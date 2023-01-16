Пророчества Нострадамуса на 2023 год: серьёзная угроза или книжный бред?

500 лет назад Нострадамус написал всеми известную книгу «Пророчества», содержащую 942 прогноза на будущее. Каждый год «эксперты» и «любители теорий заговора» отсылаются к ней, пытаясь найти совпадения. Есть ли попадания на 2023 год?
Сказать невозможно, ведь зачастую люди ищут «предсказания» в уже прошедших событиях, однако многие убеждены, что 70% пророчеств уже воплотились в жизнь…
Сказать невозможно, однако узнать, что написано в книге – вполне реально.
В его четверостишьях, называемых «катренами», нет чётки дат, однако исследователи установили некий порядок толкования, совпадающий с текущим годом. Что же там сказано?
Так, например, он заявил, что этот год станет последним для Папы Франциска, смена которого станет настоящим фиаско, а Рим будет разрушен. Правда, католическая церковь уже давно катится куда-то не в том направлении.
Пообещали нам и глобальное потепление на 40 лет с большими наводнениями (хотя это прогнозируют ежегодно). Мол, на этот раз точно рыба закипит, что вызовет борьбу населения за ресурсы и желание мигрировать в поисках лучшей жизни.
Верится с трудом, ведь подобный конец планеты по нескольку раз пророчили и кучки шарлатанов мелкого пошиба. Но, судя по поведению европейских экоактивистов, на кого-то это оказывает серьёзное влияние.
Упомянул в своих «катренах» Нострадамус и «свет, падающий на Марс». Кто-то охарактеризовал это как ретроградное движение планет, другие же теплят надежду, что в этом году всё-таки достигнут красной планеты и, возможно, заселят в будущем.
Правда, подобными амбициями уже давно грезит Илон Маск. Может и он предсказатель?
Прогнозирует Нострадамус и волнения в США. Якобы американцы выйдут протестовать против президента, что повлечёт за собой гражданские беспорядки новых высот. В особенности, бедные против богатых. Может ли подобное быть?
Касаемо президента – вполне. Ведь после BLM там периодически находят новые причины «поискать свободу», сжигая и круша всё на своём пути.
Ну, и самое интересное – прогнозы на военные конфронтации. По его словам, войска (правда, неясно чьи) будут стоять вокруг большого города Европы, что создаёт угрозу 3-й мировой войны вплоть до 2024 года. А ещё и мусульманский мил будет конфликтовать, используя яды. К счастью, про ядерную угрозу Нострадамус не упоминал.
Учитывая то, что за последние годы страны по всему миру то и дело конфликтуют, подобное «предсказание» можно приписать под многое. Тем не менее, кто-то воспринимает это с опаской, однако чаще всего пророчества обсуждают уже после того, как что-то произошло, выискивая подходящие под описание прогнозы.
А вы верите в предсказания? Или тоже придерживаетесь мнения, что «эксперты» просто выдергивают книжные описания, подстраивая их под ситуацию?
Источник:
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Меня все время на картах улыбало гадание.
Бубновый валет встречается с трефовой дамой и ждет их дорога дальняя и потом казенный дом.
Что это, и как можно понимать - как хочешь, так тебе в уши и нальют.
Еще одну вещь я почему-то запомнила очень хорошо. Он пишет, что третья мировая война начнется, когда красные объединятся с мусульманами. Что бы это значило? Кто такие красные?
А вообще читать его очень сложно, а уж тем более разбираться в образах и символике.
.. никто не сказал наперед .. конкретно .. что будет и когда ..
только пустопорожние намеки=измышления ..
которые .. хитро/скользкие судари, трактуют так .. чтоб им денег более перепало ...
Красная звезда РККА символизирует Марс, красную планету, старше Земли и на которой, соответственно, наступил коммунизм.