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Мэр Невинномысска нецензурно высказался о работе коммунальщиков

Мэр Невинномысска нецензурно высказался о работе коммунальщиков

Автор:
29 марта 2024 19:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   ЖКХ   Невинномысск   благоустройство   мэр   нецензурная лексика   
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Как бывший военный он сохранил привычку разговаривать матом.

Уже ставший знаменитым благодаря неоднозначными высказываниями мэр Невинномысска Михаил Миненков вновь попал в центр внимания ставропольских пабликов и изданий. В одно из них подчинённые Миненкова прислали видео, которое в свою очередь попало к ним от градоначальника и предназначалось сотрудникам отдела ЖКХ.


В ролике Миненков объезжает и осматривает окраины города и, не стесняясь в выражениях, комментирует бардак, который предстаёт перед его взором. Его, к примеру, возмутили покрышки, которыми украсили территорию вокруг частных домов, мусорных контейнеров и обочин дорог. Мэр города сравнил улицы с "колхозом" и задался вопросом, почему коммунальщики не могут убрать шины. По его словам, он думал, что "с этой проблемой уже справились".

Известно, что Миненков участвовал в боевых действиях в Дагестане и удостоился звания Героя России. Однако многие армейские привычки он так и не изжил. Подчинённые жалуются, что не в первый раз он разговаривает с ними матом. Но судя по их бездействию, они уже привыкли и мат не особо стимулирует трудолюбие.

В беседе с журналистами по поводу нецензурного ролика градоначальник Миненков заявил, что у него было "много эмоций", времени "нежно разговаривать" — нет. Он уверил, что свою лексику во время официальных мероприятий "держит в норме".


"Не люблю пресмыкающихся и юлящих людей, уверен во внутренней переписке у каждого много ошибок. Разговариваю со всеми на разном языке, некультурно просто залазить и копошиться в грязном белье. Считаю, что пример для других должен быть делом, а не словами. Что Вам не нравится, то Вы пикайте", — заявил журналистам мэр.


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Метки: Видео   ЖКХ   Невинномысск   благоустройство   мэр   нецензурная лексика   
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5  комментариев
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55k
Опиум для народа 44 минуты назад
Интересно, а куда коммунальщики денут шины? На свалку их везти нельзя. Захоронить самостоятельно нельзя.
А может шинами займётся тот п"дарас, который берёт утильсбор, включаемый в цену покрышек? Или этот п"дарас (п"дарасы) могут только бабло хапать с водителей?
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4k
poбт 45 минут назад
ну все по фактам
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1920 постов (1926 в горячем)
Лесник
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