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Гороскоп от Симпсонов: ждём в 2024 году появления СССР-2, победу Трампа и большую заваруху

Гороскоп от Симпсонов: ждём в 2024 году появления СССР-2, победу Трампа и большую заваруху

Автор:
29 января 2024 22:45
Сообщество : Кино
Метки: СССР   Трамп   америка   предсказания   прогнозы   сериал   симпсоны   
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Создатели сериала "Симпсоны" прославились своими предсказаниями не меньше, чем незабвенный наш Владимир Вольфович. Каким-то непонятным образом они спрогнозировали президентство Трампа, теракт 11 сентября, COVID, Apple Watch, финалистов ЧМ, землетрясение-2023 в Турции, войну в Сирии и многое другое, в том числе, на стартовавший недавно 2024-й год.

Сами создатели убеждают, что ничего сверхъественного в сериале нет. Они уверяют: все предсказания работают по принципу случайного совпадения, так что, мол, не стоит воспринимать это всерьез. Но все же последовательные удачные предсказания не могут не удивлять.

Судите сами:

Эпидемия COVID в Симпсонах была предсказана в далёком 1993 году, в 4-м сезоне сериала (эпизод 21). Сбылось предсказание в 2020-м.

Атака на башни-близнецы была упомянута в 1997 году, в 9-м сезоне (эпизод 1), сбылось пророчество в 2001-м.

Президентство Трампа Симпсоны предсказали в 11-м сезоне (эпизод 17, 2000 г). Трамп стал президентом в 2016-м.

Вы не поверите, но на 2024 год много лет назад они снова предсказали победу Трампа на выборах-2024 - после чего, как уверяют, должна начаться знатная заварушка (гражданская война?), а статуя Свободы обрушится и уйдет под воду.

Также на 2024 год "запланированы "Олимпийские игры во Франции (уже сбылось) и возрождение СССР-2.0 (отрывок с Лениным и парадом на Красной площади, вышедший в 1996 году).

А еще в далеком 2014 году Симпсоны показали карту СССР-2024, в который входят все 15 бывших республик, включая Украину, Грузию и Прибалтику. Судя по карте, Союз ещё и "прирос" Финляндией, Швецией и Норвегией.

Правда, после появления нового СССР в мультфильме говорится про "доллар за 7, 20, 100, тысячу рублей" - но в соцсетях шутят "что такое доллар по сравнению с Империей?".

Датой появления новой сверхдержавы называется "79-й забег вокруг школы". Судя по всему, речь идёт о 79-м заседании Генассамблеи ООН, которое пройдет в сентябре 2024 года (забег вокруг школы - потому, что "собрания в ООН бесполезны с точки зрения движения и прогресса, а участники возвращаются туда, откуда они начали свой путь").

А ещё там было про создание "Независимой республики Техас" ( на 2025-2026 годы)...

Речь идёт о девятой серии ​​23-го сезона, вышедшей в эфир в 2011 году. Эпизод называется «Праздники минувшего будущего». Сюжет повествует о событиях в будущем, где один из персонажей мультипликационного сериала использует телепорт. Перед героиней «Симпсонов» аппаратом воспользовались двое, при этом местом назначения одного из них являлась «Независимая республика Техас».

"Симпсоны" появились на экранах больше 30 лет, в 1989 году. С тех пор вышло 34 сезона, 740 серий. Мультсериал в сатирическом ключе показывает жизнь семейства Симпсонов, которая состоит из Гомера, Мардж, Барта, Лизы и Мэгги, и других жителей вымышленного городка Спрингфилд, высмеивая многие клише и стереотипы, такие как стиль жизни "среднего американца", особенности мировых культур в целом, знаменитостей. В сериале часто затрагиваются такие скользкие вопросы, как политика и религия: в частности, поднимались темы однополых браков, борьбы дарвинистов и креационистов, войны в Ираке, политкорректности, феминизма, права граждан на оружие, легализации наркотиков.

Возможно, точность прогнозов можно объяснить тем, что над сериалом трудятся настоящие интеллектуалы. Среди десятков сценаристов "Симпсонов" – выпускники престижных университетв, таких как Гарвард, - пишут ИноСМИ.

Ветеран шоу Эл Джин, который работает над ним с самого начала, закончил этот вуз с отличием, получив степень бакалавра математики. Стюарт Бернс с отличием окончил университет со степенью бакалавра математики, защитив дипломную работу на тему "Структура групповой алгебры", а затем получил степень магистра в Калифорнийском университете в Беркли. Дэвид Коэн с отличием окончил со степенью бакалавра физики, а затем получил степень магистра компьютерных наук в Калифорнийском университете в Беркли. Джефф Уэстбрук специализировался в области физики и истории науки, в конечном итоге получив степень доктора компьютерных наук в Принстонском университете, где он представил докторскую диссертацию под названием "Алгоритмы и структуры данных".

Можно сказать, что Создатели сериала собрали некоторых из лучших и умнейших людей Америки и бросили их в одну комнату, чтобы они держали руку на пульсе и тщательно изучали текущий ландшафт в сатирических целях. При наличии достаточного времени – и учитывая повторяющиеся мотивы, например, тот же Трамп, грозящийся баллотироваться в президенты США – они обязаны „предвидеть” события. Также „пророчество о Трампе” является лучшим примером того, как Соединенные Штаты становятся неотличимы от сатиры. По сути авторы сериала часто делают точные политические прогнозы. Словом, Симпсоны не занимаются предсказанием будущего, а скорее очень внимательно относятся к текущим событиям

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Метки: СССР   Трамп   америка   предсказания   прогнозы   сериал   симпсоны   
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7  комментариев
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37k
Андрей Иванов Час назад
Всё просто. "Предсказания" в мульте делаются не любые, а принципиально возможные из имеющихся на момент изготовления фактов. Трамп уже тогда стремился к президентству, башни-близнецы визитная карточка, поэтому террористы выберут скорее его и т.д. Причём "предсказаний" таких налеплена масса, какой-нибудь да сбудется. Плюс, мульт популярный, смотрят многие. Поэтому на выборах какое то количество голосов за Трампа отдали потому, что подсознание вспомнило мульт. На принципиального противника Трампа такое не подействует, а на колеблющегося или кому вообще пофиг кого такое может подтолкнуть к решению. Таже фигня с отделением Техаса. Разговоры идут давно. Кому то было пофиг, но в ключевой момент всплыла память от мульта "жопу занавесками не вытирать! - А это идея!". И т.д. и т.п.
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15k
Александр Минуту назад
В одном из первых сезонов, когда Гомер решил открыть свой бизнес и купил компьютер, на экране монитора была открыта именно эта статья! Просто монитор был не виден зрителю. Короче, в Симпсонах это уже было)))
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199
Деньги Есть 15 минут назад
"Также на 2024 год "запланированы "Олимпийские игры во Франции (уже сбылось) и возрождение СССР-2.0"

Получается, времени на раскачку у нас нет. До конца 2024 года осталось 11 месяцев. Что бы предсказание сбылось, надо уже начинать возрождать.
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13k
Copycat 55 минут назад
ну 50% картинок "было в симпоснах" в интернете это банальный фотошоп

однако про отделение Техаса, Трампа президента (серия где Лиза была президентом США) это точно было я помню как и про то что Россия превратилась в ссср сказав в ООН "Мы пошутили", я то смотрел все серии кроме последниех сезонов которые УГ откровенное (последние 10 сезонов) а в остальнмо лучше проверять
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12k
zlopisec Час назад
Да... Всё это уже было в Симпсонах....
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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