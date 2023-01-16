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Пророчества Нострадамуса на 2023 год: серьёзная угроза или книжный бред?

Пророчества Нострадамуса на 2023 год: серьёзная угроза или книжный бред?

Автор:
16 января 2023 23:45
Метки: 2023 год   Нострадамус   бредни   предсказания   пророчества   теории заговора   
1602
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500 лет назад Нострадамус написал всеми известную книгу «Пророчества», содержащую 942 прогноза на будущее. Каждый год «эксперты» и «любители теорий заговора» отсылаются к ней, пытаясь найти совпадения. Есть ли попадания на 2023 год?

Сказать невозможно, ведь зачастую люди ищут «предсказания» в уже прошедших событиях, однако многие убеждены, что 70% пророчеств уже воплотились в жизнь…

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Сказать невозможно, однако узнать, что написано в книге – вполне реально.


В его четверостишьях, называемых «катренами», нет чётки дат, однако исследователи установили некий порядок толкования, совпадающий с текущим годом. Что же там сказано?


Так, например, он заявил, что этот год станет последним для Папы Франциска, смена которого станет настоящим фиаско, а Рим будет разрушен. Правда, католическая церковь уже давно катится куда-то не в том направлении.

Пообещали нам и глобальное потепление на 40 лет с большими наводнениями (хотя это прогнозируют ежегодно). Мол, на этот раз точно рыба закипит, что вызовет борьбу населения за ресурсы и желание мигрировать в поисках лучшей жизни.

Верится с трудом, ведь подобный конец планеты по нескольку раз пророчили и кучки шарлатанов мелкого пошиба. Но, судя по поведению европейских экоактивистов, на кого-то это оказывает серьёзное влияние.


Упомянул в своих «катренах» Нострадамус и «свет, падающий на Марс». Кто-то охарактеризовал это как ретроградное движение планет, другие же теплят надежду, что в этом году всё-таки достигнут красной планеты и, возможно, заселят в будущем.

Правда, подобными амбициями уже давно грезит Илон Маск. Может и он предсказатель?


Прогнозирует Нострадамус и волнения в США. Якобы американцы выйдут протестовать против президента, что повлечёт за собой гражданские беспорядки новых высот. В особенности, бедные против богатых. Может ли подобное быть?

Касаемо президента – вполне. Ведь после BLM там периодически находят новые причины «поискать свободу», сжигая и круша всё на своём пути.


Ну, и самое интересное – прогнозы на военные конфронтации. По его словам, войска (правда, неясно чьи) будут стоять вокруг большого города Европы, что создаёт угрозу 3-й мировой войны вплоть до 2024 года. А ещё и мусульманский мил будет конфликтовать, используя яды. К счастью, про ядерную угрозу Нострадамус не упоминал.

Учитывая то, что за последние годы страны по всему миру то и дело конфликтуют, подобное «предсказание» можно приписать под многое. Тем не менее, кто-то воспринимает это с опаской, однако чаще всего пророчества обсуждают уже после того, как что-то произошло, выискивая подходящие под описание прогнозы.


А вы верите в предсказания? Или тоже придерживаетесь мнения, что «эксперты» просто выдергивают книжные описания, подстраивая их под ситуацию?

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Метки: 2023 год   Нострадамус   бредни   предсказания   пророчества   теории заговора   
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27k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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6k
Allmaster 57 минут назад
Любое слово истолковать как хочешь можно. Ибо спроса то нет.
Меня все время на картах улыбало гадание.
Бубновый валет встречается с трефовой дамой и ждет их дорога дальняя и потом казенный дом.
Что это, и как можно понимать - как хочешь, так тебе в уши и нальют.
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63k
doker 2 часа назад
Особенно про Америку улыбнуло. Её в те времена только колонизировать начали.
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12k
кира 2 часа назад
В предсказания конкретно по годам не верю. В конце 80-х мне подарили полное собрание катренов Нострадамуса, правда, на латыни с переводом на немецкий. Читать их от корки до корки как справочник или роман невозможно. Даже если он называет страну, о событиях в этой стране говорит часто символически и не называет конкретных дат. Эти предсказания можно привязать к очень многим событиям. Например, он пишет о пожарах в Париже, предшествующих началу третьей мировой войны. Что это за пожары? Каков их масштаб? Непонятно. Еще он пишет о бегстве папы из Ватикана. Это тоже входит в раздел предсказаний о начале третьей мировой войны. Пока никто никуда не бежит.
Еще одну вещь я почему-то запомнила очень хорошо. Он пишет, что третья мировая война начнется, когда красные объединятся с мусульманами. Что бы это значило? Кто такие красные?
А вообще читать его очень сложно, а уж тем более разбираться в образах и символике.
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3k
Директор свежего воздуха 2 часа назад
Математик Сидик Афган кажется нашел формулу Бога и с помощью математики предсказывает события покруче Ванги. Казалось бы, сейчас интернет пестрит предсказателями всех сортов, но этот человек настолько крут, что себе не принадлежит, его признали и охраняют как достояние всего человечества.
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16k
Bill 2 часа назад
Т.е. Ванга уже не авторитет что ли?
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939
Graboid 2 часа назад
<<книжный бред>> == 100%
.. никто не сказал наперед .. конкретно .. что будет и когда ..
только пустопорожние намеки=измышления ..
которые .. хитро/скользкие судари, трактуют так .. чтоб им денег более перепало ...
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29k
Андрей Иванов 2 часа назад
Упомянул в своих «катренах» Нострадамус и «свет, падающий на Марс». Кто-то охарактеризовал это как ретроградное движение планет, другие же теплят надежду, что в этом году всё-таки достигнут красной планеты и, возможно, заселят в будущем.

Красная звезда РККА символизирует Марс, красную планету, старше Земли и на которой, соответственно, наступил коммунизм.
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607
Rom 2 часа назад
Выпивал он маловато. Или многовато. И все.
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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