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Генпрокуратура потребовала национализировать крупнейшего производителя российских макарон

Генпрокуратура потребовала национализировать крупнейшего производителя российских макарон

Автор:
29 марта 2024 17:15
Сообщество : Криминал
Метки: Вадим Белоусов   Макфа   Михаил Юревич   Национализация   Челябинск   депутат   макароны   
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Сообщают, что владельцами предприятия были крупные госслужащие.

Компания «Макфа» входит в ТОП-5 мировых производителей макарон и занимает четверть российского рынка. Её активы оцениваются в 46 миллиардов рублей. По иску Генпрокуратуры, они могут перейти в собственность государства.

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Основатель «Макфы» - Михаил Юревич. В 2000-2005 гг. был депутатом ГД, затем - главой Челябинска до 2010 года. Затем - четыре года занимал пост губернатора Челябинской области.

И экс-гендиректор компании - Вадим Белоусов. Он был депутатом Госдумы с 2011 по 2023 год.

По законодательству, они должны были оставить коммерческую деятельность и заниматься только госслужбой. А по факту, Юревич и Белоусов контролировали весь холдинг «Макфа», получали субсидии от государства, льготные кредиты на сотни миллионов рублей и участки под строительство предприятий. Так считает следствие.

По всей видимости, одними макаронами они не ограничивались: сейчас Юревич и Белоусов в международном розыске. Их обвиняют в получении взяток на сумму более 3 миллиардов рублей от подрядчиков дорожных работ в Челябинской области. По предварительным данным, оба подозреваемых стали гражданами Кипра.

А все их предприятия могут национализировать: Челябинский суд уже зарегистрировал соответствующий иск. Если прокуратура выиграет дело, крупнейший производитель макарон в России станет собственностью государства.

Кстати, это уже не первое громкое дело в Челябинске. Ранее силовики задержали Юрия Антипова, его называли самым богатым человеком в городе. Он владел металлургическими заводами - их уже национализировали. А бывший участник списка Forbes, миллиардер Антипов, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

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Метки: Вадим Белоусов   Макфа   Михаил Юревич   Национализация   Челябинск   депутат   макароны   
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13  комментариев
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5k
Максим Макашев Час назад
так, глядишь, через какое то время и СССР , в границах 90-го года восстановим. А то и к границам 19 века вернёмся.
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167
Konstantin Klipikov 20 минут назад
Макароны вполне средние. Солдат кормить годятся..
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69k
Андрей Полчаса назад
Почалося... Лучше поздно, чем никогда.
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19k
Алексей Теуш 51 минуту назад
Ещё в нулевых весь Челябинск знал, что Юревич и Антипов мутят... Но почему-то только сейчас за них взялись...
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Росомаха Час назад
Были бы нормальные макароны... Уже , далеко не айс...
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August
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