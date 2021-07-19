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Актеры, которые умеют управлять самолетом

Актеры, которые умеют управлять самолетом (12 фото)

Автор:
19 июля 2021 18:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ynews   актеры   звезды   знаменитости   самолеты   факты   фото   шоу бизнес   
2001
12
Для многих умение воспарить над землей - это мечта. Ощутить свободу, легкость движения. Не зря же летчики говорят, что "болеют" небом.
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Метки: ynews   актеры   звезды   знаменитости   самолеты   факты   фото   шоу бизнес   
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15  комментариев
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9k
Кыся Час назад
У Чака Норриса самолет взлетает даже с выключенным двигателем.
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0
Ксения Y 22 минуты назад
интересно, что большинство уже весьма пожилые люди. Видимо молодые уже принадлежат к другому поколению, которые предпочитают наемных работников, чем пытаться освоить новое самому. Хоть и средства позволяют. А у старичков - другая закалка. Молодцы!
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483
Alexander Kolesnikov Полчаса назад
"Чак Норрис на собственном самолете облетает свои владения в Техасе."
Нет, это самолет летает на Чаке.
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44k
doker 41 минуту назад
Пилот? Летчик? Авиатор?
Честно, профессия переоценена. Как и футболистов. Потому что самолётами часто летают богатые буржуи и футболистов покупают богатые буржуи.
Есть производства, где три человека ведут такие операции в смену ( 8 или 12 часов), где пульт управления побольше чем в самолёте, а последствия неправильных решений масштабнее, чем падение одного "Боинга". И за зарплату в 12-20 раз меньшую.

Военный летчик, это да - это креатив и опыт плюс здоровье.
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119
Бритва 58 минут назад
На самом деле в этом нет ничего выдающегося. Верьте в себя и всё получится!
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11k
Вася Час назад
на легкомоторном самолёте любой троечник за пару месяцев летать научится. Настоящий лётчик- это труд и знания. А благодаря технике, понятие лётчик заменило "оператор лётного средства" жми кнопочки, крути джойстик. Системы безопасности 90 процентов косяков исправят.
дайте им такое
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14k
Corvus Corax 2 часа назад
"Он выучился на пилота еще в 1992 года"
Да, помню я 92-е годы... кому-то были долгие нелегкие 92-е, но мне вот повезло... хуже стало в 97-ых...
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901
Not Found! 2 часа назад
Были бы самолёты и возможности...

"Потому, потому, что мы - пилоты!
Небо - наш, небо - наш родимый дом!
Первым делом, первым делом - самолеты,
Ну, а девушки, а девушки - потом."

и все вместе ешё раз:
Первым делом мы испортим самолеты, Ну, а девушек, а девушек - потом.
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9k
Taxi007 2 часа назад
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208
la_Contra 2 часа назад
Он может ВСЁ...

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