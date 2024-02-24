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Котёнок стал звездой совещания в Турции

Котёнок стал звездой совещания в Турции

Автор:
24 февраля 2024 06:23
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Турция   котенок   кошка   мэр   совещание   
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Самое милое совещание прошло в турецком городе Бейкоз.

Во время официального обсуждения проведения праздника на мэра города Мурата Айдына забрался котёнок, живущий в муниципалитете. Пушистая непоседа ловко забралась на плечи чиновника и всячески пыталась руководить совещанием.

Мэр опубликовал видео с совещания в всоих соц сетях, приурочив его к дню кошек, который отмечают в Турции в середине февраля.


«Это была наша первая встреча с Беллой. Это также был ее первый и последний опыт участия в координационном совещании», - пошутил мэр.


Он отметил, что кошка уже выросла и продолжает радовать хозяев вместе со своим братом (его кличку Айдын не раскрыл).

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Метки: Видео   Турция   котенок   кошка   мэр   совещание   
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9  комментариев
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11k
hairov 13 часов назад
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10k
wild cat Час назад
было дело...
21-й год, всех отправили на удалёку.
идёт акс, отчитываюсь за регион.
в комнату заходит котэ, и начинает истошно орать (гон у кошки). пля...

тишина в "эфире", потом вопрос - кот? нет, говорю, кошка.
продолжайте!

виновница:

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2k
abusafam 3 часа назад
у нас это обычное явление
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110
Михалыч 6 часов назад
Это котейка президента, поэтому ему всё можно.
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8k
Vladimir 8 часов назад
Для Турции это норма. Будь как турки.
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8k
tamin 9 часов назад
Хоть что-то полезное от этих совещаний
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27k
Влад 9 часов назад
Значит хороший мэр.
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АСИСЯЙ 11 часов назад
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Александр 12 часов назад
+1000000 в карму )
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