Котёнок стал звездой совещания в Турции

Самое милое совещание прошло в турецком городе Бейкоз.
Во время официального обсуждения проведения праздника на мэра города Мурата Айдына забрался котёнок, живущий в муниципалитете. Пушистая непоседа ловко забралась на плечи чиновника и всячески пыталась руководить совещанием.
Мэр опубликовал видео с совещания в всоих соц сетях, приурочив его к дню кошек, который отмечают в Турции в середине февраля.
«Это была наша первая встреча с Беллой. Это также был ее первый и последний опыт участия в координационном совещании», - пошутил мэр.
Он отметил, что кошка уже выросла и продолжает радовать хозяев вместе со своим братом (его кличку Айдын не раскрыл).
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21-й год, всех отправили на удалёку.
идёт акс, отчитываюсь за регион.
в комнату заходит котэ, и начинает истошно орать (гон у кошки). пля...
тишина в "эфире", потом вопрос - кот? нет, говорю, кошка.
продолжайте!
виновница: