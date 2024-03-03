Мэр Ростова-на Дону предложил пострадавшей от обрушения аварийного дома женщине брать больше кредитов

И заявил, что у него нет волшебной палочки, которая решила бы все проблемы.
В январе прошлого года в Ростове-на-Дону обрушилась стена жилого дома. На следующий день - рухнул весь подъезд. Пострадавших не было, из здания эвакуировали 95 человек. Их отправили в 82 школу, там организовали пункт временного размещения.
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Жильцам, зарегистрированным по данному адресу, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере от 10 до 40 тыс. рублей на человека.
По 10 тысяч всем зарегистрированным в доме. Тем, у кого имущество первой необходимости утрачено полностью, еще 30 тысяч, если имущество пострадало частично - 20 тысяч.
Каждой семьей будем заниматься в индивидуальном порядке.
Жители аварийного дома говорят, что и с этими выплатами возникли проблемы. Мэр в ответ на это порекомендовал людям «проявить инициативу».
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Одна из пострадавших пожаловалась градоначальнику, что вынуждена платить и ипотеку за за потерянное жильё, и временно снимать новую квартиру. Она спросила, что ей делать и мэр ответил:
Получите выплату - погасите кредит. А дальше? Новый возьмёте.
Затем Логвиненко заявил, что у него нет волшебной палочки. И ему её тут же вручили, под общий смех и аплодисменты в зале.
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Но волшебный гаджет ход встречи не изменил, у пострадавших так и осталось множество вопросов к местным властям.
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Кто и когда признал дом аварийным? Что предпринял(и) собственник(и)?
Был ли дом застрахован?
И почему не работает страховка, при обрушении оного?
Жилье же вроде страхуется, или как?
У кого ипотека, подскажите
Так что, действительно, попахивает 3.14здежом.
Вот и у меня чет сомнения.
Хотя слова чиновника это конечно не оправдывает ни разу.
Он бы лучше дорогами занялся, вместо говорильни.
В городе едешь как по пахоте
Аналогично, если человек купил тачку в кредит, КАСКО не сделал, а тачку сожгли (или угнали) - то тоже проблема человека и его банка.
(Иногда личное банкротства - выход)
Вот если бы дом был муниципальным.....