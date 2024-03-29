Генпрокуратура потребовала национализировать крупнейшего производителя российских макарон

По законодательству, они должны были оставить коммерческую деятельность и заниматься только госслужбой. А по факту, Юревич и Белоусов контролировали весь холдинг «Макфа», получали субсидии от государства, льготные кредиты на сотни миллионов рублей и участки под строительство предприятий. Так считает следствие.

По всей видимости, одними макаронами они не ограничивались: сейчас Юревич и Белоусов в международном розыске. Их обвиняют в получении взяток на сумму более 3 миллиардов рублей от подрядчиков дорожных работ в Челябинской области. По предварительным данным, оба подозреваемых стали гражданами Кипра.