Гороскоп от Симпсонов: ждём в 2024 году появления СССР-2, победу Трампа и большую заваруху

Сами создатели убеждают, что ничего сверхъественного в сериале нет. Они уверяют: все предсказания работают по принципу случайного совпадения, так что, мол, не стоит воспринимать это всерьез. Но все же последовательные удачные предсказания не могут не удивлять.

Судите сами:

Эпидемия COVID в Симпсонах была предсказана в далёком 1993 году, в 4-м сезоне сериала (эпизод 21). Сбылось предсказание в 2020-м.

Атака на башни-близнецы была упомянута в 1997 году, в 9-м сезоне (эпизод 1), сбылось пророчество в 2001-м.

Президентство Трампа Симпсоны предсказали в 11-м сезоне (эпизод 17, 2000 г). Трамп стал президентом в 2016-м.

Вы не поверите, но на 2024 год много лет назад они снова предсказали победу Трампа на выборах-2024 - после чего, как уверяют, должна начаться знатная заварушка (гражданская война?), а статуя Свободы обрушится и уйдет под воду.