11 интересных фактов из жизни актёра Джина Уайлдера

Уайлдер был женат четыре раза: сначала на актрисах Мэри Мерсье и Мэри Джоан Шутц, и позже на Гильде Раднер. Когда Рэднер умерла от рака в 1989 году, он стал активно заниматься повышением осведомленности о раке и его лечении. Он основал Центр выявления рака яичников имени супруги, и стал соучредителем клуба в её честь. Ещё во время подготовки к съёмкам в фильме "Ничего не вижу, ничего не слышу" (1989) Уайлдер работал с Карен Уэбб - клиническим руководителем Нью-Йоркской лиги слабослышащих. Она обучала его чтению по губам. Так они познакомились, а в 1991 году поженились.