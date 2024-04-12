«Бездонные сумки» в щеках: рот обычного хомяка может напугать, если задуматься

Но самые лучшие защёчные мешки придумали хомяки. Они модифицировали жевательные мышцы, которые отличаются своей эластичностью. Но грызуны так прокачали растяжимости кожи щёк, что могут запихнуть в них ненормальное количество пищи. Обыкновенный хомяк, например, способен утащить во рту до 50 грамм семян и орехов. Его голова увеличивается в два, а то и три раза! При том что сами грызуны весят от 120 до 140 граммов.