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«Общая сумма составляет 100 трлн рублей»: судебный пристав арестовал счета собственников крупнейшего российского производителя макарон «Макфа»

«Общая сумма составляет 100 трлн рублей»: судебный пристав арестовал счета собственников крупнейшего российского производителя макарон «Макфа»

Автор:
01 апреля 2024 17:28
Сообщество : Криминал
Метки: Макфа   арест   генпрокуратура   макароны   следствие   состояние   
4427
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Эта фантастическая цифра превышает всю рублёвую массу, которая сейчас в обращении.

На прошлой неделе Генпрокуратура потребовала национализировать «Макфу» - лидера отечественного рынка по производству макарон. Её учредителей и собственников - Белоусова и Юревича - подозревают в использовании служебного помещения. Оба были видными госслужащими: Юревич - мэром Челябинска, а потом и губернатором области, Белоусов - депутатом ГД.

По версии следствия, они получали льготные кредиты, субсидии и участки под постройку.  Использовали их для развития бизнеса и богатели. В деле участвовали и родственники этих персон.

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«Макфа» - огромный производственный холдинг, пятый в мире по объёму мощностей. Теперь её активы могут перейти в собственность государства. А пока, суд Челябинска арестовал акции предприятия и всех связанный с ней компаний: «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаза», «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов».

Арестовали и счета зятя Белоусова.

Постановлением судебного пристава-исполнителя наложен арест на денежные средства должника Чигинцева Максима Николаевича (зять, прим.), находящиеся на шести рублевых, в евро и долларах США счетах, открытых в ООО «Цифра банк». Данный документ уже направлен в кредитное учреждение для его незамедлительного исполнения. Общая сумма наложения ареста на денежные средства должника составляет 100 трлн руб.

Как высчитали такую космическую сумму - не ясно. Она больше всей рублёвой массы, которая сейчас в обращении (99,4 трлн, по данным ЦБ от 01.03.24). Видимо, позже это прокомментирует генпрокуратура.

Если данные верны, то господин Чигинцев был богатейшим человеком планеты (состояние около $1 трлн). И он с большим отрывом опережал всех этих Безосов, Гейтсов, Баффетов и Масков. Неплохой заработок на макаронах. Получается, что зять Белоусова уделал и лидера мирового списка Forbes, Бернара Арно, с его $231 млрд.

Сумму в триллион долларов должны всё-таки уточнить. Может быть даже пересчитать - сейчас она выглядит нереальной. Тут надо дождаться сообщений Генпрокуратуры.

А пока всё идёт к тому, что вскоре «Макфа» и остальной бизнес Юревича и Белоусова станут собственностью государства. Они сейчас скрываются за границей.

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Метки: Макфа   арест   генпрокуратура   макароны   следствие   состояние   
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19  комментариев
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15k
Antique computer 2 часа назад
C 1 апреля!

Уже только ленивый не написал, что это розыгрыш, и вот August решил - пора!
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33k
Kladbische 6 минут назад
Даёте мутным чувакам с жилкой предпринимательства свободу действий, следите за ними, они поднимают бизнес, бизнес забираете. Профит.

В 90-х это называлось вырастить кабанчика. Бандиты крышевали бизнесменов до определённого момента, а потом делали предложение о вхождении в долю от которого нельзя было отказаться.
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3k
РАТНИК 22 минуты назад
Все твари что живут на западе и получают сверхприбыль от российских активов должны быть лишены российского гражданства и раскулачены - как правило их запад заставляет финансировать террористов из ВСУ, иначе они получат санкции персональные.
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2k
КАКАнгел Полчаса назад
мне кажется где-то на ноль ошиблись. если с пачки макаронников он имел рублей 15 то вся планета должна питается только его макаронами уже лет 100 чтоб столько он заработал.
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4k
5010_BIRD 39 минут назад
"А вы капитализацию Макфы видели?!"
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92k
sapér Vodička 53 минуты назад
----------------подозревают в использовании служебного помещения-------------------------

Т.е. варили макароны в Гос.Думе ?
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900
MidMaster Час назад
Парни, кто пробовал Макфу? Как она?
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249
Старикашка Z MidMaster 56 минут назад
Девка -- огонь, рекомендую.
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45
Друг Человека Час назад
"Если данные верны, то господин Чигинцев был богатейшим человеком планеты (состояние около $1 трлн)."

А вы разве пропустили сегодняшнюю новость, что Гос. Банк России с 1го апреля 2024 года установил фиксированный курс рубля к доллару на отметке 100 долларов за один рубль? Так, что в статье всё правда.
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9
Андрей Час назад
...подозревают в использовании служебного помещения
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20k
Андрей 2 часа назад
"Белоусова и Юревича - подозревают в использовании служебного ПОМЕЩЕНИЯ."
Это как же они его использовали, что пришлось все счета арестовать?

(Гусары, молчать!)
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
на перевооружение всей Армии России потратили всего 20 трюлликов
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5k
Максим Макашев 2 часа назад
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2735 постов (2687 в горячем)

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