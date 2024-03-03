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Мэр Ростова-на Дону предложил пострадавшей от обрушения аварийного дома женщине брать больше кредитов

Мэр Ростова-на Дону предложил пострадавшей от обрушения аварийного дома женщине брать больше кредитов

Автор:
03 марта 2024 18:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Алексей Логвиненко   Видео   Ростов-на-Дону   выплаты   дом   компенсация   мэр   обрушение   
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И заявил, что у него нет волшебной палочки, которая решила бы все проблемы.

В январе прошлого года в Ростове-на-Дону обрушилась стена жилого дома. На следующий день - рухнул весь подъезд. Пострадавших не было, из здания эвакуировали 95 человек. Их отправили в 82 школу, там организовали пункт временного размещения.

Как заявил мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, всем выплатят компенсацию:

Жильцам, зарегистрированным по данному адресу, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере от 10 до 40 тыс. рублей на человека.

По 10 тысяч всем зарегистрированным в доме. Тем, у кого имущество первой необходимости утрачено полностью, еще 30 тысяч, если имущество пострадало частично - 20 тысяч.

Каждой семьей будем заниматься в индивидуальном порядке.

Жители аварийного дома говорят, что и с этими выплатами возникли проблемы. Мэр в ответ на это порекомендовал людям «проявить инициативу».

Одна из пострадавших пожаловалась градоначальнику, что вынуждена платить и ипотеку за за потерянное жильё, и временно снимать новую квартиру. Она спросила, что ей делать и мэр ответил:

Получите выплату - погасите кредит. А дальше? Новый возьмёте.

Затем Логвиненко заявил, что у него нет волшебной палочки. И ему её тут же вручили, под общий смех и аплодисменты в зале.

Но волшебный гаджет ход встречи не изменил, у пострадавших так и осталось множество вопросов к местным властям.

Источник:

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Метки: Алексей Логвиненко   Видео   Ростов-на-Дону   выплаты   дом   компенсация   мэр   обрушение   
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14  комментариев
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21k
Shtoppi 45 минут назад
короч. там по ходу всю верхушку т.н. управленцев и пр. причастных из банды которая городом управляет, нужно поставить к одной стене и размотать из пулемета тридцатого калибра, а то ребята там настолько обуели, такие советы пострадавшим раздавать, что берегов они не видят.
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1k
Mr White Man Секунду назад
Партия "ер", не ?
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20k
Bill 4 минуты назад
Дом был в муниципальной собственности или приватизирован?
Кто и когда признал дом аварийным? Что предпринял(и) собственник(и)?
Был ли дом застрахован?
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5
Александр 10 минут назад
Ну нет страховки, никто никому ничего не должен как бы. В чем вопрос? а 30тыс от Государства - жест доброй воли, могли бы вообще ничего не давать, это кстати деньги налогоплательщиков. (Жестоко конечно, но как есть.) Каждый сам себе буратино. "Люблю" наш народ, вечно нам все что то должны и виноваты.
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30k
AzuveR 12 минут назад
Буду краток. Мер , у.хуел.
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16k
GROMOZEKA 36 минут назад
Я дико извиняюсь, а как выдали ипотеку на аварийное жильё?
И почему не работает страховка, при обрушении оного?
Жилье же вроде страхуется, или как?
У кого ипотека, подскажите
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6k
livaneth 39 минут назад
Ну в принципе если человек купил жильё в ипотеку и не застраховал его а жильё рухнуло - это проблема самого человека и его банка.
Аналогично, если человек купил тачку в кредит, КАСКО не сделал, а тачку сожгли (или угнали) - то тоже проблема человека и его банка.
(Иногда личное банкротства - выход)
Вот если бы дом был муниципальным.....
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39k
АнтонПолднев 50 минут назад
Волшебная палочка выдаётся чиновникам только на время визита Владимира Владимировича и на день после прямой линии. Это всем давно известно.
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August

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