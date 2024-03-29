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Армянский «мост с кошками». Ему больше 800 лет, и он очень хорош!

Армянский «мост с кошками». Ему больше 800 лет, и он очень хорош!

Автор:
29 марта 2024 10:25
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Армения   в мире   интересно   мост с кошками   удивительно   фото   
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В Армении есть один абсолютно сказочный мост, он находится недалеко от армяно-грузинской границы в промышленном городе Алаверди. Ему больше 800 лет!

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Этот арочный однопролётный базальтовый мост перекинут через быструю реку Дебед. Он сооружён в 1192 году царицей Ванени Кюрикян (Нане) в память о безвременно усопшем муже - царе Абасе I Кюрикяне. Скорее всего, именно это тут и написано.

Рядом с мостом - каменная фигура какого-то мудреца. Похоже на наследие советской эпохи. Не исключено, что это Абас Первый во время царственного перекура. 😊 А вдруг?

Общая длина моста 60 метров, а самого пролёта - 18,6 метров. Мост признан шедевром средневековой инженерии. Он построен с перепадов высот, пережил несколько землетрясений, наводнений, сражений и выстоял! Левый конец моста - на возвышенной скале, а правый – на низком берегу реки...

...так что сооружение начинается со ступеней, а заканчивается ровным плато. Ширина моста около 3,3 метров. В народе его называют «мостом с кошками». сейчас расскажу, почему.

Центральная часть моста украшена фигурами диковинных зверей. Фантастическая четвёрка! С первого взгляда вообще сложно определить кто это - львы, кошки, обезьяны, инопланетяне?.. но источники утверждают, что это пантеры с герба Кюрикянов.

Не знаю, так ли вы представляли пантер? Но это они. Все очень разные. Эта вообще с какой-то гривой... Листайте карусель.

У этой - гордый армянский профиль и какие-то запасы провианта за щеками. 😅

А вот эта, пожалуй, самая классическая, не считая львиного хвоста с кисточкой. Подозреваю, что «пантер» ваяли разные мастера.

Но кем бы не были эти спящие стражи Санаинского моста, я бы не хотела, чтобы они проснулись! 😱

А теперь про печали...

Санаинский мост находится у нижней станции старой канатки, что подтверждают зависшие над городом вагончики. Ещё лет пять назад канатка была действующей и перевозила работников местного медно-химического комбината из одной части города Алаверди в другую.

С моста виден и сам комбинат! Его закрыли из-за вредного воздействия на окружающую среду и здоровье людей. Там вообще какая-то дикая ситуация со складированием мышьяка, который открыто лежит рядом с комбинатом и отравляет всё вокруг. Горы мышьяка смывает в реку! Источник.

Кстати, то, что у реки Дебед очень странный цвет видно невооружённым взглядом.

На фоне облысевших гор высится труба-отравительница. Местные говорят, что она специально такая высокая, чтобы вредные выбросы не оседали на дома. Этим их утешали долгие годы.

Рядом со средневековым мостом обнаружилась небольшая кафешка со свежевыловленной рыбой и видом на реку, украшенная мутантами. Экология в общем-то налицо.

Вот так - красивейшие пейзажи, средневековые памятники и... полнейшая деградация человечества, которое безответственно пользуется всем, что оставлено ему в наследство. Хорошо, хоть под мостом не видно чудовищной промзоны, и сохраняется иллюзия чистоты, красоты и древности.

Кстати, от моста тропа поднимается дальше в гору, и по ней можно дойти до монастыря Санаин X века, если не боитесь гадюк, рождённых в отравленных землях Алаверди. Местные говорят, что их тут много.

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Метки: Армения   в мире   интересно   мост с кошками   удивительно   фото   
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3k
sers Час назад
Ждем продолжение про монастырь!
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8k
Влад 8 минут назад
турки сейчас гордятся "своими" историческими местами, культура которых как бы и не турецкая совсем, а греческо-эллинская. ну вы поняли к чему это я.
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Круэлла
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  • 1753 поста (1725 в горячем)

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