Армянский «мост с кошками». Ему больше 800 лет, и он очень хорош!

С моста виден и сам комбинат! Его закрыли из-за вредного воздействия на окружающую среду и здоровье людей. Там вообще какая-то дикая ситуация со складированием мышьяка, который открыто лежит рядом с комбинатом и отравляет всё вокруг. Горы мышьяка смывает в реку! Источник.