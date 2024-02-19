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20 актёров, которые просили убить их персонажей

20 актёров, которые просили убить их персонажей

Автор:
19 февраля 2024 17:49
Сообщество : Кино
Метки: Разное   актеры   звезды   кино   подборка   факты   фильм   фильмы   фото   шоу бизнес   
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Некоторые актёры днями, месяцами и даже годами просили создателей фильмов убить их персонажей. Это происходит по разным причинам — и иногда режиссёры соглашаются на такие шаги, а иногда нет. Посмотрим на несколько случаев из истории кинематографа, когда актёры очень хотели смерти своих персонажей. Осторожно: немного спойлеров.

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Вот что ныне покойный Уокер говорил режиссёру Джастину Лину:


"Я хотел уйти. Я думал, что уйду после второго или третьего фильма, но в этот раз Вин (Дизель) позвонил и сказал: "Давай сделаем ещё один". В какой-то момент я сказал Джастину (Лину), что хочу, чтобы мой персонаж умер. Он сказал, что этого не случится," - рассказал Уокер в одном из интервью.


Актёр даже притворялся, будто у его персонажа сердечный приступ, чтобы предложить продюсерам убить его.


"Я уже не мог продолжать произносить эти дурацкие реплики. Я был сыт по горло этой несуразицей," - рассказал актёр в одном интервью.


"Я думал, что Соло должен пожертвовать собой ради двух других персонажей - Люка Скайуокера и принцессы Леи. У него не было матери, отца, у него не было будущего, и к тому же, никаких важных ролей в сюжете," - говорил актёр.


Свои съёмки в сериале в его последние годы Джонни Депп сравнивал с "творческой тюрьмой". По слухам, актёр сделал всё, что мог, чтобы его уволили — в том числе разгромил свой трейлер. Позже он согласился сняться в "Джамп-стрит, 21" снова — только при условии, что его персонаж будет убит.


Однажды он даже сказал:


"Я всегда ненавидел этого проклятого Джеймса Бонда — и хотел бы его убить".


По словам актёра, он искренне верил, что снимется в одном фильме о Бонде, а потом всё закончится. Но когда он понял, что работа получилась грандиозной — знал, что придётся сняться ещё в нескольких частях. Узнав, что частей будет четыре, он просил продюсера Барбару Брокколи убить персонажа. Это таки случилось в фильме "Не время умирать" (2021).


Актриса хотела, чтобы Санса отомстила за смерть своей семьи, а затем "грандиозно" умерла.


Актёр попросил об этом, так как "не получал удовольствия" от съёмок, и не чувствовал значимости своего персонажа (он сыграл Великого мейстера Пицеля). Режиссёры выполнили его просьбу.



Актриса хотела смерти своей героини Спенсер, потому что считала, что после смерти персонажи сериала становятся интереснее. Она также считала, что смерть одной из "обманщиц" добавит остроты и опасности. Однако, её героиня дожила до конца.



Он даже не хотел сниматься в первом фильме "Бросок кобры": он семь раз отказывался, но в итоге был вынужден сняться в нём по контракту. Поэтому он попросил, чтобы во втором фильме, "Бросок кобры 2", его героя убили в первые 10 минут.


Её героиню убили в фильме, но в итоге она вернулась во франшизу в 2017 году.


Актриса назвала смерть своей героини Мариссы в автокатастрофе "отличным и незабываемым моментом".


Актёр просил убить своего персонажа, вампира Митчелла, в сериале "Быть человеком". Создатели сериала так и сделали.


Норрис просил об этом создателей сериала, однако, режиссёр Винс Гиллиган отклонил его просьбу — и "убил" персонажа позже.


Он просил, чтобы персонажа убили, когда зрители только начали понимать его и симпатизировать ему, чтобы создать эффект неожиданности. В итоге это сделали гораздо позже.


Актриса попросила, чтобы её героиню Аню убили в случае, если сериал не закончится после 7-го сезона. Она считала, что её смерть будет весьма кстати и очень "поэтичной".

Она попросила об этом, когда узнала, что создатели собираются снимать "Чужой против Хищника".


По словам актёра, его расстроило то, как Фрэнка Дарабонта отстранили из сериала, и он тоже решил уйти. Смерть его персонажа была для него "огромным облегчением".


"Мы хотели, чтобы братья умерли вместе. И мы спорили, кто из них умрёт первым," - рассказал Уэсли в одном интервью.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   актеры   звезды   кино   подборка   факты   фильм   фильмы   фото   шоу бизнес   
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10  комментариев
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5k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Звучит как, мы не хотим денег с данных фильмов, но против своей воли снимаемся в них.
Похоже на }{уйню, которую придумал автор поста.
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1k
bigkoss 16 минут назад
Если память мне не изменяет Ален Делон соглашался сниматься только если персонаж будет убит. Может конечно были исключения.
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54
Голован Щекн Полчаса назад
интересно, Пол Уокер и Крейг, кем были до Форсажа и Бонда?! да ни кем, в лучшем случае на тв в главных ролях. Крейг до выхода Бонда с ним, в большом кино был только на третьем плане в фильме "Проклятый путь". Кто такой Уокер вообще ни кто не знал до Форсажа и после почти провала 2го фильма на третий его не позвали, он опять стал ни кому не нужен. Конери не говорил про убийство Бонда, он говорил что устал от этой роли, но когда за "Бриллианты навсегда" ему заплатили рекордный в мире на тот момент гонорар тут же решил что не очень то он и устал
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38k
АнтонПолднев 44 минуты назад
Вряд ли конечно он просил убить своего персонажа. В нашем кино это было не принято. Но то, что он ненавидел эту роль и Гайдая, это исторический факт. Он был уверен, что эта роль уничтожила его актёрскую карьеру.
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6k
livaneth Час назад
Я тогда весь вечер плакал
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63k
Андрей Час назад
Все просят чтобы их персонажей "убили" и только в Игре престолов на все просьбы отвечают - "да вообще не проблема!" и убивают очередного главного героя не моргнув глазом )
Помню под конец первого сезона был уверен что Неда Старка в последний момент спасут или что-то такое произойдёт, но как же я прифигел, когда его тупо казнили да и всё =)
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
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