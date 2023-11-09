11 интересных фактов из жизни актёра Джина Уайлдера

Актёр Джин Уайлдер, по происхождению русский еврей, широко известен главной ролью в фильме "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" 1971 года. Многие запомнили его именно в этом образе, но он также снялся в ряде других культовых картин. Однако, за этими фильмами стоит человек, который вёл жизнь ещё более удивительную, чем любой из его персонажей. Узнаем любопытные факты о Джине Уайлдере!
Джин Уайлдер родился 11 июня 1933 года в Милуоки, США, под именем Джером Силберман. По происхождению он - русский еврей. Когда ему было 26 лет, он взял сценический псевдоним, под которым его всегда знали. Как рассказал актёр, имя он взял из книги "Взгляни на дом свой, ангел" Томаса Вулфа, а фамилию - вдохновившись драматургом Торнтоном Уайлдером.
Уайлдер заинтересовался актёрским мастерством в возрасте 8 лет. Это случилось после того, как он увидел, как его сестра выступала на сцене. Тогда он сразу подошёл к учительнице своей сестры и спросил, возьмет ли она его в ученики: та ответила, что только когда ему исполнится 13 лет. На следующий день после 13-летия он позвонил той учительнице, и обучался у неё два года.
Мать Джина Уайлдера, Джин Силберман, видела в сыне большой потенциал, и в юности отправила его в военный институт Блэк-Фокс в Голливуде. Но иногда даже самые благие намерения наших близких не оправдывают надежд. Уайлдер, будучи единственным еврейским мальчиком в школе, часто подвергался травле и нападениям. После непродолжительного пребывания в Блэк-Фоксе, он вернулся домой, где влился в театральное сообщество.
После возвращения из военного института, 15-летний Джин Уайлдер получил свою первую роль на сцене. Он сыграл Бальтазара, слуги Ромео, в постановке "Ромео и Джульетты" Уильяма Шекспира.
После окончания средней школы Джин Уайлдер изучал театральное искусство в Университете Айовы. Затем он был принят в театральную школу в Великобритании, где у него появилось необычное хобби - фехтование. После шести месяцев практики он стал первым первокурсником, выигравшим общешкольный чемпионат по фехтованию. А попав в Голливуд, Уайлдер использовал свои навыки фехтования для постановок и в фильмах.
В сентябре 1956 года актёра призвали в армию, и зачислили в Медицинский корпус. Он служил парамедиком в отделении психиатрии и неврологии армейского госпиталя. Службу он совмещал с обучением актёрскому мастерству в Нью-Йорке.
Уайлдер три года обучался актёрскому мастерству в студии Герберта Бергхофа и Уты Хаген в Нью-Йорке. Тогда его коллега, актёр Чарльз Гродин, убедил его покинуть студию и рассказал ему об актёрском методе Ли Страсберга. Вскоре Уайлдер начал заниматься с театральным режиссёром и актёром по методу Страсберга, и уже несколько месяцев спустя его приняли в актёрскую студию.
В 1971 году Джин Уайлдер прошел прослушивание на роль Вилли Вонки в фильме "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" по роману Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика". Создатель фильма, Мел Стюарт, предложил ему роль сразу после нескольких реплик. Хотя позже актёр колебался, принимать приглашение или нет, в итоге согласился.
Уайлдер никогда не одобрял фильм Тима Бёртона "Чарли и шоколадная фабрика" 2005 года, современную версию оригинала. Он предпочёл даже не смотреть этот фильм, позже назвав его “оскорблением”. По его мнению, Бёртон переделал фильм только ради денег. А ещё он сказал в интервью:
"Мне нравится Джонни Депп как актёр. Но когда я увидел небольшие фрагменты фильма, и то, что он там делает, я решил, что не хочу смотреть фильм, потому что я не хочу разочаровываться в нём," - сказал Уайлдер.
Уайлдер был женат четыре раза: сначала на актрисах Мэри Мерсье и Мэри Джоан Шутц, и позже на Гильде Раднер. Когда Рэднер умерла от рака в 1989 году, он стал активно заниматься повышением осведомленности о раке и его лечении. Он основал Центр выявления рака яичников имени супруги, и стал соучредителем клуба в её честь. Ещё во время подготовки к съёмкам в фильме "Ничего не вижу, ничего не слышу" (1989) Уайлдер работал с Карен Уэбб - клиническим руководителем Нью-Йоркской лиги слабослышащих. Она обучала его чтению по губам. Так они познакомились, а в 1991 году поженились.
После 1990-х годов Уайлдер в значительной степени отошел от актерской деятельности. Помимо того, что ему поставили диагноз и госпитализировали с неходжкинской лимфомой, ему не нравился ни один сценарий из тех, которые ему присылали. Именно поэтому позже он активно занялся писательством.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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пойду гляну
P. S. Сам я к фильму Бертона отношусь вполне лояльно. Оригинал не смотрел.
А запомнился он мне по «Ничего не вижу, ничего не слышу».
Там они с Прайором просто чума.
А какая там Джоан Северанс
Просто УФФФФФ