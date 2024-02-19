20 актёров, которые просили убить их персонажей

Некоторые актёры днями, месяцами и даже годами просили создателей фильмов убить их персонажей. Это происходит по разным причинам — и иногда режиссёры соглашаются на такие шаги, а иногда нет. Посмотрим на несколько случаев из истории кинематографа, когда актёры очень хотели смерти своих персонажей. Осторожно: немного спойлеров.
Вот что ныне покойный Уокер говорил режиссёру Джастину Лину:
"Я хотел уйти. Я думал, что уйду после второго или третьего фильма, но в этот раз Вин (Дизель) позвонил и сказал: "Давай сделаем ещё один". В какой-то момент я сказал Джастину (Лину), что хочу, чтобы мой персонаж умер. Он сказал, что этого не случится," - рассказал Уокер в одном из интервью.
2. Джереми Реннер был недоволен тем, как его персонажа "Соколиного Глаза" изобразили в "Мстителях", и просил убить его
Актёр даже притворялся, будто у его персонажа сердечный приступ, чтобы предложить продюсерам убить его.
3. Алек Гиннес умолял Джорджа Лукаса убрать его из "Звёздных войн", и открыто критиковал диалоги своего персонажа
"Я уже не мог продолжать произносить эти дурацкие реплики. Я был сыт по горло этой несуразицей," - рассказал актёр в одном интервью.
4. После выхода второго фильма "Звёздные войны", Харрисон Форд также посчитал, что его персонажа Хана Соло нужно убить
"Я думал, что Соло должен пожертвовать собой ради двух других персонажей - Люка Скайуокера и принцессы Леи. У него не было матери, отца, у него не было будущего, и к тому же, никаких важных ролей в сюжете," - говорил актёр.
Свои съёмки в сериале в его последние годы Джонни Депп сравнивал с "творческой тюрьмой". По слухам, актёр сделал всё, что мог, чтобы его уволили — в том числе разгромил свой трейлер. Позже он согласился сняться в "Джамп-стрит, 21" снова — только при условии, что его персонаж будет убит.
Однажды он даже сказал:
"Я всегда ненавидел этого проклятого Джеймса Бонда — и хотел бы его убить".
По словам актёра, он искренне верил, что снимется в одном фильме о Бонде, а потом всё закончится. Но когда он понял, что работа получилась грандиозной — знал, что придётся сняться ещё в нескольких частях. Узнав, что частей будет четыре, он просил продюсера Барбару Брокколи убить персонажа. Это таки случилось в фильме "Не время умирать" (2021).
8. Софи Тёрнер рассказывала, что хотела, чтобы её героиня Санса умерла в "Игре престолов" после того, как отомстит
Актриса хотела, чтобы Санса отомстила за смерть своей семьи, а затем "грандиозно" умерла.
9. Ещё один актёр "Игры престолов", Джулиан Гловер, тоже просил, чтобы его персонажа убили
Актёр попросил об этом, так как "не получал удовольствия" от съёмок, и не чувствовал значимости своего персонажа (он сыграл Великого мейстера Пицеля). Режиссёры выполнили его просьбу.
10. Актриса Тройэн Беллисарио хотела, чтобы её героиню убили в сериале "Милые обманщицы" (2010)
Актриса хотела смерти своей героини Спенсер, потому что считала, что после смерти персонажи сериала становятся интереснее. Она также считала, что смерть одной из "обманщиц" добавит остроты и опасности. Однако, её героиня дожила до конца.
Он даже не хотел сниматься в первом фильме "Бросок кобры": он семь раз отказывался, но в итоге был вынужден сняться в нём по контракту. Поэтому он попросил, чтобы во втором фильме, "Бросок кобры 2", его героя убили в первые 10 минут.
12. Джейми Ли Кёртис вернулась во франшизу "Хэллоуин" только при условии, что её героиня умрёт
Её героиню убили в фильме, но в итоге она вернулась во франшизу в 2017 году.
Актриса назвала смерть своей героини Мариссы в автокатастрофе "отличным и незабываемым моментом".
14. Актёр Эйдан Тёрнер покинул сериал "Быть человеком", чтобы сняться в "Хоббите" — и попросил убить своего героя
Актёр просил убить своего персонажа, вампира Митчелла, в сериале "Быть человеком". Создатели сериала так и сделали.
15. Актёр Дин Норрис хотел, чтобы его персонаж Хэнк умер в первой половине последнего сезона
Норрис просил об этом создателей сериала, однако, режиссёр Винс Гиллиган отклонил его просьбу — и "убил" персонажа позже.
Он просил, чтобы персонажа убили, когда зрители только начали понимать его и симпатизировать ему, чтобы создать эффект неожиданности. В итоге это сделали гораздо позже.
17. Актриса Эмма Коулфил хотела смерти своей героини в сериале "Баффи — истребительница вампиров"
Актриса попросила, чтобы её героиню Аню убили в случае, если сериал не закончится после 7-го сезона. Она считала, что её смерть будет весьма кстати и очень "поэтичной".
Она попросила об этом, когда узнала, что создатели собираются снимать "Чужой против Хищника".
19. Актёр Джеффри Деманн попросил убрать его из "Ходячих мертвецов" после того, как режиссёр Фрэнк Дарабонт покинул сериал после первого сезона
По словам актёра, его расстроило то, как Фрэнка Дарабонта отстранили из сериала, и он тоже решил уйти. Смерть его персонажа была для него "огромным облегчением".
20. Когда сериал "Дневники вампира" подходил к концу, Пол Уэсли и Иэн Сомерхолдер (исполнители главных ролей Стефана и Дэймона) решили, что их персонажи должны умереть
"Мы хотели, чтобы братья умерли вместе. И мы спорили, кто из них умрёт первым," - рассказал Уэсли в одном интервью.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Похоже на }{уйню, которую придумал автор поста.
Помню под конец первого сезона был уверен что Неда Старка в последний момент спасут или что-то такое произойдёт, но как же я прифигел, когда его тупо казнили да и всё =)