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"Начальник с большой дороги": суд арестовал замминистра транспорта Токарева

"Начальник с большой дороги": суд арестовал замминистра транспорта Токарева (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2022 19:35
Сообщество : Криминал
Метки: арест   замминистра транспорта   коррупция   ржд   следствие   
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По данным следствия, чиновник похитил более 500 миллионов рублей на господрядах. Никогда такого не было!

Сегодня вечером Хорошевский районный суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО заместителя главы Министерства транспорта Владимира Токарева, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Пять лет назад будущий замминистра присвоил деньги со строительных контрактов с РЖД (в рамках расширения БАМ и Транссиба) на более чем полмиллиарда рублей.

Следствие считает, что Владимир Токарев похитил 523 миллиона рублей путём создания фиктивных договоров на восстановление транспортного участка в Краснодарском крае. Будучи первым заместителем гендиректора компании "СпецТрансСтрой", он заключил с фирмой "Главстройинвест" контракт на проведение строительно-монтажных работ на протяженном участке - Максима Горького — Котельниково —Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Естественно, участок не ремонтировался, а выделенные деньги переводились на различные ИП и юрлица.

Хищение полмиллиарда происходило не одномоментно. Речь идёт о периоде с 2016 по 2018 год. О крупном мошенничестве правоохранителям стало известно ещё в 2019 году. Но следствие полтора года топталось на месте. И только в 2021-ом, когда дело было передано в управление на транспорте МВД по ЦФО, у следствия внезапно появился ключевой подозреваемый - бывший заместитель гендира ООО "СпецТрансСтрой" Леван Гоглидзе. Парня немножко потрясли, и он запел.


Главным подозреваемым сейчас считается Токарев. По версии следствия, занимая должность первого заместителя гендиректора "СпецТрансСтроя", он вовлек в противоправную деятельность и коллег из "своей" компании, и руководство "Главстройинвеста".

Самое загадочное в этом деле, что Токарев стал замминистра транспорта ровно год назад - 26 января 2021 года, когда у следователей наверняка уже имелись, если не наработки, то некоторые подозрения в его отношении.


К слову, по этому же делу в октябре 2021 года задержали генерального директора "СпецТрансСтроя" Юрия Рейльяна, который с 2013 по 2016 годы был заместителем министра строительства, а затем ушел в "бизнес" и стал счастливым подрядчиком РЖД. Общий ущерб от действий "СпецТрансСтроя" и аффилированных с ним компаний оценивается в 1,5 млрд рублей. Всем фигурантам грозит до 10 лет колонии.

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Метки: арест   замминистра транспорта   коррупция   ржд   следствие   
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4k
ron 2 часа назад
А теперь считаем. 500 млн руб на 10 лет колонии = 50 млн руб в год. Делим на 12 месяцев = 4,2 млн в месяц. За такую зарплатку и посидеть можно.
Только конфискация, причем у всех членов семьи. Квартиры - государству, дома - под снос. Выделить жилье по социальным нормам, все надбавки к пенсии за госслужбу снять.
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4k
Tuskub 12 минут назад
Теория Ломброзо в действии "По мнению Ломброзо - преступная предрасположенность накладывает отпечаток на внешний вид преступника, на черты его лица". Скажите мне - теория действует?? (а вот про то, что она, теория, действует еще на кучу "лиц" не рассказывайте - это мы прочитаем несколько позже )))))
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896
Asket Полчаса назад
Вопрос-то в принципе-"украл, выпил, в тюрьму."
Украл, сиди.
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102
apqurhf Полчаса назад
сердюкова и его мадаму особо не щемили, и с этим ничего не будет.
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5k
Delovaya Kolbasa 48 минут назад
Я в очередной раз убеждаюсь, что на высокие чины не берут людей, которые чисты перед законом. Ты можешь быть чист перед законом, то тогда выше определённой должности никогда выше не пойдешь. А так, на любого без исключения чиновника по умолчанию есть компромат, который обнародуют как только тот перестань следовать политике партии. Вот и тут, видимо не поделился с кем надо, его и слили.
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1k
Алексей 49 минут назад
Всего 500 лимонов ???
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10k
harlamov Час назад
РЖД это одна большая помойка.
Там воруют все и на всем.
Одного стрелочника взяли, а сотни продолжают воровать. Как воровали 10, 20, 30 лет назад... Хотя при чем здесь РЖД...
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10k
Шурум-бурум 2 часа назад
такие должны со своей шваброй в хату заезжать
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4k
onebibis 2 часа назад
Каждый день такие новости. Как ни начальник, так мошенник или коррупционер. Такое ощущение, что их вину уже и доказывать не надо. Раз начальник, в тюрьму его! Шутка конечно, но сколько же их?!!! И сколько они все вместе с.п.и.з.д.и.л.и денег?
Это уже по масштабам за рамки эконмических преступлений скоро выйдет и превратится в подрывную деятельность.
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394
АлоКин 2 часа назад
Воруют ВСЕ!!! Без исключения. Никаких поводов и расследований не надо. К любому чинуше домой или в офис приди и найдешь много интересного. У нас в области, например, мера нормального никогда не было. Один ушел добровольно после выборов, но вскрылись хищения, второго арестовали за взятки, третий неоправдал доверие президента мол неправильно распоряжается средствами выделенными на ремонт(ну вы понимаете как). Уверен во всех областях так. Воруют ВСЕ!!! Без исключения.
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109
Chuchelo Patamkovoe 2 часа назад
Условный срок дадут и штраф тыщ 50.
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109
Chuchelo Patamkovoe Дмитрий Час назад
Ну лет 5 ещё ладно если по УДО не выпустят за хорошее поведение. А вот конфискация
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5k
a_komolow 2 часа назад
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29k
Мойша 2 часа назад
А штраф и конфискация? Что молчим?
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