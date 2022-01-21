"Начальник с большой дороги": суд арестовал замминистра транспорта Токарева

Хищение полмиллиарда происходило не одномоментно. Речь идёт о периоде с 2016 по 2018 год. О крупном мошенничестве правоохранителям стало известно ещё в 2019 году. Но следствие полтора года топталось на месте. И только в 2021-ом, когда дело было передано в управление на транспорте МВД по ЦФО, у следствия внезапно появился ключевой подозреваемый - бывший заместитель гендира ООО "СпецТрансСтрой" Леван Гоглидзе. Парня немножко потрясли, и он запел.





Главным подозреваемым сейчас считается Токарев. По версии следствия, занимая должность первого заместителя гендиректора "СпецТрансСтроя", он вовлек в противоправную деятельность и коллег из "своей" компании, и руководство "Главстройинвеста".