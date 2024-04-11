Чем опасен пал травы

Но самое главное — клещей вы огнём не убьёте! Более того, весенний пал увеличивает количество паразитов. Во-первых, подавляющее большинство клещей живёт у лесных опушек. Там, где пал не проводят. Во-вторых, те кровососы, что обжились на поле, прячутся под землю при любом шухере. Идеальное место, чтобы скрыться от пожаров. И самое главное: в загубленной экосистеме у клещей не остаётся естественных врагов! На сгоревшей территории нет ни птиц, ни рептилий, ни насекомых, которые охотятся на паразита. А значит, никто не помешает вредоносным гадам продолжить свой род и наплодить до 17 000 яичек!