Котёнок стал звездой совещания в Турции

«Это была наша первая встреча с Беллой. Это также был ее первый и последний опыт участия в координационном совещании», - пошутил мэр.

Он отметил, что кошка уже выросла и продолжает радовать хозяев вместе со своим братом (его кличку Айдын не раскрыл).