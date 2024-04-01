«Общая сумма составляет 100 трлн рублей»: судебный пристав арестовал счета собственников крупнейшего российского производителя макарон «Макфа»

На прошлой неделе Генпрокуратура потребовала национализировать «Макфу» - лидера отечественного рынка по производству макарон. Её учредителей и собственников - Белоусова и Юревича - подозревают в использовании служебного помещения. Оба были видными госслужащими: Юревич - мэром Челябинска, а потом и губернатором области, Белоусов - депутатом ГД.

По версии следствия, они получали льготные кредиты, субсидии и участки под постройку. Использовали их для развития бизнеса и богатели. В деле участвовали и родственники этих персон.