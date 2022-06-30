Бесконечный апокалипсис: калейдоскоп предсказаний Конца Света, который никогда не кончится

Конец света, без сомнения, была, есть и будет одной из самых популярных для обсуждения тем. То ли людям нравится прогнозировать катастрофы и верить в них, то ли сильные мира сего подсуетились, чтобы посеять панику, но факт остаётся фактам – люди издавна верили в неминуемую гибель человечества.
Впервые конец света упоминался в 7 веке до н.э. в Древнем Риме, где жители ожидали крушение города в 120-ю годовщину основания. Всему виной миф, что якобы Ромулу явились 12 орлов, символизировавших продолжительность жизни. Одну птицу приравняли к 10 годам, однако магия числа не сработала, и Рим существует по сей день, несмотря на все события, через которые ему пришлось пройти.
Позже историю заполнили предсказания по поводу второго пришествия Христа. Практически все христианские церкви как ждали, так и продолжают ждать это событие. По крайней мере, прошлые прогнозы оказались неудачными.
Например, впервые его появление ждали через тыс. лет после смерти, то есть в 1033 году. В 19 веке секта «Общество последователей Библии» уже давала другой прогноз, подсказки на который якобы имелись в священном писании.
Правда, некоторые устраивали из этого забавные мистификации, как один фермер в 1806 году в английском Лидсе. Благодаря его шутке многие поверили, что курица несла яйца с надписью «Христос в пути», знаменуя скорый конец света.
Ждали явление Господа и гораздо позже. Например, в 1994 году это предсказывал американский проповедник Гарольд Кемпинг.
Вот только ни он, ни его сторонники не дождались гибели Земли, поэтому перенесли дату на 2011 год. При этом он каждый раз устраивал концу света глобальную рекламную компанию. Естественно, на деньги из пожертвований.
Однако не только сторонники религии делились прогнозами. Этим же занимались астрономы и астрологи, видевшие «знаки» неминуемого парада планет, приближающихся огромных астероидов или планет-невидимок. Если с последними всё понятно, то первое часто сопровождалось огромным количеством заблуждений.
Многие ошибочно думают, что конец света настанет, когда планеты выстроятся в одну линию, что просто невозможно. Да, парады планет действительно бывают, правда, неполные. Подобное было в 1774, 1919 и 2000 годах. Однако предсказания тех, кто обратил внимание на это «странное явление», так и не сбылись.
К слову, 2000-ый многие считали переломным, поскольку с ним наступило новое тысячелетие. Интерес к нему подогревали и многие научно-фантастические фильмы, вышедшие раньше. Именно в этот год прогнозировали конец света для компьютеров, с последующими ядерными взрывами. А всему виной магия числа 01.01.00.
Предсказывали и появление второй Луны, и тот самый парад планет, и падение астероида. В общем, прогнозов хватало, однако человечество прожило этот год. Хотя готовились все тщательно: продажи оружия и провизии выросли, поскольку многие собирались переживать его в убежищах.
Ну а дальше было только больше. В 2001 году ждали, что Землю засосёт в чёрную дыру, а двумя годами позже – планета распадётся на части. В июне, а именно 6 числа 2006 года также прогнозировали конец света из-за изобилия дьявольских цифр.
К чёрной дыре вернулись в 2008 году, когда запустили Большой адронный коллайдер. Отменили апокалипсис и в 2012 году, и продолжают это делать дальше. Когда же теперь ждать новые концы света?
В 2036 году учёные прогнозируют столкновение с астероидом Апофисом. Ждут кончину человечества и в 2060 году, основываясь на прогнозах Ньютона, сделанных ещё в 18 веке. Еврейский философ Авраам бен Меир ибн Эзраеще в 12 столетии спрогнозировал конец эпохи Солнца на 2242 год. То же самое сделал и всем известный Нострадамус, перенеся дату на 3797 год.
А вы верите в конец света? Если да, то когда, по-вашему, он настанет?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Третье тысячелетие началось 1 января 2001 года, а не 2000. Проблема с компьютерами была не в "магии числа 01.01.00", а в переполнении двух-символьного представления года в древнем софте. Из-за этого, написанный криворукими программерами и плохо оттестированный код теоретически мог заглючить.
Как пустить страну в расход.
Аннотация:
Одному мудиле не давало покоя лавры "победителя". Поэтому под надуманным предлогом он используя свое служебное положение напал на суверенное государство. Когда мудила понял, что это конец, то с помощью своих соратников, убеждает население, что все идет по плану. В крайнем случае попадут на небо (гарантия 100%)