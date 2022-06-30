Бесконечный апокалипсис: калейдоскоп предсказаний Конца Света, который никогда не кончится

Позже историю заполнили предсказания по поводу второго пришествия Христа. Практически все христианские церкви как ждали, так и продолжают ждать это событие. По крайней мере, прошлые прогнозы оказались неудачными.

Например, впервые его появление ждали через тыс. лет после смерти, то есть в 1033 году. В 19 веке секта «Общество последователей Библии» уже давала другой прогноз, подсказки на который якобы имелись в священном писании.