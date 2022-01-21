"Начальник с большой дороги": суд арестовал замминистра транспорта Токарева

По данным следствия, чиновник похитил более 500 миллионов рублей на господрядах. Никогда такого не было!
Сегодня вечером Хорошевский районный суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО заместителя главы Министерства транспорта Владимира Токарева, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Пять лет назад будущий замминистра присвоил деньги со строительных контрактов с РЖД (в рамках расширения БАМ и Транссиба) на более чем полмиллиарда рублей.
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Следствие считает, что Владимир Токарев похитил 523 миллиона рублей путём создания фиктивных договоров на восстановление транспортного участка в Краснодарском крае. Будучи первым заместителем гендиректора компании "СпецТрансСтрой", он заключил с фирмой "Главстройинвест" контракт на проведение строительно-монтажных работ на протяженном участке - Максима Горького — Котельниково —Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Естественно, участок не ремонтировался, а выделенные деньги переводились на различные ИП и юрлица.
Хищение полмиллиарда происходило не одномоментно. Речь идёт о периоде с 2016 по 2018 год. О крупном мошенничестве правоохранителям стало известно ещё в 2019 году. Но следствие полтора года топталось на месте. И только в 2021-ом, когда дело было передано в управление на транспорте МВД по ЦФО, у следствия внезапно появился ключевой подозреваемый - бывший заместитель гендира ООО "СпецТрансСтрой" Леван Гоглидзе. Парня немножко потрясли, и он запел.
Главным подозреваемым сейчас считается Токарев. По версии следствия, занимая должность первого заместителя гендиректора "СпецТрансСтроя", он вовлек в противоправную деятельность и коллег из "своей" компании, и руководство "Главстройинвеста".
Самое загадочное в этом деле, что Токарев стал замминистра транспорта ровно год назад - 26 января 2021 года, когда у следователей наверняка уже имелись, если не наработки, то некоторые подозрения в его отношении.
К слову, по этому же делу в октябре 2021 года задержали генерального директора "СпецТрансСтроя" Юрия Рейльяна, который с 2013 по 2016 годы был заместителем министра строительства, а затем ушел в "бизнес" и стал счастливым подрядчиком РЖД. Общий ущерб от действий "СпецТрансСтроя" и аффилированных с ним компаний оценивается в 1,5 млрд рублей. Всем фигурантам грозит до 10 лет колонии.
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Только конфискация, причем у всех членов семьи. Квартиры - государству, дома - под снос. Выделить жилье по социальным нормам, все надбавки к пенсии за госслужбу снять.
Украл, сиди.
Там воруют все и на всем.
Одного стрелочника взяли, а сотни продолжают воровать. Как воровали 10, 20, 30 лет назад... Хотя при чем здесь РЖД...
Это уже по масштабам за рамки эконмических преступлений скоро выйдет и превратится в подрывную деятельность.
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Хороший вопрос Мойша ! Аресты хорошо конечно ,но ГДЕ КОНФИСКАЦИИ имущества и у родственников в том числе ?
А так это может продолжаться вечно ..Украл (если в Израиль,Лондон ) не успел сбежать ,то посидел лет пять и вышел богатым человеком ..Очень удобно придумали падлы !
Штраф по мошенничеству копеечный. 0,3-0,5 ляма....