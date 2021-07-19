Актеры, которые умеют управлять самолетом

2001
12
Для многих умение воспарить над землей - это мечта. Ощутить свободу, легкость движения. Не зря же летчики говорят, что "болеют" небом.
В мире есть не только профессиональные пилоты самолетов, но и рядовые граждане, которые получили летные сертификаты и при желании, смогут взять управление "стальной птицей". О таких соседях по салону можно только мечтать, не правда ли? Ну на всякий случай...
Харрисон Форд
Он уже не раз оказывался в СМИ, которые описывали его воздушные приключения, не уступающие перипетиям его персонажа Индианы Джонса. Как-то раз его воздушное судно потерпело крушение, в котором, к счастью, никто не пострадал, но Форд был очень опечален потерей раритетного легкого самолета. А как-то раз, в Йеллоустоунском национальном парке потерялась группа туристов и актер отозвался на призывы спасателей о помощи. Именно вертолет Форда обнаружил и доставил туристов в цивилизацию.
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Морган Фриман
Он познакомился с железными птицами во время службы в армии. Но тогда он еще не летал, а только обслуживал самолеты. Но с тех пор Фриман загорелся идеей научиться пилотировать самолет. И он сделал это, причем в достаточно почтенном возрасте - в 65 лет актер получил лицензию пилота, постепенно приобрел четыре самолетами. Мечта Фримана исполнилась и теперь он может летать, когда захочет.
Клинт Иствуд
Один из самых колоритных актеров вестернов назвал весьма прозаические причины, почему вот уже 40 лет он предпочитает именно "небесный" вид транспорта. Во время огромного количества перелетов по всей стране Иствуд может путешествовать инкогнито, ведь в переговорах имен нет, только бортовые номера. И еще одна причина - это избежать осточертевшие пробки. Причем, из всех видов воздушного транспорта актеру особенно нравятся геликоптеры.
Хилари Суонк
Когда актриса начала свою работу над фильмом "Амелия" ее интерес к управлению воздушными судами перерос в мечту. Фильм о женщине-авиаторе, которая побила многие мировые рекорды и совершила кругосветный полет заставил Суонк всерьез задуматься, насколько безопасны полеты. Она получила летную лицензию через несколько месяцев после окончания съемок и стала настоящим пилотом, который может совершать длительные перелеты.
Том Круз
Было бы странно, если бы этот супергерой не умел пилотировать самолет. У него вообще жизнь сложилась очень даже неплохо: его любят женщины (несмотря на странность с сайентологией), ценят режиссеры, фанаты просто обожают. Интересно, что Круз очень долго не мог получить лицензию летчика. Он не сдал экзамены из-за... роста. Его параметры находились на самой нижней границе требований к летчикам. Круз воспользовался своим широким кругом знакомств и таки получил летный сертификат. И теперь у него роскошный Golfstrim IV.
Джон Траволта
Его одержимость ко всему, что имеет отношение к авиации, известна. Большинство своих фото он делал на фоне своего авиационного парка даже дом оборудовал а-ля аэропорт. Из дома можно выйти прямо на одну из двух взлетных площадок и полететь на какой-нибудь пикник. Траволта даже на съемки и встречи предпочитал отправляться на личном самолете. Ну и да, у актера их уже 10 штук и он внимательно следит за новинками, чтобы не пропустить выходы интересных моделей.
Анджелина Джоли
Анджелина никогда не отличалась излишней осторожностью и робостью. Когда сын Мэддокс сравнил маму с Супергероем Джоли поняла, что деваться некуда, какой Супергерой не умеет быстро перемещаться в воздухе? Актриса получила право на вождение самолета и ее легенький одномоторный транспорт развивает, кстати, неплохую скорость. Анджелина с детьми может на нем выбраться куда-нибудь в уединенное местечко и чтоб без лишних глаз.
Курт Рассел
Преданность небу у актера наследственная. Его дедушка был отменным летчиком и налетал 45000 часов! У Курта с самого детства были самолетики не игрушечные, а самые настоящие. Он выучился на пилота еще в 1992 года и не перестает тестировать самые разные машины. Рассел долго перебирал и не мог выбрать одну конкретную модель, но все же выбрал биплан Starduster. Интересно, что дети Курта, которые тоже росли рядом со стальными птицами все детство, не рвутся за штурвалы.
Чак Норрис
Актре проходил службу в Корее, где тогда шла война. Норрис работал на авиабазе и обслуживал самолеты. Видимо, тогда он и загорелся идеей сесть за штурвал. После возвращения в США он через какое-то время получил лицензию и теперь на собственном самолете облетает свои владения в Техасе.
Крис Кристофферсон
Известный актер от обычного солдата дослужился до капитана военно-воздушных сил США. Он служил в армии во время холодной войны и его отряд находился в Западной Германии. Крис научился пилотировать вертолет, а когда вернулся в Америку, то выучился управлять и другими видами воздушных судов.
А в свободное от неба время записывал кантри-песни и успешно снимался в кино.
А в свободное от неба время записывал кантри-песни и успешно снимался в кино.
Леонид Якубович
А вы знали, что один из самых известных телеведущих России закончил Калужское авиационное училище и повышал квалификацию в учебно-тренировочном отряде "Быково". Вот прошло уже 25 лет с тех пор, как Леонид Аркадьевич самостоятельно поднялся в небо. У него есть квалификация пилота коммерческой авиаклубы 3 класса. Телеведущий побывал за штурвалами нескольких типов вертолетов и самолетов, а в общей сложности он провел в небе примерно 1500 часов. Также у него есть звание офицера запаса военно-транспортной авиации. Якубович признается, что без неба жить не может: "Мне хочется летать, также, как и дышать".
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Метки: ynews актеры звезды знаменитости самолеты факты фото шоу бизнес
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Нет, это самолет летает на Чаке.
Честно, профессия переоценена. Как и футболистов. Потому что самолётами часто летают богатые буржуи и футболистов покупают богатые буржуи.
Есть производства, где три человека ведут такие операции в смену ( 8 или 12 часов), где пульт управления побольше чем в самолёте, а последствия неправильных решений масштабнее, чем падение одного "Боинга". И за зарплату в 12-20 раз меньшую.
Военный летчик, это да - это креатив и опыт плюс здоровье.
дайте им такое
Да, помню я 92-е годы... кому-то были долгие нелегкие 92-е, но мне вот повезло... хуже стало в 97-ых...
"Потому, потому, что мы - пилоты!
Небо - наш, небо - наш родимый дом!
Первым делом, первым делом - самолеты,
Ну, а девушки, а девушки - потом."
и все вместе ешё раз:
Первым делом мы испортим самолеты, Ну, а девушек, а девушек - потом.