Директора «Оренпарка», где упавшая карусель травмировала 20 человек, отправили в СИЗО

Он согласился оплатить лечение всем пострадавшим, но это не помогло.
6 мая в Оренбурге случилось ЧП: в парке с аттракционами рухнула карусель. Пострадало 20 человек, 11 из них госпитализировали и двое - 27-летняя девушка и 10-летний ребёнок - в тяжёлом состоянии.
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Губернатор области, Денис Паслер, встретился с руководством компании-владелицы парка аттракционов и заявил:
Вы, безусловно, должны начать работу со всеми семьями, кто был на этой карусели, удовлетворить их требования по лечению, пластическим операциям, по транспортировке в федеральные медицинские центры, если необходимо, по реабилитации. Встретиться с каждым пострадавшим, как только вас допустят врачи. Надеюсь, вы понимаете, что последствия будут максимально жесткими - происшествием занимаются правоохранительные органы.
Руководитель ООО «Аттракцион-Сервис» (юридическое название парка), согласился возместить все издержки пострадавшим, но это его не спасло от ареста.
По факту падения карусели возбудили 2 уголовных дела: ч. 2 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред здоровью), пп. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
А руководителя парка аттракционов отправили на 2 месяца за решётку.
Дзержинский районный суд г. Оренбурга рассмотрел ходатайство следователя СК РФ по Оренбургской области об избрании меры пресечения в отношении руководителя ООО «Аттракцион-сервис» А. Плинина. Постановлением Дзержинского районного суда г. Оренбурга Плинину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 07.07.23 года, — сообщили в суде.
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Дороги в ТАКОООМ состояниях, что эти (.. мат!) просто обязаны возить по федеральным центром всех (ВСЕХ) пострадавших.
Директор парка дилетант, однозначно.