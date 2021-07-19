Актеры, которые умеют управлять самолетом

А вы знали, что один из самых известных телеведущих России закончил Калужское авиационное училище и повышал квалификацию в учебно-тренировочном отряде "Быково". Вот прошло уже 25 лет с тех пор, как Леонид Аркадьевич самостоятельно поднялся в небо. У него есть квалификация пилота коммерческой авиаклубы 3 класса. Телеведущий побывал за штурвалами нескольких типов вертолетов и самолетов, а в общей сложности он провел в небе примерно 1500 часов. Также у него есть звание офицера запаса военно-транспортной авиации. Якубович признается, что без неба жить не может: "Мне хочется летать, также, как и дышать".