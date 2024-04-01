Предсказания Йохана Галтунга о России, США и о человечестве в целом. Чего ждать от 21-го века?

В 1985 году он заявил, что в течение 7 ближайших лет распадётся СССР.

В 1996 году Йохан Галтунг с точностью до дня предсказал теракты 11 сентября в США.

В том же году норвежец в интервью сказал, что Чеченская война закончится полным присоединением региона к России и господством этой страны в кавказском регионе.

В 2003 году Галтунг предостерёг Европу и США от вмешательства в дела Ближнего Востока и агрессивной политики в отношении мусульман и арабов. Он предрёк возникновение исламского движения, которое будет бороться с христианством и политикой Запада.

В 2006 году ученый объявил о том, что в ближайшие десятилетия в Европе возникнет масштабный конфликт, который приведёт Россию к процветанию, а США, Францию и Германию к разрухе, прежде всего политической и экономической.

В 2012 году Галтунг заявил, что Турция, Китай, Россия и страны арабского мира создадут единый экономический базис для формирования новой банковской системы в мировом масштабе, так как доллар и в целом американская экономическая модель рухнет в первой трети 21 века.

В 2014 году он высказался о начале эпохи эпидемий и войн, которая продлится до 2040-го года.

На своих пресс-конференциях норвежец рассказывал о необходимости Европы повернуться к России, пока ещё не поздно и отказаться от американского вмешательства во внутренние дела евразийского общества.

По словам Йохана, процветание России начнётся с 2023 года, тогда как крах США – с 2020 года. Изначально это не будет ощущаться, но с каждым годом разрыв в социальном плане, экономическом, военном между Россией и США будет сокращаться, а к 2025 году по многим параметрам Россия уже обгонит Францию и Германию. Окончательно сформировавшийся экономический союз Турции, Китая, России и стран арабского мира свергнет западную модель в 2035-2037 году.

США к тому моменту разделятся на четыре конфедеративных области, две из которых будут ядерными, а две других – нет. Внутренний конфликт между ними приведёт к взаимным ядерным ударам и уничтожению западных штатов Америки.

В это время благосостояние европейцев рухнет окончательно. После экономической «гибели» США партнёром Европы в экономическом плане станут Индия, Япония, Австралия и Израиль.

Данный блок станет новым аналогом к тому моменту развалившегося НАТО. Из-за этого обострится конфликт между Индией и Пакистаном, Индией и Китаем. В отличие от противостояния России и США, там угроза начала Третьей мировой войны будет гораздо более реальной. Всё это сможет остановить мудрый политик, который окончательно прекратит все разногласия в Евразии. Галтунг считал, что им станет будущий президент России.

Новая финансовая система с центром в Китае заменит все национальные валюты. Наконец произойдёт окончательное формирование единой валюты во всём мире и, соответственно, единой банковской системы. Но случится это не раньше 2060 года.

США после краха, разрухи, внутреннего межконфедеративного ядерного конфликта вновь станет единым государством к концу 21 века. Но мировое правительство запретит державе быть ядерной.