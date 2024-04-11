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Чем опасен пал травы

Чем опасен пал травы

Автор:
11 апреля 2024 09:21
Сообщество : Животные
Метки: весна   животные   огонь   природа   трава   факты   фото   
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Начнём с самого простого — с пожарной опасности. Любое взаимодействие с огнём на большой сложноконтролируемой территории чревато стихийным бедствием, где вместо пятачка у вас на огороде выгорят километры степи, леса и населённых пунктов.

Зелени — мало, попутного ветра — много, и пламя становится неконтролируемым. Его языки сжирают всё живое.

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Раз заговорили про жизнь, то вспомним, что помимо ненавистных клещей на лугу живёт ещё тьма других постояльцев. Вместе с травой в пале горит вся экосистема!

Бесчисленное число насекомых, мелких птиц, животных и их детёнышей. Зайчата и ежата, синички и чибисы, ящерки и жабки, муравьи и божьи коровки — все они погибают в дыму и гари без возможности спастись. Тысячи жизней, унесённых бессмысленно и беспощадно. Даже если несчастной зверушке повезло не сгореть заживо, она погибнет от угарного газа, что застелет поле густым смертоубийственным туманом.

Но самое главное — клещей вы огнём не убьёте! Более того, весенний пал увеличивает количество паразитов. Во-первых, подавляющее большинство клещей живёт у лесных опушек. Там, где пал не проводят. Во-вторых, те кровососы, что обжились на поле, прячутся под землю при любом шухере. Идеальное место, чтобы скрыться от пожаров. И самое главное: в загубленной экосистеме у клещей не остаётся естественных врагов! На сгоревшей территории нет ни птиц, ни рептилий, ни насекомых, которые охотятся на паразита. А значит, никто не помешает вредоносным гадам продолжить свой род и наплодить до 17 000 яичек!

Может быть, пал травы хотя бы для новой растительности полезен? Тоже нет. А всё из-за того, что во время поджога страдает корневая система многолетников и погибают семена — сгорают или портятся от высоких температур. Самые нежные виды больше не взойдут, и биоразнообразие растительных видов упадёт.

Удобрение почвы отмершими частями растений тоже гораздо эффективнее, чем зола. При сгорании, например, в атмосферу высвобождается весь азот, который мог бы вместе с опавшими растениями попасть в почву и принести пользу. Также при высоких температурах страдает и полезная микрофлора. Бактерий, которые помогали бы местным растениям бороться с болезнетворными организмами, становится меньше. А те, что выживают, становятся заметно слабее.

С какой стороны не посмотри, пал травы не приводит ни к чему хорошему. Переходите на сторону добра, отговаривайте поджигателей и спасайте тысячи невинных жизней!

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Метки: весна   животные   огонь   природа   трава   факты   фото   
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Miralanim
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