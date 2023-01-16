Пророчества Нострадамуса на 2023 год: серьёзная угроза или книжный бред?

Сказать невозможно, однако узнать, что написано в книге – вполне реально.

В его четверостишьях, называемых «катренами», нет чётки дат, однако исследователи установили некий порядок толкования, совпадающий с текущим годом. Что же там сказано?

Так, например, он заявил, что этот год станет последним для Папы Франциска, смена которого станет настоящим фиаско, а Рим будет разрушен. Правда, католическая церковь уже давно катится куда-то не в том направлении.