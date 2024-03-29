Генпрокуратура потребовала национализировать крупнейшего производителя российских макарон

Сообщают, что владельцами предприятия были крупные госслужащие.
Компания «Макфа» входит в ТОП-5 мировых производителей макарон и занимает четверть российского рынка. Её активы оцениваются в 46 миллиардов рублей. По иску Генпрокуратуры, они могут перейти в собственность государства.
Основатель «Макфы» - Михаил Юревич. В 2000-2005 гг. был депутатом ГД, затем - главой Челябинска до 2010 года. Затем - четыре года занимал пост губернатора Челябинской области.
И экс-гендиректор компании - Вадим Белоусов. Он был депутатом Госдумы с 2011 по 2023 год.
По законодательству, они должны были оставить коммерческую деятельность и заниматься только госслужбой. А по факту, Юревич и Белоусов контролировали весь холдинг «Макфа», получали субсидии от государства, льготные кредиты на сотни миллионов рублей и участки под строительство предприятий. Так считает следствие.
По всей видимости, одними макаронами они не ограничивались: сейчас Юревич и Белоусов в международном розыске. Их обвиняют в получении взяток на сумму более 3 миллиардов рублей от подрядчиков дорожных работ в Челябинской области. По предварительным данным, оба подозреваемых стали гражданами Кипра.
А все их предприятия могут национализировать: Челябинский суд уже зарегистрировал соответствующий иск. Если прокуратура выиграет дело, крупнейший производитель макарон в России станет собственностью государства.
Кстати, это уже не первое громкое дело в Челябинске. Ранее силовики задержали Юрия Антипова, его называли самым богатым человеком в городе. Он владел металлургическими заводами - их уже национализировали. А бывший участник списка Forbes, миллиардер Антипов, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
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