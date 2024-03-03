Мэр Ростова-на Дону предложил пострадавшей от обрушения аварийного дома женщине брать больше кредитов

Жильцам, зарегистрированным по данному адресу, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере от 10 до 40 тыс. рублей на человека.

По 10 тысяч всем зарегистрированным в доме. Тем, у кого имущество первой необходимости утрачено полностью, еще 30 тысяч, если имущество пострадало частично - 20 тысяч.

Каждой семьей будем заниматься в индивидуальном порядке.