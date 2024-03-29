Мэр Невинномысска нецензурно высказался о работе коммунальщиков

Уже ставший знаменитым благодаря неоднозначными высказываниями мэр Невинномысска Михаил Миненков вновь попал в центр внимания ставропольских пабликов и изданий. В одно из них подчинённые Миненкова прислали видео, которое в свою очередь попало к ним от градоначальника и предназначалось сотрудникам отдела ЖКХ.





В ролике Миненков объезжает и осматривает окраины города и, не стесняясь в выражениях, комментирует бардак, который предстаёт перед его взором. Его, к примеру, возмутили покрышки, которыми украсили территорию вокруг частных домов, мусорных контейнеров и обочин дорог. Мэр города сравнил улицы с "колхозом" и задался вопросом, почему коммунальщики не могут убрать шины. По его словам, он думал, что "с этой проблемой уже справились".