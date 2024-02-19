20 актёров, которые просили убить их персонажей

Вот что ныне покойный Уокер говорил режиссёру Джастину Лину:

"Я хотел уйти. Я думал, что уйду после второго или третьего фильма, но в этот раз Вин (Дизель) позвонил и сказал: "Давай сделаем ещё один". В какой-то момент я сказал Джастину (Лину), что хочу, чтобы мой персонаж умер. Он сказал, что этого не случится," - рассказал Уокер в одном из интервью.