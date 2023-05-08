Директора «Оренпарка», где упавшая карусель травмировала 20 человек, отправили в СИЗО

Руководитель ООО «Аттракцион-Сервис» (юридическое название парка), согласился возместить все издержки пострадавшим, но это его не спасло от ареста.

По факту падения карусели возбудили 2 уголовных дела: ч. 2 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред здоровью), пп. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).