроенных в тело карманов! Вот пришёл ты на пляж, положил паспорт и ключи в пакетик, пакетик спрятал в пупочек и плавай себе спокойно, самое важное не украдут. И у меня для вас есть две обидных новости. Первая из них — такие карманы существуют, защёчные мешки называются.
А вторая — наша эволюция свернула немножко не туда, поэтому мешочков мы лишились. У наших близких родичей, мартышек, защёчные мешочки в наличии и используются по назначению: для хранения всяких вкусностей, которые сейчас есть не хочется. Но, честно говоря, их защёчные мешки далеки от идеала. У них маленькая вместимость, а слюна обязательно намочит всё, что ты в них сложил.
То ли дело мешки гоферов и мешотчатых прыгунов — грызунов из Северной Америки. Их защёчные мешки представляют собой кожистые карманы, входы в которые открываются СНАРУЖИ щёк, а не изнутри. По меркам микроскопических грызунов их встроенные тайники просто огромны. Чтобы доставать оттуда пищу, им пришлось даже придумывать специальные мышцы, которые выворачивают мешки наружу.
Но самые лучшие защёчные мешки придумали хомяки. Они модифицировали жевательные мышцы, которые отличаются своей эластичностью. Но грызуны так прокачали растяжимости кожи щёк, что могут запихнуть в них ненормальное количество пищи. Обыкновенный хомяк, например, способен утащить во рту до 50 грамм семян и орехов. Его голова увеличивается в два, а то и три раза! При том что сами грызуны весят от 120 до 140 граммов.
Максимально забив мешки вкусностями, хомячки бегут в свои норы и выкладывают пищу там. Причём у грызуна нет никакого чувства меры, он сохранит всё, что сможет выдрать из лап матери-природы. Если хомяк невезуч или слаб, то он утащит 500-600 грамм зёрен. Но некоторые из них умудряются запасти до 90 килограмм зёрен, гороха, клубней и корнеплодов!
Но в домашних условиях запасливость грызуна становится проблемой. Инстинктивно хомяк набивает рот всем, что ему попадётся: бумагой, подстилкой, ватой. Всё это добро прилипает к стенкам мешков и закупоривает их. Из-за этого хомячки часто оказываются на приёме у ветеринаров — защечные мешки воспаляются и выпадают.
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