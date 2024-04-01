«Общая сумма составляет 100 трлн рублей»: судебный пристав арестовал счета собственников крупнейшего российского производителя макарон «Макфа»

Эта фантастическая цифра превышает всю рублёвую массу, которая сейчас в обращении.
На прошлой неделе Генпрокуратура потребовала национализировать «Макфу» - лидера отечественного рынка по производству макарон. Её учредителей и собственников - Белоусова и Юревича - подозревают в использовании служебного помещения. Оба были видными госслужащими: Юревич - мэром Челябинска, а потом и губернатором области, Белоусов - депутатом ГД.
По версии следствия, они получали льготные кредиты, субсидии и участки под постройку. Использовали их для развития бизнеса и богатели. В деле участвовали и родственники этих персон.
«Макфа» - огромный производственный холдинг, пятый в мире по объёму мощностей. Теперь её активы могут перейти в собственность государства. А пока, суд Челябинска арестовал акции предприятия и всех связанный с ней компаний: «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаза», «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов».
Арестовали и счета зятя Белоусова.
Постановлением судебного пристава-исполнителя наложен арест на денежные средства должника Чигинцева Максима Николаевича (зять, прим.), находящиеся на шести рублевых, в евро и долларах США счетах, открытых в ООО «Цифра банк». Данный документ уже направлен в кредитное учреждение для его незамедлительного исполнения. Общая сумма наложения ареста на денежные средства должника составляет 100 трлн руб.
Как высчитали такую космическую сумму - не ясно. Она больше всей рублёвой массы, которая сейчас в обращении (99,4 трлн, по данным ЦБ от 01.03.24). Видимо, позже это прокомментирует генпрокуратура.
Если данные верны, то господин Чигинцев был богатейшим человеком планеты (состояние около $1 трлн). И он с большим отрывом опережал всех этих Безосов, Гейтсов, Баффетов и Масков. Неплохой заработок на макаронах. Получается, что зять Белоусова уделал и лидера мирового списка Forbes, Бернара Арно, с его $231 млрд.
Сумму в триллион долларов должны всё-таки уточнить. Может быть даже пересчитать - сейчас она выглядит нереальной. Тут надо дождаться сообщений Генпрокуратуры.
А пока всё идёт к тому, что вскоре «Макфа» и остальной бизнес Юревича и Белоусова станут собственностью государства. Они сейчас скрываются за границей.
Источник:
- Суд в Москве отправил за решётку восьмого подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе"
- Одноногого пермского убийцу Бекмансурова прямо из больницы отправили в СИЗО
- Директора «Оренпарка», где упавшая карусель травмировала 20 человек, отправили в СИЗО
- Генпрокуратура потребовала национализировать крупнейшего производителя российских макарон
- "Начальник с большой дороги": суд арестовал замминистра транспорта Токарева
Уже только ленивый не написал, что это розыгрыш, и вот August решил - пора!
В 90-х это называлось вырастить кабанчика. Бандиты крышевали бизнесменов до определённого момента, а потом делали предложение о вхождении в долю от которого нельзя было отказаться.
Т.е. варили макароны в Гос.Думе ?
А вы разве пропустили сегодняшнюю новость, что Гос. Банк России с 1го апреля 2024 года установил фиксированный курс рубля к доллару на отметке 100 долларов за один рубль? Так, что в статье всё правда.
Это как же они его использовали, что пришлось все счета арестовать?
(Гусары, молчать!)